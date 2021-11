Autofahrer unter Drogeneinfluss

Schifferstadt (ots) Am 14.11.2021, gegen 23:20 Uhr, wurde ein 19-jähriger PKW-Fahrer am Südbahnhof einer Kontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief hierbei positiv auf THC. Dem Fahrer wurde auf der Dienststelle durch eine Ärztin Blut entnommen und der Führerschein sichergestellt. Am Mittwochabend 17.11.2021 wollte der 19-Jährige seinen sichergestellten Führerschein bei der Polizei abholen.

Da jedoch ein durchgeführter Drogenschnelltest erneut positiv ausfiel, wurde der Führerschein nicht ausgehändigt und der Mann verließ unverrichteter Dinge die Dienststelle. Die Führerscheinstelle wurde in Kenntnis gesetzt.

Einbruch in Wohnung – Wer kann Hinweise geben?

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am Mittwochnachmittag 17.11.2021 zwischen 14:30-17:50 Uhr, brachen Unbekannte die Eingangstür einer Wohnung in der Breslauer Straße in Bobenheim-Roxheim auf. Aus der Wohnung wurden Bargeld und Schmuck im unteren vierstelligen Bereich gestohlen.

Wer hat am Mittwochnachmittag verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Breslauer Straße gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Fortführung der Verkehrssicherheitswoche

Schifferstadt (ots) – Auch am Mittwoch 17.11.2021 haben Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt Verkehrskontrollen im Rahmen der Verkehrssicherheitswoche durchgeführt. Bei der Geschwindigkeitsüberwachung sind diesmal Schwerpunkte in der Hauptstraße (08:45 Uhr – 10:30 Uhr) in Dannstadt-Schauernheim (Tempo 30, 30 Verstöße), von 11:15 Uhr – 12:15 Uhr in der Danziger Straße in Schifferstadt (Tempo 30, keine Verstöße), von 13:00 Uhr – 13:50 Uhr in der Portheide in Schifferstadt (Tempo 30, 6 Verstöße) und von 14:15 Uhr – 15:15 Uhr in der Schifferstadter Straße in Mutterstadt (Tempo 30, 17 Verstöße) gesetzt worden.

Der “Schnellste” wurde in der Hauptstraße in Dannstadt-Schauernheim mit 63 km/h gemessen. Dies zieht nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld von 180 Euro und einen Punkt nach sich. Bei der Kontrolle in Dannstadt-Schauernheim wurden zwei Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Bei einem 30-jährigen PKW-Fahrer stellte sich heraus, dass diesem seit mehreren Monaten ein Fahrverbot auferlegt wurde. Weiterhin wurde ein Rollerfahrer mit 54 km/h gemessen. Da der 31-jährige Fahrer nur im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung ist, wurde auch dessen Weiterfahrt untersagt.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Römerberg (ots) – Unter dem Einfluss von Cannabis stand am Mittwoch gegen 11:30 Uhr ein 24-jähriger PKW-Fahrer. Der junge Mann wurde in der Heiligensteiner Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen, als die Polizeistreife bei ihm drogentypische Auffälligkeiten feststellte. Aufgrund eines positiven Drogentestes, wurde dem Speyerer die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Nicht auf betrügerische Anrufe reingefallen

Neuhofen/Ludwigshafen (ots) – Zwei betrügerische Anrufe wurden der Kriminalpolizei Ludwigshafen am Mittwoch (17.11.2021) gemeldet. Ein 62-Jähriger aus Ludwigshafen und eine 82-Jährige aus Neuhofen wurden am Mittwochmorgen von vermeintlichen Microsoft-Mitarbeitern angerufen.

Unter der bekannten Masche, dass der PC gehackt und man ein Fernwartungsprogramm aufspielen müsse, versuchte der Anrufer sich Zugriff zu den Computern der Angerufenen zu verschaffen. Beide durchschauten die Masche und meldeten den Anruf bei der Kriminalpolizei.

Wieder einmal häufen sich betrügerische Anrufe angeblicher Microsoft-Mitarbeiter, die behaupten, der PC sei virenverseucht. Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor betrügerischen Anrufen zu schützen:

Microsoft führt nach eigenen Angaben keine unaufgeforderten Telefonanrufe durch, um schadhafte Geräte zu reparieren. Selbst auf offizielle Support-Anfragen erfolgen Hilfestellungen fast ausschließlich per E-Mail.

Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie auf und melden Sie diesen Ihrer Polizei.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Weitere Verkehrskontrollen der Polizei

Schifferstadt (ots) – Die Polizeiinspektion Schifferstadt hat auch am Dienstag (16.11.2021) Kontrollen im Rahmen der Verkehrssicherheitswoche durchgeführt. Dieses Mal standen von 08-10:30 Uhr die Burgstraße in Schifferstadt (Tempo 30, 18 Überschreitungen), von 11:40-12:40 Uhr die Ludwigstraße in Böhl-Iggelheim (Tempo 30, 9 Verstöße) und von 14:15-15:15 Uhr die Rheingönheimer Straße in Altrip (Tempo 30, 19 Verstöße) im Fokus.

Die höchste Geschwindigkeit lag bei 49 km/h und wurde in Altrip gemessen. Diese Überschreitung zieht nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld von 70 Euro nach sich. Neben den Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden auch drei Gurtverstöße festgestellt und geahndet.