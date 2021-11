Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: „E-Trike“ aus Tiefgarage entwendet – Zeugen gesucht

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwischen Mittwoch- und Donnerstagnachmittag

entwendeten bisher unbekannte Täter aus der Tiefgarage des Altenheims in der

Markgrafenstraße ein dreirädriges Elektrofahrrad. Das Fahrrad, welches einen

Neuwert von 5.000 Euro hat, war mit einem Schloss gesichert, welches durch die

Täter auf bislang unbekannte Weise entfernt wurde. Die Polizei ermittelt nun

wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, welche Hinweise zur Tat

oder den Tätern geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Wiesloch unter

Tel.: 06222/5709-0 zu kontaktieren.

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Ausparken Unfall gebaut und geflüchtet

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am

Donnerstag gegen 07:50 Uhr in der Dambach-la-Ville-Straße. Eine 37-Jährige Frau

wollte auf dem Parkplatz der dortigen Schule rückwärts ausparken, als sie dabei

einen am Fahrbahnrand geparkten BMW touchierte. Nachdem sie an ihrem PKW nach

einem Unfallschaden geschaut hatte, entfernte sie sich anschließend einfach von

der Unfallstelle ohne ihren Feststellungspflichten nachzukommen. Ein aufmerksame

Zeugin hatte den Unfall allerdings beobachtet, sodass die Unfallverursacherin

kurze Zeit später von den hinzugerufenen Beamten ausfindig gemacht werden

konnte. Der Sachschaden beträgt rund 3.000 EUR.

St. Leon-Rot/BAB 5: Unter Drogeneinfluss unterwegs – Drogen im Auto gefunden

St. Leon-Rot/BAB 5 (ots) – Ein 29-jähriger Mann war am frühen Donnerstagmittag

unter Drogeneinfluss auf der A 5 in Richtung Karlsruhe unterwegs. Einer

Streifenbesatzung fiel gegen 13 Uhr ein mit zwei jungen Männern besetzter BMW

auf, der in Richtung Karlsruhe fuhr. Die Beamten leiteten das Fahrzeug zwischen

dem Autobahnkreuz Walldorf und er Anschlussstelle Kronau auf den Parkplatz

„Mönchberg“ und stoppten es. Bereits zu Beginn der Kontrolle bemerkten die

Polizisten Marihuanageruch, der aus dem Wageninneren drang. Zudem zeigte der

Fahrer deutliche Anzeichen für Drogenkonsum. Ein Drogentest reagierte positiv

auf Kokain. Bei einer ersten Nachschau im Fahrzeug fanden die Ordnungshüter eine

kleine Menge Marihuana in einem Ablagefach auf der Beifahrerseite, welches dem

26-jährigen Beifahrer zuzuordnen war. Eine anschließende eingehende Durchsuchung

des Kofferraums förderte einen Stoffbeutel zutage, in dem sich rund 35 Gramm

Marihuana und 12 Gramm Amphetamin befanden. Die beiden Männer wurden zur

Dienststelle der Autobahnpolizei nach Walldorf gebracht, wo dem Fahrer eine

Blutprobe entnommen wurde. Das Rauschgift wurde sichergestellt.

Gegen die beiden Männer wird nun wegen Drogenbesitzes ermittelt. Der Fahrer

sieht zudem einer Anzeige wegen Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss entgegen.

Er muss mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

A6, Schwetzingen: Auffahrunfall auf der Autobahn

A6, Schwetzingen (ots) – Am Dienstagabend gegen 17:30 Uhr musste ein 28-jähriger

Skoda-Fahrer, welcher auf der A6 von Mannheim in Richtung Schwetzingen fuhr, am

Ende der dortigen Dauerbaustelle verkehrsbedingt abbremsen. Eine nachfolgende

Seat-Fahrerin erkannte dies und verlangsamte ebenfalls seine Fahrt. Der

63-jährige Fahrer eines Mercedes bemerkte zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihm

bremsten und kollidierte mit dem Heck des Seats, wodurch dieser auf den Skoda

aufgeschoben wurde. Die Seat-Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt und

durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Insgesamt

entstand ein Sachschaden von 30.000 Euro. Die linke Fahrspur musste für die

Dauer der Unfallaufnahme zwischen 17:30 Uhr und 19 Uhr gesperrt werden.

A6, Dielheim: LKW Reifen geplatzt, Schaden am nachfolgenden Verkehr – weitere Geschädigte gesucht

A6, Dielheim (ots) – Am frühen Freitagmorgen um 1 Uhr war ein LKW-Gespann auf

der A6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Rauenberg

und der Anschlussstelle Sinsheim platzte der Reifen des Anhängers. Durch die

aufgewirbelten Reifenteile wurden ein nachfolgender Mercedes und ein VW

beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 3.500 Euro. Glücklicherweise

wurde keine Person verletzt. Sollten weitere Fahrzeuge durch die Reifenteile

beschädigt worden sein, können sich Geschädigte telefonisch unter 06227/35826-0

bei der Autobahnpolizei in Walldorf melden.

A6, Hockenheim: Fahrzeug kollidiert mit Leitplanke – Zeugen gesucht

A6, Hockenheim (ots) – Am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr kollidierte eine

32-jährige Frau, welche mit ihrem Renault auf der A6 in Richtung Heilbronn fuhr,

zwischen dem Autobahndreieck Hockenheim und dem Autobahnkreuz Walldorf, mit der

Leitplanke. Die Frau kam aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab.

Nach dem Unfall blieb das Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen stehen, weshalb

dieser für ungefähr einer Stunde gesperrt werden musste. Die Frau erlitt einen

Schock und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand

Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben

und Hinweise zur Unfallursache geben können, werden gebeten, sich mit der

Autobahnpolizei Walldorf unter 06227/35826-0, telefonisch in Verbindung zu

setzen.