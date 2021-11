Wegen Verwechselung geschlagen

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochabend 17.11.2021 gegen 19:30 Uhr, wurde ein 47-Jähriger von einem Unbekannten angesprochen und auf einen Vorfall angesprochen. Noch bevor der 47-Jährige die offensichtliche Verwechselung ansprechen konnte, habe der Unbekannte ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihn leicht verletzt.

Der Angreifer sei dann in Richtung Walzmühle weggegangen.

Täterbeschreibung:

männlich, ca.18-25 Jahre alt, schmale Statur, ca. 1,85m groß, hatte kurze dunkle Haare. Er war dunkel gekleidet, mit einer Jeans und trug eine Brille.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu dem Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Diesel gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch (17.11.2021) entwendeten Unbekannte Diesel aus einem geparkten Sattelschlepper. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Deutsche Straße abgestellt. Insgesamt wurden 600 Liter Diesel abgezapft.

Der Schaden beläuft sich auf circa 900 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Sportwagen flüchtet nach Unfall – Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochmittag 17.11.2021 gegen 14:00 Uhr, fuhr ein 73-jähriger Autofahrer auf der Saarlandstraße in Richtung Adlerdamm auf der Linksabbiegerspur, um in die Von-Weber-Straße abzubiegen, als ein Autofahrer plötzlich nach links zog. Der 73-Jährige musste ausweichen und fuhr gegen einen Bordstein. Hierdurch wurde ein Reifen beschädigt.

Das verursachende Auto fuhr in Richtung Adlerdamm weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 150 Euro zu kümmern. Bei dem flüchtenden Auto soll es sich um einen hellen Sportwagen mit einem Kennzeichen aus der Schweiz gehandelt haben.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem gesuchten Auto machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer

0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Falscher Polizeibeamter fliegt auf

Ludwigshafen (ots) – Eine Seniorin aus dem Ludwigshafener Stadtteil Mundenheim erhielt am Mittwochnachmittag (17.11.2021) einen betrügerischen Anruf. Ein falscher Polizeibeamter schilderte, dass ihr Sohn einen Fahrradfahrer angefahren und nun vor Ort eine Strafe bezahlen müsse. Die Seniorin rief daraufhin selbst ihren Sohn an, wodurch der Betrugsversuch aufflog.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst. -Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können.

Wenn Sie auch einen verdächtigen Anruf erhalten haben, melden Sie dies bei Ihrer Polizeidienststelle.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

E-Scooter-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochmorgen 17.11.2021 gegen 08:00 Uhr, wurde eine 31-jährige E-Scooter-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Steiermarkstraße leicht verletzt. Ein 64-jähriger Autofahrer übersah die 31-Jährige beim Ausfahren aus einer Einfahrt, so dass es zum Zusammenstoß kam. Durch den Unfall entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Lkw flüchtet nach Unfall

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochmittag (17.11.2021), gegen 11:50 Uhr, streifte ein Lkw beim Wenden auf der B37 (Einmündung K5) ein neben dem Lkw befindliches Auto. Der Lkw fuhr von der Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Schaden in Höhe von ca. 2.500 Euro zu kümmern. Zeugen beobachteten den Unfall und fuhren dem Lkw teilweise hinterher.

Der Lkw konnte schließlich durch die Polizei Mannheim in Mannheim kontrolliert werden. Gegen den 48-jahre alten Fahrer lag ein Haftbefehl vor. Er wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.