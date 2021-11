Hoffenheim: TSG kämpft stark, aber verliert klar gegen Barca

Sinsheim – Mit 0:5 (0:1) haben die TSG-Frauen ihr zweites Heimspiel in der UEFA Women’s Champions League verloren. Trotz des klaren Ergebnisses lieferte das Team von Trainer Gabor Gallai vor 2.200 Zuschauern eine leidenschaftliche Partie ab und gab sich nie auf. Die individuelle Klasse der Katalaninnen war am Ende jedoch zu groß.

Personal & Taktik

Erst eine Woche zuvor hatte die TSG die Klingen mit dem Titelverteidiger gekreuzt. Nach der klaren 0:4-Niederlage wollte es die Mannschaft von TSG-Trainer Gabor Gallai dem FC Barcelona nun im heimischen Dietmar-Hopp-Stadion möglichst schwer machen. Und die Kraichgauerinnen hatten sich für diesen Festtag vor 2.200 Zuschauern zuletzt wahrlich in Stimmung geschossen. Mit dem 7:1-Erfolg gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Samstag hatte die TSG die richtige Antwort auf die Niederlage in Barcelona gefunden.

Gegenüber dem Kantersieg gegen Leverkusen wechselte Gallai seine Startformation auf zwei Positionen: Franziska Harsch und Tine De Caigny blieben zunächst auf der Bank. Für sie rückten die deutsche Nationalspielerin Jana Feldkamp und Torjägerin Nicole Billa in die erste Elf.

Als taktische Ausgangsformation hatten die Kraichgauerinnen ein 4-3-3 gewählt. Vor Torhüterin Martina Tufekovic verteidigten Luana Bühler und Martina Specht innen sowie Laura Wienroither rechts und Katharina Naschenweng links. Als Sechserin im defensiven Mittelfeld agierte Spielführerin Fabienne Dongus, davor füllten Feldkamp und Chantal Hagel die offensiveren Achter-Positionen im Mittelfeld aus. Auf den Flügeln sollten Gia Corley auf der rechten und Jule Brand auf der linken Seite für Wirbel sorgen. Im Sturmzentrum lief Billa auf.

Der TSG gehört mit einem 18-Meter-Schuss von Laura Wienroither zwar die erste Chance des Spiels, doch danach drückten die Katalaninnen die Gallai-Elf immer mehr in deren Hälfte. Der TSG gelang es nur selten das dominante Pressing der Gäste zu überspielen. Gegen Mitte der zweiten Halbzeit befreiten sich die Kraichgauerinnen zwar hin und wieder, doch die hochkarätigeren Chancen und die Spielkontrolle hatten weiterhin die Titelverteidigerinnen.

Vier Minuten vor der Halbzeitpause führte dann ein von Wienroither verursachter Foulelfmeter zur Führung der Spanierinnen durch Kapitänin Alexia Putellas. Mit einem Doppelschlag in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit durch Irene Paredes und Aitana Bonmati machten die Katalaninnen dann die Hoffnungen der TSG-Frauen zunichte. Doch auch nach dem 0:3 gaben sie sich nicht auf und versuchten alles, um noch zum verdienten eigenen Treffer zu kommen. Doch er war ihnen nicht vergönnt. Stattdessen legten die Gäste durch Marta Torrejón und Ana-Maria Crnogorčević noch zwei weitere Tore nach.

Der Spielfilm