Mannheim-Waldhof/Gartenstadt: Vandalismus – Unbekannte beschädigten Straßenbahnhaltestelle Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Mannheim-Waldhof: – Ein oder mehrere Unbekannte beschädigten am frühen

Donnerstagmorgen gegen 0:15 Uhr mehrere Glasscheiben des Wartehäuschens und der

Abtrennung zur Fahrbahn sowie den Fahrkartenautomaten an der Haltestelle

Freilichtbühne in der Waldpforte. Augenscheinlich nutzten sie hierfür einen

Nothammer, wie er in den Straßenbahnen des öffentlichen Personennahverkehrs

vorzufinden ist. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen,

die sachdienliche Hinweise auf den oder die unbekannten Täter geben können, sich

beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Telefon 0621 77769-0, zu melden.

Mannheim / A6: Auffahrunfall am Stauende

Mannheim / A6 – Gestern Abend gegen 20:00 Uhr kam es auf der A6 in Höhe

des Autobahnkreuzes Mannheim, Fahrtrichtung AS Schwetzingen, zu einem

Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten. Aufgrund eines vorangegangenen

Verkehrsunfalls war der Standstreifen gesperrt worden und es hatte sich ein

Verkehrsstau gebildet.

Ein 50-jähriger Sprinter-Fahrer erkannte das Stauende zu spät und fuhr auf den

Mercedes einer 28-Jährigen auf, die gerade vom rechten der beiden Fahrstreifen

auf den linken Fahrstreifen wechselte. Deren Fahrzeug wurde dadurch auf den

Mercedes einer 26-Jährigen aufgeschoben, die sich bereits auf dem linken

Fahrstreifen befand. Alle drei PKW wurden durch den Unfall beschädigt, der

Mercedes der 28-Jährigen und der Sprinter mussten abgeschleppt werden. Der

40-Jährige und die 28-Jährige wurden leicht verletzt und in umliegenden

Krankenhäusern erstversorgt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 24.000 Euro.

Die Fahrbahn musste bis ca. 21:15 Uhr zur Unfallaufnahme und Bergung der

Fahrzeuge voll gesperrt werden.

Der Verkehrsdienst Mannheim führte die Unfallaufnahme durch und ermittelt nun

wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Sprinter-Fahrer.

Mannheim-Neckarau: Unbekannte brechen in Logistikzentrum eines Mannheimer Sporthauses ein – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarau: – Mehrere Unbekannte verschafften sich am frühen

Dienstagmorgen in der Zeit zwischen 0:30 Uhr und 3:00 Uhr unberechtigt Zutritt

zum Gelände einer Firma in der Fabrikstationsstraße und entwendeten Warenpakete

im Wert von über. 80.000 Euro.

Indem sie den Metallzaun aufbogen, gelangten die Unbekannten auf das Gelände, in

den Bereich der Warenabfertigung, des Logistikdienstes der Sport- und

Bekleidungsfirma. Sie brachen dort zwei bereits zum Versand beladene

Transportcontainer auf und entwendeten hieraus Pakete mit Versandwaren im Wert

von über 80.000 Euro. Aufgrund der Gesamtmenge der entwendeten Pakete geht die

Polizei davon aus, dass die Unbekannten außerhalb des Geländes ein Fahrzeug zum

Abtransport des Diebesgutes bereithielten. Das Kriminalkommissariat in Mannheim

hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den

unbekannten Einbrechern bzw. zum Tathergang geben können oder in der Umgebung

der Firma, insbesondere in der Siemens- und der Kirchhoffstraße verdächtige

Personen oder (Liefer-)Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit

dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

Mannheim – Innenstadt: An Mitsubishi Scheibe eingeschlagen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim – Innenstadt – Am frühen Donnerstagmorgen gegen 02:35 Uhr wurden

durch eine oder mehrere unbekannte Personen an einem auf dem Gehweg in C8

geparkten PKW die Scheibe der Beifahrertür, sowie der hinteren linken Tür auf

unbekannte Weise eingeschlagen. Ob aus dem Auto auch etwas entwendet wurde, ist

derzeit nicht bekannt

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet

Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 0621 1258-0 zu melden.

Mannheim-Innenstadt: 15-jähriger Ladendieb gestellt

Mannheim-Innenstadt – Am Mittwochabend gegen 17:30 Uhr stellte ein

Mitarbeiter eines Bekleidungsgeschäfts in O 5 einen 15-Jährigen zur Rede,

nachdem der Jugendliche mehrere hochwertige Handtaschen aus der Auslage entnahm

und in einer Umkleidekabine verschwand. Da zudem der Verdacht bestand, dass er

weiteres Diebesgut in seinem mitgeführten Rucksack versteckt hatte, wurde die

Polizei verständigt. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung fanden die

Einsatzkräfte tatsächlich noch eine Jacke sowie ein Paar Schuhe in der Tasche

des 15-Jährigen. Diese hatte er zuvor offenbar unbemerkt aus der Auslage des

Bekleidungsgeschäfts entwendet und in seine Tasche gesteckt. Nachdem die

Einsatzkräfte in der Hosentasche des 15-Jährigen dann noch ein Taschenmesser

fanden, wurde der Jugendliche zur weiteren Abklärung mit auf das Polizeirevier

genommen. Das Diebesgut im Wert von rund 4900 Euro sowie das Taschenmesser

wurden sichergestellt. Da außerdem der Verdacht bestand, dass der Jugendliche

unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte, wurde ein freiwilliger

Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von rund 0,5 Promille.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 15-Jährige aus dem polizeilichen

Gewahrsam entlassen. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Mannheim-Waldhof: PKW-Fahrer übersieht Fußgängerin im Einmündungsbereich

Mannheim-Waldhof – Am Dienstagnachmittag um 16:30 Uhr übersah ein

31-jähriger VW-Fahrer beim Abbiegen von der alten Frankfurter Straße auf den

Speckweg eine 57-jährige Fußgängerin, welche gerade in Richtung des Waldhofer

Bahnhofs lief. Durch den Zusammenstoß mit dem Fahrzeug erlitt die Fußgängerin

leichte Verletzungen. Zur weiteren Abklärung wurde sie durch den Rettungsdienst

in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in

Höhe von 500 Euro.

Mannheim-Neckarstadt: Dreister Dieb läuft einfach mit ins Gebäude – Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Mannheim-Neckarstadt – Am Mittwochabend gegen 19 Uhr betraten zwei

Mitarbeiter einer Firma die Büroräumlichkeiten in der Kleiststraße. In dem

Moment als die Beiden die Firma betraten, schloss sich ihnen ganz

selbstverständlich eine weitere Person an und betrat das Gebäude ebenfalls. In

dem Glauben, dass der Unbekannte zu dem jeweils anderen gehöre, bemerkten die

Mitarbeiter nicht, dass es sich bei dem Unbekannten in Wirklichkeit um einen

Dieb handelte. Während die beiden Angestellten nichtsahnend ihrer Arbeit

nachgingen, entwendete der Langfinger unbemerkt eine Geldkassette und spazierte

wieder aus dem Gebäude. Anschließend brach er die Box gewaltsam auf und

entwendete das darin befindliche Bargeld in Höhe eines niedrigen, vierstelligen

Betrags. Letztendlich ließ der Dieb die beschädigte Geldkassette in der

Ludolf-Krehl-Straße, in der Nähe einer Bushaltestelle, zurück und flüchtete.

Dort wurde die beschädigte Box um 21:15 Uhr von einer 29-jährigen Passantin

entdeckt, die sofort eine Straftat vermutete und die Polizei verständigte. Die

beiden Mitarbeiter hatten den dreisten Diebstahl bis dahin noch nicht bemerkt

und wurden schließlich von den Einsatzkräften des Polizeireviers

Mannheim-Neckarstadt über deren Irrglaube aufgeklärt. Die Geldkassette wurde

sichergestellt.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 180-185 cm groß,

25-35 Jahre alt, kräftige Statur, kurze/braune/gelockte Haare, schwarze

Oberbekleidung, schwarzes Basecap.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen

und sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu dem Täter sowie dessen weitere

Fluchtrichtung machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621

33010 zu melden.

Mannheim-Schwetzingerstadt: Hochwertiges E-Bike entwendet – Zeugen gesucht

Mannheim-Schwetzingerstadt – Zwischen Montag- und Dienstagabend entwendete

ein bisher unbekannter Täter aus einem Kellerabteil in der Rheinhäuser Straße

ein hochwertiges blaues E-Bike im Wert von 4.500 Euro. Das Fahrrad war im Keller

mit einem Stahlschloss verriegelt. Wie der Täter in den Keller gelangte und das

Fahrrad vom Schloss trennte, ist bisher unbekannt und Gegenstand der

polizeilichen Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls.

Zeugen, welche Hinweise auf Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich

beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter 0621/174-3310 telefonisch zu melden.

Mannheim-Käfertal: Fahrraddieb dank Zeugenhinweis festgenommen

Mannheim-Käfertal – Am späten Mittwochabend um 23 Uhr stellte eine

aufmerksame Zeugin am Bahnhof in der Birkenauer Straße fest, wie ein dunkel

gekleideter Mann das Vorderrad eines Mountainbikes im Bereich des

Fahrradständers demontierte. Als der Verdächtige feststelle, dass er beobachtet

wird, trat er die Flucht an. Durch die verständigte Polizei konnte der von der

Zeugin beschriebene Tatverdächtige in der Nähe des Bahnhofs ausfindig gemacht

und vorläufig festgenommen werden. Der 22-jährige Mann erwartet nun ein

Ermittlungsverfahren wegen versuchten Diebstahls.

Mannheim, Rheinau: Gefahrgut ausgetreten

Mannheim, Rheinau – Am Mittwochmorgen, 17.11.2021, kam es im Bereich des

Rheinauhafens in Mannheim zu einem Gefahrgutunfall. Aus bisher unbekannter

Ursache trat auf dem Gelände einer dort ansässigen Firma beim Umschlag eine

Chemikalie in Form einer weißen Wolke aus. Diese zog über das Gebiet. In der

Folge mussten drei Personen eines benachbarten Unternehmens aufgrund von

Augenreizungen und Atembeschwerden behandelt werden.

Die verständigte Berufsfeuerwehr Mannheim konnte vor Ort keinen

Gefahrgutaustritt mehr feststellen. Durchgeführte Messungen ergaben ebenfalls

keine auffälligen Werte. Umliegende Straßen mussten während des Einsatzes

zeitweise gesperrt werden.

Die Ermittlungen des Wasserschutzpolizeipostens Mannheim-Rheinauhafen zur

Ursache des Vorfalls dauern an.

Mannheim-Innenstadt: Zusammenstoß zwischen Pkw und Straßenbahn – eine Person leicht verletzt

Mannheim-Innenstadt – Eine leichtverletzte Person und erheblicher

Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend in der

Mannheimer Innenstadt. Ein 33-jähriger Mann war kurz nach 20 Uhr mit seinem

Mercedes auf der Straße zwischen den Quadraten D 2 und D 3 in Richtung

Fressgasse unterwegs. An der Kreuzung D 2/E 3 missachtete er die Vorfahrt und

stieß mit einer Straßenbahn der Linie 6 zusammen, die vom Paradeplatz in

Richtung Rathaus unterwegs war. Dabei erlitt der Fahrer des Mercedes leichte

Verletzungen und wurde zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Fahrgäste der

Straßenbahn kamen nicht zu Schaden. Der Mercedes war so stark beschädigt, dass

er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund

25.000 Euro geschätzt. Bis ca. 21.45 Uhr war der Straßenbahnverkehr

unterbrochen.

Mannheim/BAB 6: Vollsperrung nach Fahrzeugbrand – Fahrbahn wieder freigegeben – Pressemeldung Nr. 2

Mannheim/BAB 6 – Nach einem Fahrzeugbrand auf der BAB 6 zwischen dem

Autobahnkreuz Mannheim und der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen war die

Fahrbahn in Richtung Heilbronn zeitweise voll gesperrt. Nach Abschluss der

Lösch- und Aufräumarbeiten konnten die in Richtung Heilbronn führenden

Fahrspuren gegen 9.30 Uhr wieder freigegeben werden. Das Fahrzeug wurde

abgeschleppt. Inwiefern die Fahrbahndecke durch den Brand in Mitleidenschaft

gezogen wurde, wird noch geprüft. Die Höhe des Sachschadens lässt sich bislang

nicht beziffern.

Während der Sperrung wurde der Verkehr weiträumig umgeleitet. Es ergab sich ein

Rückstau von mehreren Kilometern Länge.