23 Verkehrsteilnehmer missachten Durchfahrtsverbot

Lingenfeld (ots) – Am Donnerstagvormittag 18.11.2021 in dem Zeitraum von 07:35-08:25 Uhr und Freitagmorgen 19.11.2021 im Zeitraum von 07:35-09:10 Uhr wurde jeweils das Durchfahrtsverbot auf dem Verbindungsweg Am Hirschgraben in Lingenfeld kontrolliert. Bei den beiden Kontrollen wurden insgesamt 23 Verstöße geahndet.

Die meisten Betroffenen staunten nicht schlecht, als ihnen die Polizei mitteilte, dass sich das Bußgeld aufgrund des Durchfahrtsverbots seit der Einführung des neuen Bußgeldkatalogs mehr als verdoppelt hat.

Mit Drogen und ohne Führerschein

Germersheim (ots) – Donnerstagabend 18.11.2021 gegen 18:30 Uhr kontrollierte die Polizei einen 24-jährigen Mann mit seinem Mercedes in der Josef-Probst-Straße in Germersheim. Während der Kontrolle hatten die Beamten den Verdacht, dass der 24-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Dies wurde durch einen durchgeführten Urintest bestätigt, der positiv auf Kokain und Cannabis verlief.

Im weiteren Verlauf konnte zudem ermittelt werden, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Dem 24-jährigen Mercedes-Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde jeweils gegen den Fahrer und den Fahrzeughalter ein Strafverfahren eingeleitet.