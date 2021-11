Tresor gestohlen – Jogger gesucht

Kaiserslautern-Hohenecken (ots) – Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Hohenecken am Montag 15.11.2021 laufen die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren. Gesucht wird nun dringend nach einem Jogger, der als Zeuge den Ermittlern wichtige Hinweise liefern könnte. Der Jogger war kurz vor 18 Uhr durch die Kohlkopfstraße in Richtung Deutschherrenstraße gelaufen und musste vermutlich um das Fahrzeug der Täter herumlaufen, weil es so ungünstig abgestellt war, dass der Gehweg teilweise blockiert wurde.

Von dem Läufer ist nur bekannt, dass er relativ groß und schlank ist, eine kurze Hose trug und Kopfhörer auf den Ohren hatte. Die weitere Kleidung war aufgrund der Dunkelheit nicht zu erkennen. Der Mann, oder Zeugen, die ihn kennen, sollen sich umgehend mit der Kripo Kaiserslautern, Tel. 0631/369-2620 in Verbindung setzen.

Bei dem Einbruch am Montagnachmittag 15.11.2021 wurde ein Tresor gestohlen, in dem sich unter anderem Bargeld, Schmuck und Dokumente befanden. Dieser Tresor war am Donnerstag 18.11.2021 zwischen Waldfischbach-Burgalben und Pirmasens in einem Waldgebiet neben der B270 gefunden. Er war aufgebrochen und größtenteils ausgeräumt worden.

In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler weiterhin nach Zeugen, denen das Fahrzeug der Täter, ein dunkelblauer BMW, vermutlich ein älteres Modell der 5er-Reihe, mit bulgarischem Kennzeichen, am Montag in Hohenecken oder entlang der B270 in Richtung Pirmasens aufgefallen ist. Hinweise hierzu nimmt die Kripo (unter der oben genannten Telefonnummer) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. |cri

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht. Am Donnerstag 18.11.2021 hatten Zeugen beobachtet wie ein silberner älterer Mercedes 3 Fahrzeuge in der Glockenstraße beschädigte. Der Mercedes fuhr gegen 19 Uhr rückwärts aus einer Einfahrt heraus, dabei streifte er die links und rechts geparkten Fahrzeuge. beschädigt Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt fort.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher oder seinem Fahrzeug geben können. Setzten Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei in Verbindung. |elz

Taschendiebe in der Innenstadt aktiv

Kaiserslautern (ots) – Am Donnerstagnachmittag erstattete eine 55-jährige Frau Anzeige bei der Polizei. Sie machte ab 10 Uhr einen Einkaufsbummel in der Innenstadt und besuchte mehrere Geschäfte. Ihren Geldbeutel hatte sie in ihrer Handtasche verstaut, die sie über der Schulter trug.

Als die Geschädigte gegen 15 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft ihren Einkauf bezahlen wollte, stellte sie fest, dass ihr Geldbeutel gestohlen worden war. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Gerade in der bevorstehenden Advents- und Weihnachtszeit ist die Gefahr, Opfer von Taschendieben zu werden, besonders groß. Die Polizei gibt Tipps, wie Sie sich vor Taschendieben schützen können. Informationen dazu finden Sie auf der Internetseite www.polizei-beratung.de oder direkt unter diesem Link: https://s.rlp.de/zXQPN |mhm

Einbrecher durchwühlen Büros

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher waren in der in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 18.11.2021 in der Altenwoogstraße am Werk. Vermutlich zwischen Mitternacht und 01 Uhr verschafften sie sich Zugang zum Hauptgebäude eines Betriebs und durchwühlten sämtliche Büroräume. Nach den derzeitigen Erkenntnissen nahmen die Täter einen Elektroroller sowie mehrere Laptops mit. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 – 2620 mit der Kripo in Verbindung zu setzen. |cri

Gegen Laterne gekracht

Kaiserslautern (ots) – Ein 45-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagabend 18.11.2021 auf der Mainzer Straße einen Unfall gebaut. Der Mann wollte mit seinem Pkw von der Mennonitenstraße nach links in die Mainzer Straße abbiegen. Der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab und krachte frontal gegen eine Straßenlaterne. Der Fahrer gab an, unverletzt zu sein.

An seinem Auto entstand allerdings ein so großer Schaden, dass es abgeschleppt werden musste. Auch die Laterne wurde stark beschädigt, sie wurde von der Feuerwehr entfernt. Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt. Der Atemalkoholtest des Fahrers ergab einen Wert von 2,09 Promille. Er musste für eine Blutprobe mit zur Dienststelle. Sein Führerschein wurde sichergestellt. |elz

Vier Haftbefehle auf einen Streich

Kaiserslautern (ots) – Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hat sich ein Mann aus dem Stadtgebiet am Donnerstag 18.11.2021 eine Anzeige eingehandelt. Aber erst einmal sitzt der 30-Jährige jetzt für mehrere Monate im Gefängnis. Der Mann war bei einer Polizeikontrolle am Nachmittag im östlichen Stadtgebiet aufgefallen. Dabei wurde ein Beutel mit Amphetamin gefunden und sichergestellt.

Parallel ergab die Überprüfung seiner Personalien, dass gegen den 30-Jährigen vier Haftbefehle bestehen. Er wurde deshalb zunächst mit zur Dienststelle genommen. Weil er das Geld für die noch nicht bezahlten Geldstrafen (insgesamt ein vierstelliger Betrag) nicht aufbringen konnte, wurde der Mann anschließend nach Frankenthal gebracht, wo er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßt. |cri

Laptop und Handy aus Auto geklaut

Kaiserslautern (ots) – Autoknacker haben sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 18.11.2021 in der Danziger Straße an einem Pkw zu schaffen gemacht. Am frühen Donnerstag fiel dem Besitzer auf, dass unbekannte Täter in den Skoda Octavia eingedrungen sind und daraus ein Laptop sowie ein Mobiltelefon der Marke Samsung gestohlen haben.

Aufbruchspuren wurden am Fahrzeug nicht gefunden, der 32-jährige Nutzer war sich jedoch sicher, den Firmen-Pkw am Abend verschlossen zu haben. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwochabend 19 Uhr und Donnerstagmorgen 06 Uhr.

Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Ebenfalls am Donnerstag wurde ein Autoaufbruch aus der Galappmühler Straße gemeldet. Hier hatten Unbekannte an einem nicht zugelassenen BMW Touring eine Seitenscheibe eingeschlagen. Gestohlen wurde ersten Überprüfungen zufolge nichts.

Das Fahrzeug ist schon seit längerer Zeit auf einem angemieteten Parkplatz abgestellt. Der Eigentümer ist sich aber sicher, dass die Scheibe in dieser Woche zwischen Montag (15.11.), 8 Uhr, und Donnerstag (18.11.), 16 Uhr, zerstört worden sein muss. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. |cri

Taschendiebe schlagen zu

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Eine 63-Jährige ist am Donnerstagnachmittag 18.11.2021 Opfer von Taschendieben geworden. Die Frau hatte während ihres Einkaufs in einem Geschäft ihre Tasche an den Einkaufswagen gehängt. Diesen Umstand nutzen Unbekannte und entwendeten in einem günstigen Augenblick den Geldbeutel der Seniorin aus der Einkaufstasche und entkamen unerkannt.

Die Diebe erbeuteten einen 3-stelligen Bargeldbetrag, Ausweisdokumente und eine Girocard. Die Täter versuchten anschließend erfolglos mit der Bankkarte an einem Geldautomaten Bargeld abzuheben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gerade in der bevorstehenden Advents- und Weihnachtszeit ist die Gefahr, Opfer von Taschendieben zu werden, besonders groß. Die Polizei gibt Tipps, wie Sie sich vor Taschendieben schützen können. Informationen dazu finden Sie auf der Internetseite www.polizei-beratung.de oder direkt unter diesem Link: https://s.rlp.de/zXQPN |mhm

Wer hat den Opel Corsa gesehen?

Otterbach/Morlautern (ots) – Zu einem Unfall mit Fahrerflucht ist es am Mittwoch 17.11.2021 gekommen. Ein 46-jähriger Mann war gegen 16 Uhr mit seinem Opel Agila Richtung Morlautern unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kam ihm ein weißer Opel Corsa in der Mitte entgegen. Um eine Kollision zu vermeiden, steuerte der 46-Jährige seinen Wagen auf die Wiese. Dabei streifte er einen Leitpfosten. Ohne anzuhalten fuhr der Opel Corsa weiter.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu dem Corsa und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0631/369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.|elz