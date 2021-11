Frankenthal (ots) – Am Donnerstagabend 18.11.2021 gegen 18:30 Uhr, wurde ein Pkw in Frankenthal einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 24-jährigen Ludwigshafener ohne Führerschein. Der 50-jährige Beifahrer und Halter des Pkw aus Enkenbach-Alsenborn hingegen, war fahrtüchtig und in Besitz einer Fahrerlaubnis.

Bei Beginn der Kontrolle gab der 24-jährige Fahrer zu, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem konnte bei ihm starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atem-Alkoholtest ergab folglich einen Wert von 2,26 Promille.

Dem 24-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Das Kuriose: Sein 50-jähriger Beifahrer war zum einen im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, zum anderen war dieser nahezu nüchtern.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem 50-Jährigen einen Wert von 0,1 Promille.