Mit Rebschere aus dem Wingert verjagt

Pleisweiler-Oberhofen (ots) – Am Morgen des 18.11.2021 kam es in einem Wingert bei Pleisweiler-Oberhofen zu einem Aufeinandertreffen eines dort ansässigen Landwirt und einer Spaziergängerin mit ihrem Hund.

Nachdem es zunächst verbale Auseinandersetzungen gab, schubste der Landwirt die Frau schlussendlich aus dem Wingert und drohte ihr und dem Hund mit der Rebschere. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Bedrohung.

Dreiste Diebe entwenden Bargeld

Edenkoben (ots) Vorsicht beim Einkauf! Diebe nutzen günstige Gelegenheit, um unbemerkt Ihr Portemonnaie zu stehlen. So ging es Donnerstagmittag 18.11.2021, 14.30 Uhr einer 84-jährigen Frau, als sie von einer jungen Einkäuferin angesprochen wurde, weil sie auf einer Lebkuchenverpackung den Preis nicht lesen konnte. Die Frau zeigte sich hilfsbereit, währenddessen ein Mittäter heimlich ihre Handtasche öffnete und ihr Portemonnaie mit knapp 200 Euro Bargeld klaute.

Während von dem Mittäter keine Personenbeschreibung vorliegt, handelte es sich bei der Ganovin um eine 30 Jahre alte, 165-170 cm große Frau mit normaler Statur. Sie hatte lange schwarze Haare, in denen sie ein helles Haarband mit Glitzerperlen trug. Zudem war sie mit einer dunklen Jacke mit Kunstpelz am Kragen bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

Blitzgewitter

Rhodt (ots) – 137 Autofahrer missachteten Mittwochmittag 17.11.2021 in der Weinstraße die erlaubte Geschwindigkeit von 30 km/h und werden in den nächsten Tagen Post von der Bußgeldstelle bekommen. Während 80 Autofahrer aus Richtung Edenkoben zu schnell in den Ort fuhren, waren 57 Verkehrsteilnehmer zu schnell Orts auswärts.

Die Polizei wird in diesem Bereich ihre Kontrollen intensivieren, weil insbesondere Kinder zu Schulbeginn und -ende unterwegs sind. Wir weisen nachdrücklich darauf hin, dass es sich gerade bei Kindern um verkehrsschwache Personen handelt. Deren Schutz liegt vordringlich in der Verantwortung der Erwachsenen.

Pkw zerkratzt

Oberotterbach (ots) – Im Schiffertsgarten wurde in der Nacht von 17./18.11.2021, ein schwarzer Renault Megane auf der Fahrerseite zerkratzt. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per Email pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.