Mannheim-Innenstadt: Unaufmerksamkeit beim Abbiegen verursacht Unfall

Mannheim-Innenstadt (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen

11:50 Uhr an der Kreuzung Kaiserring/Fressgasse. Ein 53-Jähriger befuhr mit

seinem LKW den Kaiserring,als er in die Fressgasse einbog, ohne sich vorher auf

dem richtigen Fahrstreifen einzuordnen. Hierbei kollidierte er mit einer

45-Jährigen Autofahrerin, welche sich ordnungsgemäß auf der Abbiegespur befand.

Verletzt wurde niemand, der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste

abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 10.000 EUR.

Mannheim-Innenstadt: Streifenwagen beschädigt – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Am Donnerstagabend beschädigte ein bislang unbekannter Täter

einen Streifenwagen im Quadrat Q4 – das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt sucht

Zeugen.

Als die Polizeibeamten nach einem Einsatz um 21:08 Uhr an ihren geparkten

Streifenwagen auf Höhe der Hausnummer 12 zurückkamen, mussten sie feststellen,

dass beide Außenspiegel abgetreten wurden. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete

kurz zuvor eine Person, die sich am Auto zu schaffen machte und anschließend

flüchtete. Der Täter soll eine hellbraune Jacke und eine Mütze getragen haben.

Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0621 12580 an die Ermittler zu wenden.

Mannheim-Neuhermsheim: Diebstahl im Floristikgeschäft – Polizei sucht Zeugen

Mannheim- Neuhermsheim: (ots) – Eine unbekannte Person betrat am

Donnerstagnachmittag gegen 14:50 Uhr unbemerkt den unverschlossenen Sozialraum

eines Floristikgeschäftes in der Hermsheimer Straße und entwendete dort eine

Geldbörse aus einer Damenhandtasche und einen Fahrzeugschlüssel zu dem Pkw eines

Mitarbeiters, der vor dem Geschäft geparkt war. Mit Hilfe des Schlüssels öffnete

er den Pkw und entnahm aus einem dort deponierten Geldbeutel 70 Euro. Den

Fahrzeugschlüssel hinterließ der Dieb dann auf dem Beifahrersitz bevor er sich

entfernte.

Ein Mitarbeiter nahm eine verdächtige männliche Person wahr, die er so

beschrieb: Männlich, 180 – 185 cm, schmale Statur, 25-30 Jahre, europäischer

Phänotyp, braune Haare zum Zopf gebunden, ungepflegter Vollbart, bekleidet mit

grauer Arbeitskleidung mit roten Elementen und Aufschrift und einer grauer

Wollmütze. Er führte einen Rucksack mit sich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der bislang unbekannten männlichen Person

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Telefon

0621 / 174 3310, zu melden.

Mannheim-Neckarstadt: Postpaket entwendet – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt: (ots) – Ein Unbekannter nahm am Mittwochvormittag gegen 11

Uhr unberechtigt ein Postpaket aus dem Ladekoffer des Dienstfahrrades einer

Briefzustellerin.

Die Postbotin hatte ihr Fahrrad vor dem Anwesen Riedfeldstraße 82 abgestellt.

Während ihrer kurzen Abwesenheit, in der sie die im Hausflur befindlichen

Briefkästen aufsuchte, entwendete eine bislang unbekannte männliche oder

weibliche Person das Postpaket und entfernte sich.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Dieb

bzw. die unbekannte Diebin geben können, sich beim Polizeirevier Mannheim-

Neckarstadt, Telefon 0621 3301-0, zu melden.

Mannheim: Erneute Anrufe von Trickbetrügern – Betroffene erinnerten sich an die Betrugsmasche

Mannheim (ots) – Bereits gestern berichteten wir über mehrere verdächtige

Telefonanrufe von Trickbetrügern in der Metropolregion Rhein-Neckar. Diese

hatten schon am Mittwoch in Heidelberg und Sinsheim versucht, Betroffene mit der

Betrugsmasche „Falsche Polizeibeamte“ um ihr Vermögen zu bringen.

Die Betrüger trieben auch gestern, am Donnerstag, wieder ihr Unwesen. In den

Abendstunden versuchte eine Trickbetrügerin zunächst bei einer 65-Jährigen aus

dem Mannheimer Stadtteil Wallstadt ihr Glück. Gegen 19:45 Uhr erhielt die Dame

einen dieser verdächtigen Telefonanrufe. Am Apparat meldete sich eine ihr

unbekannte Frau, die sich ihr gegenüber als angebliche Polizeibeamtin

vorstellte. Sie wollte die 65-Jährige darüber informieren, dass die Polizei in

der Nachbarschaft zwei Einbrecher festgenommen habe, die wiederum persönliche

Daten der 65-Jährigen bei sich getragen hätten. Nachdem sich die unbekannte

Anruferin dann allerdings nach möglichen Wertgegenständen im Haus erkundigen

wollte, erkannte die 65-Jährige den Betrugsversuch. Sie beendete sofort das

Gespräch und verständigte die Polizei.

Ebenfalls richtig reagiert hat auch eine 90-Jährige aus dem Stadtteil Waldhof.

Sie erhielt am Donnerstagabend gegen 20:30 Uhr denselben Anruf. Am Telefon

wieder eine unbekannte Frau, die sich als angebliche Polizeibeamtin vorstellte

und über die Festnahme von zwei Einbrechern informieren wollte. Als die

Trickbetrügerin sich auch bei ihr nach möglichen Vermögenswerte erkundigen

wollte, erinnerte sich auch die 90-Jährige an die Betrugsmasche „Falsche

Polizeibeamte“ und beendete das Gespräch umgehend.

Zu einem Schadenseintritt kam es in beiden Fällen glücklicherweise nicht.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen wegen des

Verdachts des versuchten Trickbetrugs aufgenommen.