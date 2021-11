Mainz-Bingen

PKW landet auf Autodach (siehe Foto)

A63/Bischheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Sattelschlepper kam es Freitagmorgen 19.11.2021 gegen 6:30 Uhr auf der A 63 bei Bischheim. Dort kollidierte in Fahrtrichtung Mainz der PKW eines 60-jährigen Mannes seitlich mit einem Sattelzug. Infolge des Aufpralls überschlug sich der PKW und blieb auf dem Dach liegen. Der 61-Jährige wurde mit Verdacht auf schwerere Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

Der LKW kam beim Versuch auszuweichen von der Autobahn ab und geriet in den Grünstreifen. Der 56-jährige Fahrer des LKW wurde nicht verletzt. Sein LKW wurde im Front- und im Unterbodenbereich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Der PKW des 60-Jährigen wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. An dem Fahrzeug dürfte ein Totalschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro entstanden sein.

Für die Unfallaufnahme, die Dauer der Bergung und Reinigung der Fahrbahn musste neben der rechten Fahrspur auch kurzzeitig die linke Spur voll gesperrt werden. Aufgrund der Uhrzeit kam es zu einem Rückstau von ca. sechs Kilometern Länge. Die A 63 ist derzeit wieder frei befahrbar. Die Polizei ermittelt nun die Ursache für den Unfall. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr Kirchheimbolanden mit 22 Kräften und 7 Fahrzeugen im Einsatz. Die Autobahnmeisterei Gau-Bickelheim sicherte die Unfallstelle ab.

Trunkenheit im Verkehr

Waldalgesheim (ots) – 18.11., K29, 22:30 Uhr. Ein Anrufer meldete einen Citroen-PKW, der mitten auf der Fahrbahn der Waldstraße (K29) stand. Er hatte den Fahrer angesprochen, welcher ihm lallend antwortete. Dann bewegte dieser plötzlich sein Fahrzeug weiter in Richtung Binger Wald gen Wanderparkplatz. Dort hielt er schließlich an und wurde von den Beamten angetroffen.

Bei der Verkehrskontrolle konnte sein deutlicher Atemalkohol wahrgenommen werden. Die Durchführung eines Alkoholtests wurde verweigert; sein PKW-Schlüssel wurde sichergestellt. Dem Fahrer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

Versuchter Diebstahl aus Kfz

Niederheimbach (ots) – 15.11., 18:00 Uhr bis 17.11., 12:30 Uhr, Waldweg. Ein unbekannter Täter schlitzte im genannten Zeitraum das Cabrioverdeck eines blauen Mini Cooper S mit KH-Kennung auf. Es wurden keine Gegenstände entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Täter.

Verkehrsunfallflucht

Bingen (ots) – 18.11., Espenschiedstraße, 10:59-12:00 Uhr. Ein 40-Jähriger erschien auf der Dienststelle und meldete eine Unfallflucht. Er hatte seinen VW Passat auf einem Parkplatz am Stadtbahnhof geparkt. Als er mittags zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte er eine 20 cm lange Kratzspur an der Fahrertür.

Mainz

Autofahrer überrollt Radfahrerin beim rückwärts fahren

Mainz (ots) – Schwere Verletzungen an den Füßen erlitt eine Radfahrerin am Freitagmittag 19.11.2021 bei einem Unfall in der Gartenfeldstraße. Die 69-Jährige befuhr gegen 11:00 Uhr die Gartenfeldstraße in der Mainzer Neustadt und wurde dabei vom PKW eines rückwärts, ausparkenden 56-Jährigen erfasst.

Dessen PKW stand in einer sogenannten “Queraufstellung” (Fahrzeugheck zur Fahrbahnmitte) in der Gartenfeldstraße. Beim Rückwärtsfahren ließ der Fahrer die dabei geforderte, besondere Sorgfaltspflicht außer Acht und erfasste die ordnungsgemäß fahrende Radfahrerin.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden dabei deren unteren Extremitäten von den Reifen überrollt. Rettungskräfte versorgten die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Betrug durch gefälschte Bank-Mails

Mainz-Neustadt (ots) – Bereits am Dienstag 09.11.2021 erhält eine 59-Jährige Mainzerin gefälschte E-Mails ihrer vermeintlichen Hausbank, mit der Aufforderung die Datenschutzrichtlinien zu aktualisieren. Dafür und zur Erweiterung ihres Online-Bankings wird die Frau via Mail aufgefordert diverse Daten ihres Online-Zuganges einzugeben.

In einer anschließenden Fehlermeldung wird der Mainzerin ein Rückruf durch einen vermeintlichen Mitarbeiter der Bank angekündigt. Über das Wochenende vom 13./14.11. erfolgten dann mehrerer Anrufe durch den oder die bislang noch unbekannten Täter, in deren Verlauf die 59-Jährige zur Eingabe sensibler Daten aufgefordert wurde.

Im Telefondisplay wurde, vermutlich mittels des sogenannten Call-ID-Spoofing-Verfahrens, die tatsächliche Rufnummer der Bank angezeigt. In Folge dessen kam es im genannten Zeitraum zu mehreren unberechtigten Abbuchungen durch den oder die bislang unbekannten Täter. Der Mainzerin entstand hierbei ein Schaden im hohen 5-stelligen Bereich.

Die Polizei warnt ausdrücklich davor, auf vermeintliche E-Mails von Banken und Geldinstituten zu reagieren. Öffnen Sie keine Anhänge entsprechender Mails. Geben Sie niemals Zugangsdaten per Mail oder Telefon weiter. Beenden Sie bei Anrufen immer zuerst das Gespräch und wählen Sie erst dann die Ihnen bekannte Nummer ihrer Bank. Im Zweifel wählen Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle oder den Polizeinotruf unter der 110.

Einbruch in Waschanlage – Einnahmen aus Tresor entwendet

Mainz-Hechtsheim (ots) – Vermutlich in der Nacht von Donnerstag 18.11.2021 auf Freitag 19.11.2021 brechen bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Waschanlage in Mainz-Hechtsheim ein. Der oder die Täter hebeln dafür ein Fenster des Gebäudes auf und durchsuchen die Büroräumlichkeiten.

Hierbei gehen sie einen im Objekt befindlichen Tresor an und entwenden das darin befindliche Bargeld. Die Höhe des Schadens wird derzeit noch ermittelt. Die Kripo hat vor Ort eine Spurensuche durchgeführt und die Ermittlungen übernommen.

Versuchter Einbruch in Erdgeschosswohnung

Mainz-Oberstadt (ots) – Am Donnerstag, den 18.11.2021 verlässt eine 55-jährige Mainzerin für etwa eine halbe Stunde ihre Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Mainzer Oberstadt. Als die wieder in ihre Wohnung zurückkehrt, stellt sie mehrere Beschädigungen in Form von Hebelspuren an ihrer Terrassentür sowie einem Fenster fest.

Der Terrassenbereich ist von Buschwerk umgeben und daher schwer von außen einsehbar. Vermutlich nutzten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die kurze Abwesenheit der 55-Jährigen und versuchten sich, durch Aufhebeln der Terrassentür oder eines Fensters, Zugang zur Wohnung zu verschaffen. In diesem Fall blieb es glücklicherweise bei einem Versuch. Bis auf die Beschädigungen im Außenbereich kam es zu keinem Schaden.