(ots) – Am 18.11.2021 wurde über die sozialen Medien eine gefakte Fahndung nach einer 13-jährigen verbreitet. Der Sachverhalt konnte am Freitag 19.11.2021 aufgeklärt werden. Eine Schulklasse aus Baden Württemberg hatte im Rahmen ihres Aufenthaltes in einem Landschulheim in Bad Bergzabern, eine “Schnitzeljagd” veranstaltet.

Das besagte Fahnungs-Plakat gehörte dabei zur Hintergrundgeschichte. Es wurde ursprünglich nicht öffentlich publiziert. Wie es in die sozialen Medien gelangte, konnte bislang nicht nachvollzogen werden.

Öffentliche Fahndungen der Polizei Rheinland-Pfalz können über folgenden Link eingesehen werden: https://www.polizei.rlp.de/de/fahndung/

