Anruf von falschem Bankmitarbeiter – Betrüger erbeuten

Bargeld, Mainz-Kostheim, 18.11.2021, 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr,

(pl)Am Donnerstagnachmittag ist ein Senior aus Mainz-Kostheim von einem falschen

Bankmitarbeiter angerufen und um eine größere Summe Bargeld gebracht worden. Das

Telefon des Mannes klingelte gegen 16.00 Uhr und die Person am anderen Ende der

Leitung gab sich als Bankmitarbeiter aus. Dem Geschädigten wurde nun von dem

Betrüger vorgegaukelt, dass viel Falschgeld im Umlauf wäre und die Bank nun das

Bargeld ihrer Kunden auf Echtheit überprüfen wolle. Hierfür würde extra eine

Kollegin des Anrufers vorbeikommen und die Ersparnisse des Seniors unter die

Lupe nehmen. Das Telefonat verlief leider so überzeugend, dass der Geschädigte

sich auf das „Angebot“ einließ. Schon eine Stunde später, gegen 17.00 Uhr,

erschien die angebliche Bankmitarbeiterin wie vereinbart bei dem Kostheimer zu

Hause und bekam von diesem einen größeren Bargeldbetrag zur Überprüfung

ausgehändigt, womit sie dann verschwand. Um nicht Opfer dieser Masche zu werden,

gilt es sensibel und wachsam zu sein. Die Übergabe hoher Bargeldbeträge an der

Wohnungstür oder spontane Geldüberweisungen müssen ein absolutes Tabu sein.

Gerade ältere Mitmenschen werden allzu schnell von den psychologisch geschulten

Anrufern um den Finger gewickelt. Einmal in ein Gespräch verwickelt, wird es

schwer, sich diesem wieder zu entziehen. Aber auch jüngere Menschen können etwas

gegen die Betrüger unternehmen. Sie selbst haben Eltern, Großeltern, Onkel,

Tanten oder auch Nachbarn, die aufgrund ihres Alters zum Kreis potentieller

Opfer gehören könnten? Sprechen Sie diese an! Fragen Sie, ob die betrügerischen

Maschen bekannt sind und sensibilisieren Sie diese Personen. Je mehr Menschen

von den Betrügereien erfahren, umso weniger Opfer gehen den Tätern auf den Leim.

Einbrecher erbeuten hochwertige Werkzeuge, Wiesbaden, Ellenbogengasse,

17.11.2021, 20.00 Uhr bis 18.11.2021, 08.30 Uhr,

(pl)Einbrecher haben in der Nacht zum Donnerstag aus einem Mehrfamilienhaus,

welches zurzeit saniert wird, hochwertige Werkzeuge entwendet. Die Täter

öffneten gewaltsam die Eingangstür des Gebäudes, brachen anschließend die Tür

zum Lagerraum auf und schnappten sich die darin aufbewahrten Werkzeuge im

Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611)

345-0.

VW Passat gestohlen,

Wiesbaden-Nordenstadt, Am Wingert, 17.11.2021, 16.00 Uhr bis 18.11.2021, 07.30

Uhr,

(pl)In der Nacht zum Donnerstag haben Autodiebe in Nordenstadt einen in der

Straße „Am Wingert“ abgestellten schwarzen VW Passat im Wert von rund 40.000

Euro gestohlen. An dem entwendeten Fahrzeug waren zuletzt die amtlichen

Kennzeichen RÜD-PS 239 angebracht. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Lenkräder aus drei Fahrzeugen ausgebaut, Wiesbaden-Mitte, 17.11.2021, 09.30

Uhr und 18.11.2021, 13.35 Uhr,

(pl)In der Wiesbadener Innenstadt waren zwischen Mittwochvormittag und

Donnerstagmittag erneut Autoaufbrecher zugange, welche es auf die Lenkräder

dreier geparkter BMW abgesehen hatten. Die Täter verschafften sich zweimal durch

eine eingeschlagene Seitenscheibe und einmal auf bislang unbekannte Weise

Zutritt den Fahrzeuginnenräumen und bauten anschließend die Lenkräder aus. Die

betroffenen Fahrzeuge waren im Bereich Emanuel-Geibel-Straße, Adelheidstraße

sowie Bahnhofstraße abgestellt. Der verursachte Gesamtschaden wird auf mehrere

Tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Aufgebrochener Zigarettenautomat,

Wiesbaden, Klarenthaler Straße, Festgestellt: 18.11.2021, 12.15 Uhr,

(pl)Am Donnerstagmittag wurde in der Klarenthaler Straße ein aufgebrochener

Zigarettenautomat vorgefunden. Die hinzugezogene Streife stellte fest, dass die

Klappe des Automaten offenstand und Zigaretten sowie Bargeld verschwunden waren.

Der Tatzeitraum ist noch nicht bekannt. Das 3. Polizeirevier hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611)

345-2340.

Diebisches Trio stiehlt Mobiltelefone, Wiesbaden, Kirchgasse, 18.11.2021,

19.15 Uhr,

(pl)Am frühen Donnerstagabend entwendete ein diebisches Trio aus einem

Mobilfunkgeschäft in der Kirchgasse vier Mobiltelefone und verursachte dadurch

einen Schaden von rund 2.000 Euro. Gegen 19.15 Uhr betraten drei Männer das

Geschäft und schauten sich verschiedene ausgestellte Geräte an. Während einer

des Trios dann den Mitarbeiter durch ein Verkaufsgespräch ablenkte, rissen die

beiden Komplizen vier Handys von der Diebstahlssicherung ab und flüchteten mit

der Beute über die Friedrichstraße in Richtung Schwalbacher Straße. Die drei

Diebe waren etwa 1,75 Meter groß. Derjenige, der den Mitarbeiter ablenkte, soll

etwa 25 Jahre alt gewesen sein und eine braune Hautfarbe gehabt haben. Getragen

habe er eine dunkle Wollmütze, eine schwarze Jacke und eine schwarze

Mundnasenbedeckung. Die beiden Komplizen sollen ca. 18 Jahre alt sowie schlank

gewesen sein und kurze lockige Haare gehabt haben. Während beide mit einer

weißen Mundnasenbedeckung sowie einer blauen Jeans bekleidet gewesen sein

sollen, habe einer eine orange/rote Jacke und der andere eine schwarze, lange

Daunenjacke getragen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Stadtpolizei: Corona-Kontrollen in Zivil

Das Ordnungsamt der Landeshauptstadt Wiesbaden wird die Einhaltung der Corona-Vorgaben verstärkt auch in Zivil kontrollieren. Im Fokus der Kontrollen stehen in den kommenden Wochen dabei Restaurants, Bars, Kneipen und Gaststätten.

Wenn Gastronomen Gäste in Innenräumen bewirten, müssen sie deren 2G- beziehungsweise 3G-Nachweis kontrollieren. Sie müssen außerdem laut Corona-Schutzverordnung des Landes weitere Hygiene-Vorschriften einhalten. Nicht alle Gastronomen kommen dieser Pflicht mit der erforderlichen Sorgfalt nach. Aus diesem Grund wird die Stadtpolizei in den kommenden Wochen verstärkt Kontrollen durchführen, sowohl in Uniform als auch in Zivil. Bei Verstößen werden Bußgelder verhängt. Verstöße können laut Regelsätzen des Landes mit einem Bußgeld in Höhe von 500 bis 1000 Euro geahndet werden. Bei mehrmaligen Verstößen erhöht sich das Bußgeld weiter.

Seit Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 hat die Stadtpolizei mehr als 20000 Corona-Kontrollen durchgeführt. Dabei wurden über 2500 Bußgelder verhängt. Je nach Lage und geltender Regelung gab es bei den Kontrollen unterschiedliche Schwerpunkte: Mal stand die Kontrolle von Friseurbetrieben und Nagelstudios im Vordergrund, mal die Einhaltung der Maskenpflicht, mal die Kontrolle der Gaststätten. Allein in den vergangenen beiden Wochen wurden 254 Gaststätten durch die Stadtpolizei kontrolliert, wobei 31 Verstöße festgestellt wurden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbrecher steigen in Supermarkt ein, Walluf, Untere

Martinsthaler Straße, Donnerstag, 18.11.2021, 22:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend brachen Unbekannte in einen Supermarkt in der „Untere

Martinsthaler Straße“ in Walluf ein und hatten es auf Elektronikartikel

abgesehen. Gegen 22:30 Uhr drangen die Täter gewaltsam in die Verkaufsräume des

Marktes ein und brachen dort eine Vitrine auf. Dort entnahmen die Einbrecher

zwei Notebooks sowie ein Tablet im Wert von rund 1.000 Euro und flüchteten.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizeistation Eltville unter der

Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

Einbruchsversuche in Bekleidungsgeschäfte, Rüdesheim am Rhein, Europastraße,

Mittwoch, 17.11.2021, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 18.11.2021, 08:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag scheiterten Einbrecher in ihrem Vorhaben in zwei

Bekleidungsgeschäfte in Rüdesheim einzubrechen und hinterließen erheblichen

Sachschaden. Der oder die Täter suchten die beiden Läden in der Europastraße auf

und versuchten dabei jeweils gewaltsam in die Verkaufs- und Geschäftsräume

einzubrechen. Dabei verursachten die Unbekannten einen Gesamtschaden in Höhe von

rund 5.000 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge misslang ihnen in beiden Fällen der

Einstieg in die Geschäfte.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0

mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

Trickdieb schlägt zu, Idstein, Wiesbadener Straße, Donnerstag, 18.11.2021,

11:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagmittag gelangte ein Trickdieb in Idstein mit einer perfiden

Masche an das Handy einer Geschädigten. Gegen 11:30 Uhr begab sich der Täter in

das Geschäft in der Wiesbadener Straße. Dort habe der Mann eine Mitarbeiterin in

ein Gespräch verwickelt und einen Flyer über das Handy der Dame gelegt, welches

zu diesem Zeitpunkt auf einem Tresen lag. Kurz darauf habe der Täter den Flyer

sowie das darunterliegende Mobiltelefon Im Wert von etwa 400 Euro an sich

genommen und sei geflüchtet. Nach Angaben der Geschädigten habe es sich bei dem

Dieb um einen etwa 165 bis 170 cm großen und etwa 30 Jahre alten Mann mit

schwarzen, kurzen Haaren und Bart gehandelt. Er habe leicht geschielt und sei

mit einer schwarzen Mikrofaserjacke mit Pelzkragen und weißer Stoffmaske

bekleidet gewesen.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Idstein nimmt Hinweise zu dem Diebstahl

unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Scheibe von Pizzeria eingeschlagen, Eltville am Rhein, Wilhelmstraße,

Mittwoch, 17.11.2021, 23:30 Uhr bis Donnerstag, 18.11.2021, 08:00 Uhr

(fh)Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag die Fensterscheibe einer

Pizzeria in der Wilhelmstraße in Eltville eingeschlagen und sind im Anschluss

geflohen. Es entstand Sachschaden von circa 1.500 Euro.

Zeuginnen und Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer (06123 9090-0) an

die Polizeistation Eltville.

Aktueller Blitzerreport für die Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit.

In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.