Bundespolizei sucht Opfer nach sexueller Belästigung in S-Bahn

Frankfurt am Main (ots) – Heute Morgen ging gegen 2 Uhr die Meldung eines

Lokführers bei der Bundespolizei im Frankfurter Hauptbahnhof ein, dass ein Frau

in einer S-Bahn der Linie 8 sexuell belästigt wurde. Kurz vor Einfahrt im

Frankfurter Hauptbahnhof hatte sich die Frau beim Lokführer gemeldet und

angegeben, dass ein unbekannter Mann vor ihr die Hose geöffnet und sich dann

selbst befriedigt hätte. Als nach Ankunft der S-Bahn eine Streife der

Bundespolizei eintraf, hatte sich die Frau bereits entfernt und den Hauptbahnhof

verlassen. Der Lokführer gab an, dass die Frau ihm den Täter noch beschrieben

hat aber sich dann entfernt hätte. Aufgrund der vorliegenden Beschreibung

konnten die Beamten wenig später einen 21-jährigen tatverdächtigen Mann aus

Offenbach im Hauptbahnhof festnehmen. Gegen den Offenbacher wurde ein

Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung eingeleitet.

Für die weiteren Ermittlungen sucht die Bundespolizei nun nach dem Opfer. Die

Frau, die in der S-Bahn sexuell belästigt wurde, wird gebeten sich unter der

Telefonnummer 069/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

zu melden.

Frankfurt-Gallus: Zwei Kinder werden vermisst – die Polizei bittet um Mithilfe

Frankfurt (ots) – (hol) Die Polizei Frankfurt bittet die Bevölkerung um

Mithilfe. Seit dem 18.11.2021, 20:30 Uhr, werden die zwei zehnjährigen

Alessandro Freccia und Leon Grix vermisst. Sie verließen etwa zur angegebenen

Uhrzeit ihre Unterkunft in der Kriegkstraße in 60326 Frankfurt am Main (Gallus)

mit unbekanntem Ziel und sind seitdem spurlos verschwunden. Außer nach Frankfurt

haben die Vermissten noch Bezüge nach Offenbach und Dietzenbach.

Die beiden Kinder können wie folgt beschrieben werden:

Leon:

ca. 140 cm groß

Schlank, gelbes T-Shirt

Schwarze Hose

Blau-schwarze Jacke

Alessandro:

ca. 140 cm groß

Schwarzer Kapuzenpullover

Schwarze Jacke

Jogginghose.

Die Polizei hat folgende Fragen:

Wo wurden die Vermissten nach dem 18.11.2021, 20:30 Uhr noch gesehen? Wer kann

Angaben zu einem möglichen Aufenthaltsort der beiden Kinder geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Frankfurt am Main unter (069)

Frankfurt-Fechenheim: Fahrräder entwendet

Frankfurt (ots) – (fue) Am Freitag, den 19. November 2021, in der Zeit zwischen

02.45 Uhr und 03.15 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter mit zwei

Schachtdeckeln die zur Straße gerichtete Fensterscheibe eines Fahrradgeschäftes

in der Wächtersbacher Straße ein. Nach momentanem Ermittlungsstand entwendeten

die Täter aus dem Verkaufsraum 20 Fahrräder der Marke „Cube“ und flüchteten. Der

Gesamtschaden dürfte sich auf etwa 50.000 EUR beziffern.

Die Polizei bittet Zeugen, welche in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise

geben können, sich mit ihr unter der Telefonnummer 069-75552199 in Verbindung zu

setzen. Hinweise nehmen auch alle anderen Polizeidienststellen entgegen.

Frankfurt-Nordend: Raubstraftat

Frankfurt (ots) – (fue) Ein 59-Jähriger aus Aschaffenburg war am Donnerstag, den

18. November 2021, gegen 19.45 Uhr, auf dem Weg durch die Eschenheimer Anlage.

In Höhe der Petersstraße drückte ihm ein Unbekannter ein Messer in den Rücken

und verlangte die Herausgabe des Portemonnaies. Mit seiner Beute flüchtete der

Täter in Richtung der Alte Gasse und dann nach rechts in die Bleichstraße. Der

Geschädigte sowie ein Zeuge verfolgten den Unbekannten, verloren ihn jedoch aus

den Augen, nachdem er in der Bleichstraße in einen Hinterhof gerannt war. In dem

Hinterhof konnte der 59-Jährige sein leergeräumtes Portemonnaie auffinden. Es

fehlten die 300 EUR Bargeld.

Der Täter wird beschrieben als etwa 180 cm groß, mit kurzen, dunklen Haaren.

Sprach gebrochenes Deutsch und ist von südeuropäischen Erscheinungsbild. Trug

eine gelbe Jacke, schwarze Jeans sowie schwarze Schuhe mit einer weißen Sohle.