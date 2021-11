Beim Gassigehen ausgeraubt – Wer hat was beobachtet?

Breuberg/Odenwald (ots) – Die Kriminalpolizei (K 10) in Erbach sucht nach einem Straßenraub 2 Männer, die beschuldigt werden am Mittwochabend 17.11.21 einen 55-Jährigen 100 Euro geraubt zu haben. Der korpulente Mann ging gegen 22.45 Uhr mit seinem kniehohen Mischlingshund Gassi. Der 55-Jährige traf am Sandbacher See oberhalb des Sportplatzes, auf die 2 Täter. Unvermittelt hatte einer von ihnen ein Messer gezogen.

Von dem anderen wurde der 55-Jährige festgehalten und durchsucht. Aus seinem Portemonnaie wurden 100 Euro geraubt. Das Duo lief dann Richtung Ortsmitte davon. Glücklicherweise blieb der 55-Jährige unverletzt.

Täterbeschreibung:

Die Täter sollen zwischen 20-30 Jahre alt sein.

Festgehalten sei der 55-Jährige von einem etwa 1,90 Meter großen und muskulösen Mann, der dunkle Haare und einen Vollbart hat.

Der bis zu 1,80 Meter große Messerträger, soll kurze dunkelblonde Haare haben. Zudem trug er nach Aussagen des Überfallenen eine dunkle Kappe.

Wer kann Hinweise zu dem Fall geben? Wer hat den 55-Jährigen beim Gassigehen gesehen? Wer kann Hinweise zu den beschriebenen Tätern geben? Die fallzuständigen Beamten des K 10 in Erbach sind unter der Rufnummer 06062 / 953-0 zu erreichen.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und Zeugenaufruf

Michelstadt (ots) – Am Donnerstag 18.11.21 in der Zeit von 07:45-13:30 Uhr parkte eine 41-jährige Odenwälderin ihren grauen Skoda Karoq auf einem Firmenparkplatz in der Frankfurter Straße in Michelstadt. Als die Eigentümerin an ihren Pkw zurückkehrte, musste diese Beschädigungen in Höhe von schätzungsweise 1.000 EUR auf der linken Fahrzeugseite feststellen, welchemutmaßlich bei einem Parkmanöver entstanden sind.

Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem/der Verursacher/in geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Erbach (06062/953-0) telefonisch in Verbindung zu setzen.

Darmstadt

Erneute Farbschmiererei an Schulwand

Darmstadt (ots) – Die zweite Nacht in Folge haben bislang noch unbekannte Täter die Außenwand eines Schulgebäudes in der Nieder-Ramstädter-Straße beschmiert. Gegen 3.50 Uhr am Freitagmorgen (18.11.) alarmierte ein Zeuge über Notruf die Polizei und meldete eine schwarz gekleidete und mit einer Sturmhaube maskierte Person, die die Wand großflächig mit schwarze Farbe verunstaltet hatte. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Innenstadt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief noch ohne Erfolg. Aufgrund erster Erkenntnisse dürfte ein Zusammenhang mit einer gleichgelagerten Tat in der Nacht zum Donnerstag 18.11.2021 vorliegen.

Bei diesem Fall hatten Zeugen den Täter auf 20-30 Jahre alt geschätzt. Er soll zwischen 1,80-1,90 m groß gewesen sein und dunkle Kleidung getragen haben.

Das Kommissariat 43 hat zu beiden Sachverhalten die Ermittlungen übernommen und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-0 Zeugenhinweise entgegen.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Darmstadt (ots) – Nach einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Moltkestraße, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Einbruch wurde der Polizei am Donnerstagabend 18.11.2021 gemeldet und kann bis zum Sonntag 07.11.2021 zurückliegen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt ins Innere der Wohnung. Dort durchwühlten sie mehrere Räume und Schränke, auf der Suche nach potentieller Beute. Sie entwendeten unter anderem Goldschmuck und eine Tasche des Herstellers “Louis Vuitton”. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Ersten Ermittlungen zufolge, wird der Schaden insgesamt auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Wer in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

Schneller Fahndungserfolg nach Katalysatoren-Diebstahl

Darmstadt (ots) – Nachdem sich am Mittwochmittag 17.11.21 ein Katalysator-Diebstahl in der Arheilger Straße zugetragen hat, konnte die Polizei einen schnellen Fahndungserfolg verzeichnen und das tatverdächtige Duo festnehmen. Gegen 16 Uhr alarmierten Anwohner die Polizei, weil sie Werkzeuggeräusche und Funkenflug an einem geparkten Fahrzeug feststellten. Daraufhin hat sich ein grauer Opel schnell von der Örtlichkeit entfernt.

Am angegangenen weißen Saab konnten die Beamtinnen und Beamten nur noch das Fehlen des Katalysators bestätigen. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifen stoppten und kontrollierten die Ordnungshüter den beschriebenen Opel in der “Kirschenallee”. Als sie im Fahrzeug unter anderem einen Wagenheber und einen Trennschleifer entdeckten, erhärtete sich der Tatverdacht gegen die beiden 19 und 32-jährigen Insassen.

Die beiden festgenommenen Männer wurden am Donnerstagmittag 18.11.21 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt. Wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls schickte er das Duo im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt. Ob die beiden Tatverdächtigen in Zusammenhang mit gleich gelagerten Fällen stehen, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Darmstadt-Dieburg

Auf Pedelec und Fahrradzubehör abgesehen – Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt/Groß-Zimmern (ots) – Nachdem Kriminelle ein Pedelec und Fahrradzubehör entwendeten, sucht die Polizei nach Zeugen. Über den Diebstahl eines grauen Pedelecs des Herstellers “KTM”, aus einer Tiefgarage in der Niersteiner Straße in Darmstadt, wurde die Polizei am Donnerstagmittag 18.11.21 informiert. Der Diebstahl kann nach jetzigem Stand einige Tage zurückliegen.

Auf unter anderem Akkus und Ladegeräte hatten es Kriminelle im Tatzeitraum zwischen Mittwoch (17.11.) und Donnerstag (18.11.) in der Blumenstraße im Ortsteil Klein-Zimmern abgesehen.

In beiden Fällen gelangten die Kriminellen nach jetzigem Kenntnisstand unter Einwirkung von Gewalt an ihre Beute. Bislang wird der Schaden insgesamt auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 und in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 entgegen.

Geschlagen und Kopfhörer erbeutet

Groß-Zimmern (ots) – Weil sie einen 16-Jährigen geschlagen und es offenbar auf seine Kopfhörer abgesehen hatten, nahm die Polizei am Donnerstagabend 18.11.21 drei Täter vorläufig fest. Nach derzeitigem Stand war der 16-Jährige mit seinem Fahrrad unterwegs, als ihn plötzlich 3 junge Männer ansprachen. Unvermittelt sollen die jungen Männer auf den 16-Jährigen losgegangen sein, ihn geschlagen und im Anschluss seine Kopfhörer der Marke “Apple” im Wert von mehreren Hundert Euro erbeutet haben. Der 16-Jährige verletzte sich nach jetzigem Stand leicht.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die Polizisten 3 Tatverdächtige, zwei 16-Jährige und einen 17-Jährigen, vorläufig festnehmen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben. Sie werden sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Raubes verantworten müssen.

Mit den Ermittlungen zu den Hintergründen ist das Kriminalkommissariat 35 in Darmstadt betraut. Vor diesem Hintergrund fragen die Ermittlerinnen und Ermittler: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit den Beamtinnen und Beamten in Verbindung zu setzen.

Nur Wenige zu schnell

Groß-Umstadt (ots) – Nur 50 von 1315 Fahrzeugführern waren bei einer Geschwindigkeitsmessung am Mittwoch 17.11.21 in der Zeit zwischen 10-14 Uhr, auf der Bundesstraße 45 zu schnell. Die Messstelle befindet sich außerhalb geschlossener Ortschaft, bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h.

Der unrühmliche Spitzenreiter passierte den Bereich mit 114 Stundenkilometern. Gemäß dem neuem Bußgeldkatalog muss der Fahrer mit 320 Euro Geldbuße, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen. Ob die neuen, aktuell erhöhten Bußgelder eine Rolle bei der niedrigen Verstoßquote gespielt haben, können die Ordnungshüter nur vermuten.

Ein Brummifahrer beging drei Verstöße gleichzeitig. Er war nicht nur zu schnell, weshalb er angehalten wurde. Bei der Kontrolle wurde außerdem eine unzureichende Ladungssicherung festgestellt und es wurden keine Tageskontrollblätter mitgeführt. Deshalb werden jeweils zusätzliche Anzeigen von der Polizei gefertigt.

Groß-Gerau

Verkehrsunfallflucht nach Überholmanöver

Riedstadt-Wolfskehlen (ots) – Am Donnerstag 18.11.21 ereignete sich gegen 21 Uhr ein Verkehrsunfall an der Einmündung der B26 nach Wolfskehlen. Hier hatte ein Verkehrsteilnehmer vor der Einmündung ein Überholmanöver begonnen, welches er zu früh beendete und somit mit dem vorausfahrenden Fahrzeug kollidierte. Nach der Kollision fuhr der Unfallverursacher weiter in Richtung Goddelau.

Trotz hupen und Lichthupe durch den Geschädigten hielt der Verursacher nicht an. Die sofortige Fahndung durch die örtliche Polizei verlief bis jetzt ergebnislos. Die Polizei bittet daher um Hinweise durch die Bevölkerung. Wer hat den genannten Verkehrsunfall gesehen und kann angaben zum Fahrzeug und/oder dem Fahrer machen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation in Groß-Gerau oder jede andere Dienststelle.

Einbrecher wirft Vase um und flüchtet

Rüsselsheim (ots) – Über ein Balkonfenster, verschaffte sich ein Krimineller am Donnerstagabend 18.11.21 gegen 18.35 Uhr, Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Weinheimer Straße. Hierbei fiel ein Vase um und machte so das dort wohnende Seniorenehepaar auf den Eindringling aufmerksam. Der ungebetene Besucher trat daraufhin sofort den Rückzug an und flüchtete ohne Beute vom Tatort.

Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung nach dem Unbekannten verlief bislang ergebnislos. Eine Personenbeschreibung des Mannes liegt der Polizei nicht vor. Wer in diesem Zusammenhang etwas bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Wohnungseinbrecher lassen Geld mitgehen

Mörfelden-Walldorf (ots) – Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße geriet in der Zeit zwischen Mittwochabend (17.11.) und Donnerstagmittag (18.11.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst über eine aufgehebelte Terrassentür Zugang in die Räumlichkeiten und ließen dort anschließend auf der Suche nach Wertgegenständen Geld mitgehen.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Im Zeitraum vom 18.11., 22.15 Uhr bis 19.11., 12.15 Uhr, wurde in der Eberweinstraße in Mörfelden ein geparkter weißer Fiat Fiorino beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt, Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Tablet aus Auto gestohlen/Wer hat etwas bemerkt?

Gernsheim (ots) – Auf bislang nicht bekannte Weise drangen Kriminelle in der Nacht zum Freitag (19.11.)in einen in der Potsdamer Straße geparkten BMW ein und entwendeten anschließend ein im Innenraum abgelegtes Tablet. Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Polizeistation Gernsheim unter der Telefonnummer 06258/9343-0.

Kreis Bergstraße

Gebäudebrand in Viernheim – 2 Tote, 1 Verletzter

Viernheim (ots) – Am Freitagmorgen 19.11.21 um kurz nach 05:00 Uhr war hiesiger Leitstelle des Polizeipräsidiums ein Gebäudebrand gemeldet worden. Im Zuge der Löscharbeiten konnte die Feuerwehr 2 tote Personen bergen. Es handelt sich um die Bewohner, ein Ehepaar im Alter von 73 (Mann) und 69 Jahren (Frau).

Wie die Personen ums Leben kamen, kann aktuell noch nicht gesagt werden. Eine weitere Person wurde leicht verletzt. Die Löscharbeiten dauern an. Die polizeiliche Aufnahme durch die Kriminalpolizei ebenfalls.

Wohnhaus im Visier Krimineller

Lindenfels (ots) – Ein Wohnhaus “Am Kolmbach” geriet am Freitag (19.11.), in der Zeit zwischen 10.30 und 12.30 Uhr, in das Visier Krimineller. Die Täter verschafften sich gewaltsam durch eine Tür Zugang in die Räumlichkeiten. Anschließend durchsuchten die ungebetenen Besucher mehrere Zimmer und ließen hierbei unter anderem einen größeren Geldbetrag mitgehen.

Wer verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lautertal (ots) – Am Donnerstag (18.11.) kam es um 17:20 Uhr auf der Landstraße 3098 zwischen Reichenbach und Beedenkirchen (Lautertal) zu einer Verkehrsunfallflucht. Der/die bislang unbekannte Fahrzeugführer/in fuhr in der dortigen Doppelkurve gegen den linken Außenspiegel eines entgegenkommenden Pkws und entfernte sich anschließend in Richtung Beedenkirchen. Die Polizeistation Bensheim, Telefonnummer 06251 – 84680, bittet um sachdienliche Hinweise.

Einbruch in Firma/Kriminelle hebeln Tresor auf

Birkenau (ots) – Ein Firmengebäude in der Industriestraße in Reisen geriet in der Nacht zum Freitag (19.11.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter drangen gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude ein und hebelten auch im Innern eine Brandschutztür sowie eine Kasse auf. Zahlreiche Räume wurde anschließend auf der Suche nach Wertgegenständen von den ungebetenen Besuchern durchsucht. Die Einbrecher brachen weiterhin einen Tresor auf. Ihnen fielen mehrere tausend Euro in die Hände. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen sie zudem einen Schaden von rund 10.000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

