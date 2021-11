Heidelberg-Wieblingen: Unbekannter zerkratzt Auto – Polizei sucht Zeugen!

Heidelberg-Wieblingen (ots) – Am Donnerstag wurde zwischen 09 Uhr und 13 Uhr ein

Auto im Hauheckenweg zerkratzt. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte einen,

auf Höhe der Hausnummer 11, am Straßenrand geparkten Jaguar mittels unbekannten

Gegenstandes und entfernte sich anschließend in nicht bekannte Richtung. Der

Sachschaden wird auf rund 5000 EUR geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und/ oder Hinweise auf den

Verursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd,

unter der Telefonnummer 06221-34180, zu melden.

Heidelberg-Altstadt: E-Bike-Fahrerin gestürzt

Heidelberg-Altstadt (ots) – Am Freitagnachmittag gegen 12.45 Uhr kam eine

51-jährige Radfahrerin an der Einmündung Grabengasse/Hauptstraße zu Fall. Nach

derzeitigem Ermittlungsstand dürfte die E-Bike-Fahrerin alleinbeteiligt aufgrund

eines Fahrfehlers gestürzt sein. Dabei zog sich die Frau eine Fraktur zu und

wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes

Krankenhaus gebracht.

Heidelberg-Kirchheim: Busse beschädigt – Wer kann Hinweise geben?

Heidelberg (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschädigten ein

oder mehrere Täter zwei geparkte Omnibusse im Kirchheimer Weg – es entstand ein

Sachschaden von mindestens 6.000 Euro. Neben beschädigten Scheinwerfern und

eingeschlagenen Scheiben, machten sich die Täter auch im Innenraum der zwei auf

dem Parkplatz Meßplatz abgestellten Busse zu schaffen. Dem nicht genug wurde

dabei auch die Kennzeichen und ein Nothammer entwendet. Das Polizeirevier

Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang

nach Zeugen. Hinweisgeber, die in der Zeit von Mittwoch, 14 Uhr, bis Donnerstag,

7.30 Uhr, Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 06221 34180

zu melden.

Heidelberg-Kirchheim: Autos aufgebrochen – drei Tatverdächtige festgenommen

Heidelberg-Kirchheim (ots) – Am frühen Freitagmorgen brachen mehrere Täter im

Stadtteil Kirchheim in geparkte Fahrzeuge ein. Kurz vor ein Uhr morgens wurde

eine Zeugin durch eine Autoalarmanlage aus dem Schlaf geweckt. Bei einem Blick

aus dem Fenster konnte sie vier Männer beobachten, wie sie sich an einem

Fahrzeug mit geöffneter Tür zu schaffen machten. Anschließend seien sie zu Fuß

in Richtung Heuauer Weg davongelaufen. Daraufhin verständigte sie sofort die

Polizei. Eine Polizeistreife konnte daraufhin in der Susanne-Pfisterer-Straße

einen VW Lupo sowie einen BMW mit eingeschlagenen Scheiben auffinden, die zudem

durchwühlt worden waren.

Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnten im Cuzarring, nahe dem

Friedhof, drei Männer im Alter zwischen 19 und 25 Jahren angetroffen und

kontrolliert werden. Zu Beginn der Kontrolle warf einer der Männer einen

Nothammer hinter sich in den Grünstreifen, ein anderer ein sogenanntes

Multitool. Ihnen wurden daraufhin Handschließen angelegt. Bei der Durchsuchung

der Männer könnten eine größere Menge Kleingeld, eine hochwertige Sonnenbrille

sowie Bluetooth-Ohrhörer aufgefunden werden. Da es sich bei den Gegenständen

offenbar um Diebesgut handelte, wurden diese sichergestellt.

Gegen das Trio wird nun wegen des Verdachts des Diebstahls im besonders schweren

Fall ermittelt. Sie wurden nach erkennungsdienstlicher Behandlung und Abschluss

der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.

Heidelberg-Wieblingen: Kurze Unachtsamkeit führt zu Verkehrsunfall

Heidelberg-Wieblingen (ots) – Am Donnerstagmorgen kurz vor 10 Uhr musste ein

39-jähriger VW-Fahrer in der Mannheimer Straße auf Höhe des Bürgeramts aufgrund

eines vor ihm anhaltenden Linienbusses bremsen. Eine ihm folgende 51-jährige

Mini-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf dessen Heck auf. Durch den

Unfall wurde keiner der Beteiligten verletzt. Es entstand ein Sachschaden von

15.000 Euro.

Heidelberg-Altstadt: E-Scooter-Fahrt endet mit Führerscheinentzug

Heidelberg-Altstadt (ots) – Am frühen Freitagmorgen gegen 3:30 Uhr fiel Beamten

des Polizeireviers Heidelberg-Mitte ein E-Scooter-Fahrer in der Friedrichstraße

auf. Im Verlauf der Verkehrskontrolle konnten die Beamten bei dem 23-jährigen

Mann deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Test ergab ein Ergebnis von über

1,8 Promille. Der Mann musste neben einer Blutprobe auf dem Polizeirevier auch

noch seinen Führerschein abgeben. Außerdem erwartet ihn nun ein Strafverfahren

wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.