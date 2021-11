Jugendlicher bedroht und beleidigt Polizeibeamte

Speyer (ots) Einen Platzverweis erhielten gestern gegen 18:30 Uhr mehrere Jugendliche, die im Schützenpark Joints rauchten und mit Glasflaschen warfen. Ein 15-Jähriger aus Speyer weigerte sich jedoch die Örtlichkeit zu verlassen, weshalb er von einer Polizeistreife seinen Eltern überstellt werden sollte.

Da er hierbei die Beamtinnen und Beamten bedrohte und beleidigte, erhält nun die Staatsanwaltschaft Kenntnis von diesem Vorfall.

Schlachtabfälle illegal entsorgt – Stadt bittet um Mithilfe (siehe Foto)

Speyer – Am Donnerstag 18.11.2021 wurde die Stadtverwaltung gegen 07:45 Uhr über illegal abgestellte und entsorgte Schlachtabfälle in Speyer Nord informiert. Derartige Funde sind in den letzten Monaten bereits mehrfach vorgekommen. Ein Verantwortlicher konnte bislang aber nicht ermittelt werden.

Die Stadtverwaltung bittet deshalb um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer etwas gesehen hat und sachdienliche Hinweise zum Verursacher oder der Verursacherin geben kann, möge sich bitte an Dirk Bachmann, Dienstgruppenleiter des Kommunalen Vollzugsdiensts, wenden. Telefonisch unter 0 62 32 – 14 28 28 oder per E-Mail an dirk.bachmann@stadt-speyer.de.

Quelle: Stadtverwaltung Speyer

Einbruchsversuche gescheitert

Speyer (ots) – Mittwochabend 17.11.2021 zwischen 18:30-19:00 Uhr wurden an einem Mehrparteienhaus in der Windthorststraße sowie im Wihelm-Busch-Weg Einbruchspuren festgestellt. In welchem Zeitraum die gescheiterten Versuche in die Häuser bzw. Wohnungen zu gelangen stattfanden, ist bislang nicht bekannt.

Zeugenhinweise werden unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer entgegengenommen.