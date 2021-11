Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Schifferstadt (ots) – Ein 54-jähriger Fahrer eines Müllfahrzeugs befuhr am Donnerstag 18.11.2021 gegen 07:15 Uhr, die Kurze Straße und bog nach links in die Waldseer Straße ab. Beim Abbiegen musste der Fahrer mehrfach rangieren. Beim Zurücksetzen klemmte der Fahrer den Arm seines am Heck befindlichen 35-jährigen Kollegen zwischen dem LKW und einer Mülltonne ein. Die Mülltonne wurde hierbei an eine Hauswand gedrückt, sodass diese beschädigt wurde.

Der 35-Jährige verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Der 54-jährige LKW-Fahrer setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Durch die eingesetzten Beamten wurde das Müllfahrzeug gegen 08:00 Uhr im Bereich des Schillerplatzes festgestellt.

Gegen den Fahrer wird wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Eine medizinische Behandlung des 35-Jährigen war nicht notwendig.

Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Maxdorf (ots) – Am Donnerstag 18.11.2021 zwischen 16:30-20:30 Uhr, kam es in der Duisbergstraße in Maxdorf zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl. Die unbekannten Täter versuchten über ein Fenster im Erdgeschoss in das Wohnhaus einzudringen. Das Fenster hielt dem Versuch stand. Die Täter flüchteten daraufhin unverrichteter Dinge in unbekannte Richtung. Es entstand lediglich Sachschaden an dem angegangenen Fenster.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr. 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Werkzeug aus Gartenhaus entwendet

Dudenhofen (ots) – Wie jetzt bekannt wurde, brachen Unbekannte im Zeitraum von Sonntag bis Mittwoch ein Gartenhaus im Kleingartenrevier Am Schwalbenbrunnen auf und entwendeten Werkzeug. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.

Zeugen, die vom 14.11.2021 bis 17.11.2021 im Bereich der Kleingartenanlage verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei,rlp.de) an die Polizei Speyer zu wenden,

Weiterführung der Verkehrssicherheitswoche

Schifferstadt (ots) – Auch am Donnerstag 18.11.2021 haben Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt Verkehrskontrollen im Rahmen der Verkehrssicherheitswoche durchgeführt. Bei der Geschwindigkeitsüberwachung sind diesmal Schwerpunkte in der Rheingönheimer Straße (12:20 Uhr – 14:20 Uhr) in Altrip (Tempo 30, 35 Verstöße), von 16:00 Uhr – 17:00 Uhr in der Langgasse in Böhl-Iggelheim (Tempo 30, 14 Verstöße) und von 17:20 Uhr – 18:20 Uhr im Pfalzring in Mutterstadt (Tempo 30, 9 Verstöße) gesetzt worden.

Der “Schnellste” wurde in der Langgasse mit 57 km/h gemessen. Dies zieht nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld von 115 Euro und einen Punkt nach sich. Weiterhin wurden mehrere mobile und stationäre Kontrollen durchgeführt. Bei der Kontrollstelle am Südbahnhof in Schifferstadt, gegen 12:00 Uhr, wurden je zwei Verstöße wegen des Nichtmitführens des Warndreiecks und Führerscheins festgestellt und geahndet.

Gegen 13:15 Uhr wurde ein 30-jähriger PKW-Fahrer in der Ludwigshafener Straße in Mutterstadt kontrolliert. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrwerk unberechtigterweise verändert wurde. Hierdurch erlosch die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Um 13:25 Uhr wurde in Mutterstadt in der Ludwigshafener Straße ein 31-jähriger PKW-Fahrer kontrolliert. Bei dem Fahrer verlief ein Drogenschnelltest positiv auf Amphetamin. Dem 31-Jährigen wurde auf der Dienststelle durch eine Ärztin Blut entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach §24a StVG wurde eingeleitet.

Bei einer LKW-Kontrolle gegen 18:30 Uhr in der Salierstraße in Schifferstadt stellten die Beamten bei dem 57-jährigen Beifahrer fest, dass gegen diesen ein Haftbefehl vorliegt. Da der Mann den zweistelligen Betrag vor Ort beglich, konnte dieser seine Fahrt fortsetzen.