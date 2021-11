Unfall mit Straßenbahn – Auto nicht mehr fahrbereit

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 19.11.10.2021 gegen 11:00 Uhr wollte ein 80-jähriger Autofahrer von der Rheingönheimer Straße nach links in die Wegelnburgstraße abbiegen. Hierbei kam es mit der in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn zu einem Zusammenstoß. Verletzt gab es nicht. Das Auto des 80-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Briefkasten und Mülleimer angezündet

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagabend 18.11.2021 gegen 18:03 Uhr meldet ein Anwohner in der Maudacher Straße, dass sein Briefkasten angezündet wurde. Das Feuer habe er selbst gelöscht und so einen Schaden verhindert. Fast zeitgleich wurde ein brennender Mülleimer, ebenfalls in der Maudacher Straße, gemeldet. Der Besitzer konnte das Feuer ebenfalls selbst löschen.

An dem Mülleimer entstand ein Schaden in Höhe von ca. 60 Euro. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe dürfte ein Zusammenhang zwischen den Taten vorliegen. Wer hat die Taten beobachtet oder kann Hinweise zu dem/den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Rucksack aus Auto gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Während der Autobesitzer am Donnerstagnachmittag (18.11.2021) zwischen 16:15 Uhr und 16:30 Uhr im REWE in der Wegelnburgstraße einkaufen war, stahlen Unbekannte seinen Rucksack samt Tablet aus seinem Mercedes. Das blaue Auto war auf dem Parkplatz abgestellt. Aufbruchspuren konnten an dem Auto nicht festgestellt werden. Ob der Autobesitzer vergessen hatte das Auto abzuschließen oder der/die Täter das Auto aufgebrochen haben, ist derzeit noch unklar.

Wer hat gestern verdächtige Personen, insbesondere welche sich an einem blauen Mercedes aufhielten, auf dem Supermarktparkplatz gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Einbrüche in Kleingartenlage

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 17.11., 17:00 Uhr bis zum 18.11.2021, 11:30 Uhr brachen Unbekannte in mehrere Parzellen der Kleingartenanlage ‘Wiesengrund’ ein. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden 6 Gartenhäuser bzw. Gartenparzellen aufgebrochen. In einer Parzelle wurden 2 Flaschen Bier getrunken. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Kleingartenanlage beobachtet oder kann Hinweise zur Tat geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Fahrradfahrer übersehen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Ein 51-jähriger Fahrradfahrer musste am Donnerstag (18.11.2021) in ein Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem er mit einer 40-jährigen PKW-Fahrerin zusammenstieß. Gegen 16.20 Uhr wollte die PKW-Fahrerin von der Luitpoldstraße links in die Weiherstraße einbiegen abbiegen.

Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Fahrradfahrer. Er stürzte zu Boden und verletzte sich. Die Polizei sucht nun Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Rollerfahrer verletzt sich bei Unfall leicht

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagmorgen 18.11.2021 gegen 05:40 Uhr, stürzte ein 52-Jähriger mit seinem Motorroller auf der Lichtenbergerstraße. Vermutlich rutschte er auf der nassen Fahrbahn auf einer Dehnungsfuge aus. Der leicht Verletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Roller entstand ein Schaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Bei Auffahrunfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagnachmittag 18.11.2021 gegen 16:30 Uhr, kam es an der Kreuzung Bgm.-Kutterer-Straße/Heinigstraße zu einem Auffahrunfall. Ein 65-Jähriger fuhr auf das vor ihm abbremsende Auto auf.

Der 31-jährige Fahrer des abbremsenden Autos wurde leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt.