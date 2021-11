Versuchter Einbruch

Bebra – Unbekannte versuchten am frühen Freitagmorgen (19.11.), gegen 2:50 Uhr, in ein Sportgeschäft in der Straße „Rathausmarkt“ einzubrechen. Die Täter schlugen die Scheibe einer Zugangstür ein und verursachten Schaden von etwa 500 Euro. Als hierdurch der akustische Alarm des Geschäfts ausgelöst wurde, flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Raub

Fulda – Am Donnerstagnachmittag (18.11.), gegen 17.55 Uhr, kam es in einem Ladengeschäft in der Florengasse zu einem versuchten Raub. Nachdem zwei bis dato unbekannte Täter den Laden betreten hatten, bedrohte einer von ihnen den 71-jährigen Mitarbeiter an der Kasse augenscheinlich mit einem silbernen Messer und forderte die Herausgabe von Geld. Als der 71-Jährige der Aufforderung nicht nachkam, flüchteten die Männer aus dem Geschäft in Richtung Schlachthausgasse. Der Mitarbeiter kann die Täter wie folgt beschreiben: Die Männer waren zwischen 18 und 20 Jahren alt. Einer der Täter war circa 175 cm groß, schlanker Statur, bekleidet mit einer dunklen Hose, weißer Jacke oder Hoodie mit „Raiders“-Abzeichen auf dem Rücken, schwarzer Kopfbedeckung und schwarzer Maske. Der zweite Täter war circa 185 cm groß, schlanker Statur, dunkel bekleidet mit Kapuze über dem Kopf. Er trug ebenfalls eine schwarze Maske. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Hünfeld – Am Donnerstagnachmittag (18.11.), zwischen 16 Uhr und 18 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße „Am Bramvirst“ ein. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten die Wohnräume. Sie stahlen mehrere hundert Euro Bargeld und hinterließen 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Raub in Tabakladen – Zeugenhinweise erbeten

Fulda (ots)

Am heutigen Donnerstag betraten um 17.55 Uhr in Fulda zwei junge Männer einen Tabakladen in der Florengasse. Sie bedrohten den Ladeninhaber und forderten Bargeld. Der Ladeninhaber blieb ohne Schaden und konnte die beiden in die Flucht schlagen. Sie flüchteten in Richtung Schlachthausgasse. Die beiden Täter waren beide ca. 18-20 Jahre alt, 170 bis 185 cm groß und von schlanker Statur. Sie trugen beide vermutlich einen schwarzen Mundnasenschutz und hochgezogene Kapuzen. Ein Täter war komplett schwarz bekleidet, der andere trug eine weißes Oberteil. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher ergebnislos. Die Kriminalpolizei in Fulda hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter 0661 / 105-0.

Verkehrsunfallmitteilung

Fulda – Am Mittwoch, 17.11.2021, gegen 06.00 Uh, befuhr ein 43jähriger mit seinem VW Passat die Künzeller Straße aus Richtung Turmstraße kommend. Auf Höhe der Kreuzbergstraße wollte er nach links abbiegen und übersah dabei dem ihm entgegenkommenden Renault Master eines 41jährigen. Es kam zum Zuammenstoß. Hierbei wurden Fahrer und Beifahrer des VW Passat leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Fulda – Am Mittwoch, 17.11.2021, gegen 22.00 Uhr wollte eine 54jährige mit ihrem VW Caddy aus der Grundstückseinfahrt in der Straße Am Bahnhof auf Höhe Haus Nr. 14 in den fließenden Verkehr einfahren. Hierbei übersah sie den VW Sharan eines 31jährigen, der die Straße Am Bahnhof in Richtung des Bahnhofs befuhr. Der Faher des Sharan versuchte noch eine Notbremsung zu machen – aber es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro.