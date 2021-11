Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Frankenthal (ots) – Am Mittwoch 17.11.2021 gegen 11:20 Uhr befuhr eine 55-jährige Frankenthalerin mit ihrem Fahrrad die Bahnhofstraße in Richtung Rathausplatz. Beim Vorbeifahren der Fahrradfahrerin an einem am Fahrbahnrand abgestellten Pkw, öffnete der 36-jährige Fahrzeugführer unvermittelt die Fahrertür. Die Frankenthalerin kollidiert mit der Fahrertür und stürzt. Sie wurde leicht verletzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht – Fahrradfahrer gesucht

Studernheim (ots) – Am 14.11.2021 gegen 17:00 Uhr, schob eine 12-jährige Frankenthalerin ihr Fahrrad aufgrund eines Defekts von Studernheim kommend entlang des Fahrradwegs an der Frankenthaler Straße in Richtung Frankenthal. Auf Höhe des ehemaligen REAL-Marktes fuhr ein bisher unbekannter Mann mit seinem Fahrrad an der

12-Jährigen vorbei. Dabei touchierte er das Kind mit seinem Lenker am Ellenbogen.

Im Anschluss warf der Fahrradfahrer dem Mädchen vor sein hochpreisiges Fahrrad beschädigt zu haben. Nachdem der Vater des Mädchens vor Ort eintraf und den Fahrradfahrer zur Herausgabe seiner Personalien aufforderte, wurde dies verweigert. Anschließend entfernte sich der Fahrradfahrer von der Örtlichkeit.

Mangelnde Ladungssicherung – Weiterfahrt untersagt

Frankenthal (ots) – Am Dienstag 16.11.2021, sind gleich 2 Lkw der gleichen ausländischen Spedition bei der Anlieferung von Waren an ein Unternehmen in Frankenthal aufgrund erheblicher Mängel bei der Ladungssicherung aufgefallen.

Nachdem Mitarbeiter des Unternehmens wegen erheblicher Zweifel an der Verkehrssicherheit die Polizei Frankenthal verständigten, wurden die Lkw einer Kontrolle unterzogen. Hierbei bestätigten sich die Zweifel. Aufgrund der festgestellten Mängel wurde beiden Fahrern die Weiterfahrt untersagt.

Erst nachdem ein weiteres Unternehmen die Ladung ordnungsgemäß sicherte, konnte die Fahrt fortgesetzt werden. In beiden Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.