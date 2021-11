Ludwigshafen: Adventskonzert Streichorchester QUINT:essenz am 27. November 2021

Ludwigshafen – Das Streichorchester QUINT:essenz aus Ludwigshafen lädt herzlich zum Adventskonzert ein! Auf dem Programm stehen Werke von Corelli, Franck, Manfredini und Händel.

Das Konzert wird unter 2G-Bedingungen stattfinden. Das ursprünglich geplante Konzert am Sonntag in Mannheim ist abgesagt. Um Anmeldung per E-Mail unter Advent@Fridolin-eV.de wird gebeten; Sie werden dann über die Details der geltenden Corona-Regelungen vor dem Konzert direkt per E-Mail informiert.

Samstag, 27.11., 19:30 Uhr

Herz-Jesu-Kirche, Mundenheimer Str. 216, 67061 Ludwigshafen-Süd

Eintritt frei, Spende am Ausgang erbeten.