Sachbeschädigung

Zwischen dem 17.11.21, 19:00 Uhr und dem 18.11.21, 14:00 Uhr kam es zu zwei Sachbeschädigungen in der Meißnerstraße in Frankenhain. In diesem Zeitraum wurde sowohl in das Türschloss einer Haustür als auch in ein Bügelschloss am Scheunentor eine klebrige Masse (evtl. Sekundenkleber) eingespritzt, so dass diese unbrauchbar sind. Der Sachschaden wird mit ca. 150 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Häusliche Gewalt

Um 22:50 Uhr musste am gestrigen Abend die Polizei in einen Ortsteil der Gemeinde Meinhard ausrücken, nachdem eine 33-Jährige mitgeteilt hatte, dass es zwischen ihr und ihrem ehemaligen 39-Jährigen Lebensgefährten zu einer Auseinandersetzung gekommen war. Es stellte sich heraus, dass es im Verlauf der Streitigkeiten zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen sein. Auch der 39-Jährige erstatte Anzeige, da er von der 33-Jährigen geboxt worden sein soll. Der 39-Jährige wurde durch die Polizeibeamten der Wohnung verwiesen.

Versuchter Einbruch

Am gestrigen Donnerstag drangen unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straßburger Straße in Eschwege ein. Zwischen 09:00 Uhr und 16:30 Uhr wurde die Wohnungstür gewaltsam geöffnet und die Räume, inklusive der Schränke und Schubladen, durchsucht. Es wurde jedoch nichts entwendet; der Sachschaden wird mit 100 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl von Rädern und E-Bike

Zwischen dem 17.11.21, 17:00 Uhr und dem 18.11.21, 06:00 Uhr wurden in der Straße „Am Stieg“ in Witzenhausen zwei Räder eines Fahrradanhängers mit dem Kinder transportiert werden, gestohlen. Der Anhänger war unter einem überdachten Holzverschlag im Gartenbereich untergestellt. Im selben Tatzeitraum wurde weiterhin ein E-Bike, das in einem benachbarten Gartengrundstück abgestellt war, von unbekannten Täter gestohlen. Der Gesamtschaden beider Diebstähle wird mit 750 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Polizei Hessisch Lichtenau

Von Grundstück kommend mit Pkw kollidiert; Schaden 15.000 Euro

Um 09.40 Uhr heute Morgen ist ein aus Hessisch Lichtenau stammender 60-jähriger Autofahrer von einem Grundstück kommend in die Straße Mühlweg in der Ortslage von Hessisch Lichtenau eingebogen und dabei dann mit dem Pkw einer bevorrechtigten 29-Jährigen aus Waldkappel zusammengestoßen. Es entstand dadurch ein Schaden von 10.000 Euro am Fahrzeug des Verursachers und in Höhe von 5000 Euro am Fahrzeug der 29-Jährigen.

Parkrempler

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Steinwegcenter in der heinrichstraße in Hessisch Lichtenau gegen 11.05 Uhr. Hier wollte ein 70-jähriger Autofahrer aus Spangenberg rückwärts mit seinem Auto einparken, gleichzeitig war eine 42-jährige Autofahrerin aus Hessisch Lichtenau im Begriff rückwärts auszuparken. Bei der folgenden Kollision entstand Sachschaden an beiden Autos in noch unbekannter Höhe.

Unbekannte lagern u.a. schadstoffhaltige Eternitplatten unerlaubt ab; Polizei ermittelt wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen und sucht Zeugen

Die Polizei in Hessisch Lichtenau ermittelt aktuell wegen einer Umweltstraftat. Danach hat ein bislang unbekannter Täter ca. 20 asbesthaltige Faserzementplatten (sog. graue Eternitplatten) sowie eine Dachrinne und Teile eines Regenfallrohres unerlaubt in einem Waldstück entsorgt. Die Teile lassen darauf schließen, dass diese Abfallprodukte aufgrund einer Neueindeckung bzw. einer Renovierung eines Gebäudes entsorgt wurden. Der Tatort befindet sich in einem Waldgebiet oberhalb des alten Forsthauses „Am Schmelzhof“, hinter dem dortigen Wanderparkplatz an der Abzweigung in Richtung Wickenrode. Der Tatzeitraum kann auf den gestrigen Donnerstag zwischen 11.30 Uhr und 15.30 Uhr eingegrenzt werden. Hinweise in dem Fall erbittet die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0.

Wildunfall (1)

Am Donnerstagabend gegen 22.35 Uhr war ein 30-jähriger Autofahrer aus Eschwege auf der Bundesstraße B 250 von Treffurt in Richtung Wanfried unterwegs und hat dabei einen Dachs erfasst. Das Tier verendete am Unfallort, der Sachschaden am Pkw des Mannes beläuft sich auf 1000 Euro.

Wildunfall (2)

Ein Wildunfallschaden in Höhe von 8000 Euro entstand am Donnerstagabend bereits gegen 18.55 Uhr, als ein 41-jähriger Autofahrer aus Meinhard auf der Landesstraße 3403 zwischen Hitzelrode und Motzenrode mit einem Reh zusammengestoßen war. Das Tier verendete nach dem Aufprall am Unfallort.

Beim Ausparken geparktes Auto beschädigt; Schaden 1000 Euro

Am frühen Donnerstagabend kam es zu einem Parkrempler auf dem Parkplatz des Kaufland-Einkaufsmarktes in der Thüringer Straße in Eschwege. Gegen 17.40 Uhr war ein 88-jähriger Autofahrer aus Meinhard beim Rückwärtsausparken gegen den geparkten Wagen einer 51-Jährigen aus Eschwege gefahren und hatte dabei einen Schaden von je 500 Euro an den beiden Fahrzeugen verursacht.

Polizei Sontra

Wildunfall

Auf der Bundesstraße 7 zwischen Datterode und Wichmannshausen erfasste eine 30-jährige Autofahrerin aus Bad Hersfeld gestern Abend gegen 20.15 Uhr ein Reh, welches unvermittelt die Fahrbahn überquerte. Das Tier lief anschließend davon, der Schaden am Auto der Frau beziffert sich auf 500 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte am Donnerstagabend ein 20-jähriger Autofahrer aus Waldkappel. Gegen 21.10 Uhr war der Mann auf der L 3238 von Walburg in Richtung Waldkappel unterwegs, als das Tier nahe der Ortschaft Hollstein plötzlich die Fahrbahn überquerte. Der junge Mann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Reh, dass nach dem Zusammenprall davonlief. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von 800 Euro.

Polizei Witzenhausen

Sattelzug übersieht beim Rangieren wartenden Klein-Lkw; Schaden 2000 Euro

Am Donnerstagnachmittag gegen 14.20 Uhr übersah ein 61-jähriger Sattelzugfahrer aus Polen einen Klein-Lkw, als er von der B 451 (Kasseler Straße) zwischen Witzenhausen und Hundelshausen auf das Gelände einer Papierfabrik abbiegen wollte. Da der 61-Jährige mit seinem Gefährt (Zugmaschine und Auflieger) rangieren musste, übersah der Mann einen hinter ihm wartenden Klein-Lkw, der von einem 55-Jährigen aus Kaufungen gefahren wurde. Während der verursachende Sattelzug selbst ohne Schaden blieb, entstand an dem Klein-Lkw ein Frontschaden in Höhe von 2000 Euro.