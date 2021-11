Neustadt: Weihnachtszauber 2021 in Neustadt an der Weinstraße

Neustadt an der Weinstraße – Mit seinem ganz besonderen Flair ist Neustadt an der Weinstraße eine der Top-Adressen zur winterlich-kuscheligen Weihnachtszeit. Der Weihnachtszauber hält Einzug in die Straßen und malerischen Gassen. Der geschmückte Marktplatz, romantische Leuchten und flackernde Kerzen tauchen Neustadt und seinen „Weihnachtsmarkt der Kunigunde“ in ein zauberhaftes Licht. Umrahmt wird das außergewöhnliche Ambiente von der imposanten Stiftskirche, historischen Fachwerkhäusern und alten Höfen.

Der „Weihnachtsmarkt der Kunigunde“ vereint den Weihnachtsmarkt „Tradition“ und den Weihnachtsmarkt „Genuss“. Beide bieten eine perfekte Gelegenheit für einen entspannten Bummel durch die Neustadter Innenstadt. Es locken Genusserlebnisse von einzigartiger Qualität: Regionale Manufakturen und Erzeuger präsentieren ihre Produkte – europäische Partner bereichern mit ihren Spezialitäten das Angebot. Handwerk und Hingabe sind die Zutaten für eine ganz persönliche Entdeckungstour.

Weihnachtsmarkt „Tradition“: geöffnet vom 22. November bis 22. Dezember 2021, täglich von 11 bis 21 Uhr auf dem Neustadter Marktplatz.

Weihnachtsmarkt „Genuss“: an den vier Adventswochenenden, Freitag von 15 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag von 11 bis 21 Uhr im Rathausinnenhof (Marktplatz 1) und im Hof der Vizedomei.

Stufenplan zum Schutz vor der SARS-CoV-2-Pandemie

Die Verantwortlichen haben sich für einen Stufenplan entschieden, auch wenn eine Corona-Bekämpfungsverordnung erstmal keine solch weitreichenden Auflagen für Veranstaltungen im Freien auferlegt. Der Schutz der Bevölkerung und der Besucherinnen und Besucher sind wichtig. Ziel ist es den Weihnachtsmarkt möglichst sicher durchführen zu können.

Es wird an das Verantwortungsbewusstsein, die Solidarität und Unterstützung der Bevölkerung und der Besucherinnen und Besucher appelliert.

Weinkisten-Aktion

Was wäre die Adventszeit ohne den Duft von selbstgebackenen Plätzchen, Kerzenschein, Glühwein und weihnachtlicher Dekoration?

Der Zauber der besinnlichen Weihnachtszeit wird auch in der Neustadter Innenstadt zu spüren sein. Dank zahlreicher fleißiger Helferlein aus Neustadter Kindertagesstätten verschönern festlich geschmückte Weinkisten den diesjährigen Traditionsteil des Weihnachtsmarktes.

Auch der Neustadter Einzelhandel beteiligt sich an der Aktion. Die Dekoration verleiht der gesamten Innenstadt einen speziellen pfälzischen und nachhaltigen Weihnachtscharme. Die Weinkistenaktion ist in Idee, Initiative und Umsetzung vom neuen Citymanagement organisiert worden und wird vom Stadtmarketing und der WILLKOMM unterstützt.

Die Weinkisten wurden vom Weingut Schäfer in Mußbach und der Hambacher Schloss Kellerei eG kostenlos zur Verfügung gestellt.

Zusätzlich sind an den Adventssamstagen und am ersten Adventssonntag (verkaufsoffener Sonntag) seitens der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft mbH (WEG) verschiedene Musikdarbietungen in der Neustadter Innenstadt geplant. Veranstaltungen im Rahmen von NEUSTART KULTUR IN NEUSTADT werden im Programm Kultursommer 2021 durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) mit Mitteln aus NEUSTART KULTUR, dem Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz und der Stadt Neustadt an der Weinstraße gefördert.

Verkaufsoffener Sonntag

Begutachtet werden können die individuell gestalteten Weinkisten auch bei einem Bummel durch die Fußgängerzone, gerne am verkaufsoffenen Sonntag, 28. November, von 13 bis 18 Uhr.

Für den verkaufsoffenen Sonntag wird ein kostenloser Shuttle-Busverkehr (P+R) von 10:30 bis 19 Uhr im 10-Minuten-Takt zwischen Innenstadt (Haltestelle Busbahnhof), Gewerbegebiet „Weinstraßenzentrum“ (Haltestelle Globus) und Louis-Escande-Straße (Haltestelle Decathlon) eingerichtet. Zusätzlich kann an diesem Tag der BUS ÖPNV im gesamten Stadtgebiet kostenlos genutzt werden.

Adventsparken

Parken im Herzen der Innenstadt. Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste der Stadt können weiterhin immer freitags und samstags kostenlos in der Tiefgarage im Klemmhof, Marstall 1, parken.

Auch der Neustadter Bahnhof ist nur wenige Gehminuten vom Zentrum entfernt.

Adventskranzverkauf vom Lions Club

Der Lions Club Neustadt an der Weinstraße verkauft am 27. November von 11 bis 18 Uhr im Rathausinnenhof, Marktplatz 1, selbst gebundene und wunderschön dekorierte Weihnachtskränze sowie köstliche selbstgebackene Plätzchen. Der Verkaufserlös geht zu gleichen Teilen an die „Waldschatten Wald-und Wanderverein e.V.“ und die „Spiel- und Lernstube des Caritas-Zentrum Neustadt“.

Forlanis Eisvergnügen

Ab Freitag, 26. November 2021, bis Sonntag, 30. Januar 2022, garantiert die überdachte Eisfläche vor dem Neustadter Saalbau eine Menge Spaß für kleine und große Schlittschuhfans. Das gemütliche Winterdorf an der Eisfläche lädt zum Verweilen ein. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter https://eisbahn-forlani.de.

Und es sind noch weitere Veranstaltungen während der Adventszeit geplant…

Das bunte Veranstaltungsprogramm können Sie dem beigefügten Flyer entnehmen. Veranstaltungen im Rahmen von NEUSTART KULTUR IN NEUSTADT werden im Programm Kultursommer 2021 durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) mit Mitteln aus NEUSTART KULTUR, dem Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz und der Stadt Neustadt an der Weinstraße gefördert.

Die Putenversteigerung musste abgesagt werden.

Weihnachten in Neustadt an der Weinstraße: Informationen zum Thema James Rizzi

Adventskalender der Bürgerstiftung am Rathaus

Im vergangenen Jahr begeisterten die Janosch Motive die Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste der Stadt. In diesem Jahr verbergen sich hinter jedem Fenster des XXL-Adventskalenders, farbenfrohe Motiven des weltbekannten amerikanischen Künstlers James Rizzi.

Die Fenster werden täglich um 18 Uhr am Neustadter Rathaus, Marktplatz 1, 67433 Neustadt an der Weinstraße, geöffnet.

Kommen Sie vorbei und verfolgen Sie hautnah welches Motiv in der Dunkelheit erstrahlt. Die Stiftung ist Urheber, Organisator und Finanzier via Fundraising.

Ausstellung Villa Böhm

Parallel zum Adventskalender können Interessierte vom 5. Dezember bis zum 9. Januar 2022 eine Ausstellung mit den Werken von James Rizzi in der Villa Böhm, Villenstraße 16, besuchen.

Die Ausstellung ist von Mittwoch bis Freitag von 16 bis 18 Uhr, sowie Samstag und Sonntag von 10 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr geöffnet. Am 5. Dezember, den Weihnachtsfeiertagen und Neujahr ist die Ausstellung von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

An Heiligabend und Silvester bleibt die Ausstellung geschlossen.

Der Eintritt kostet 6 Euro. Es gilt die 3-G-Regelung.

Sekt-Edition der Bürgerstiftung „Lebenswerte Stadt“ Neustadt an der Weinstraße

Die Neustadter Bürgerstiftung bietet auf dem Weihnachtsmarkt drei verschiedene Sekte der Heim´schen Privat-Sektkellerei an. Die Sektflaschen sind ausgestattet mit Künstleretiketten von James Rizzi. Die Sekte mit den Rizzi-Motiven erscheinen in einer jeweils auf 499 Exemplare limitierten Edition, jede Flasche ist nummeriert (Preis jeweils 12 €, 0.75 Liter).

Die Sekte können am Stand der Bürgerstiftung im Rathausinnenhof an allen Wochenenden (Freitag bis Sonntag) im Zeitraum vom 22. November bis 22. Dezember erworben werden.

Auch Weingläser mit verschiedenen Rizzi-Motiven werden am Verkaufsstand der Bürgerstiftung erhältlich sein (Preis jeweils 5 €).

Der Erlös aus dem Verkauf der Sektedition und der Gläser wird für Projekte der Bürgerstiftung eingesetzt.

Vom 1. Dezember bis 24. Dezember können die Sekte der Bürgerstiftung zusätzlich bei der Öffnung des Adventskalenders, Montag bis Donnerstag, jeweils um 18 Uhr, erworben werden.

Weitere Informationen gibt es unter www.neustadt.eu/Weihnachtszeit.