Heidelberg-Bergheim: Verkehrsunfall mit Straßenbahn; Pressemitteilung Nr.2

Heidelberg-Bergheim – Am Donnerstagmorgen gegen 07:50 Uhr befuhr ein

BMW-Fahrer die Bergheimer Straße in Richtung Wieblingen. Auf Höhe der Einmündung

Thibautstraße bog er nach links ab, fuhr über den dortigen Gleisbereich und

übersah hierbei eine Straßenbahn, die in gleicher Richtung unterwegs war. Ein

Zusammenstoß konnte keiner der Unfallbeteiligten noch rechtzeitig verhindern.

Der BMW-Fahrer sowie dessen Beifahrerin wurden bei der Kollision leicht

verletzt. Durch den Aufprall löste das elektronische Notrufsystem im BMW aus und

verständigte so automatisch die Einsatzkräfte. Ein hinzugerufener Rettungswagen

brachte die Beifahrerin des BMW-Fahrers in eine naheliegende Klinik. Diese

konnte sie aber bereits wenig später wieder selbstständig verlassen. Der

Unfallverursacher suchte wiederum selbstständig einen Arzt auf. Für den Zeitraum

der Unfallaufnahme war der Streckenabschnitt bis ca. 9:25 Uhr für den

Schienenverkehr gesperrt. Es wurde ein Ersatzverkehr eingerichtet. Die Höhe des

entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Heidelberg-Rohrbach / Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Fünf verdächtige Anrufe von Trickbetrügern – Polizei ermittelt wegen der Betrugsmasche „Falsche Polizeibeamte“

Heidelberg-Rohrbach / Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis – Am Mittwoch trieben

wieder Trickbetrüger ihr Unwesen in der Metropolregion Rhein-Neckar und

versuchten durch die Masche „Falsche Polizeibeamte“ vermutlich Wertgegenstände

zu erbeuten.

Am späten Mittwochabend gegen 22:45 Uhr meldete sich ein bislang unbekannter

Mann telefonisch bei einer über 70-Jährigen aus dem Heidelberger Stadtteil

Rohrbach und stellte sich ihr gegenüber als Polizeibeamter vor. Angeblich sei es

in der Nachbarschaft zu einem Raubüberfall gekommen, wonach eine Tasche mit den

Kontaktdaten der Frau gefunden worden wäre und sie nun besonders gefährdet sei.

Der Trickbetrüger bat die über 70-Jährige in der Leidelberg-Südstadt: körperliche Auseinandersetzung auf der

Straße – Zeugen gesucht

Heidelberg-Südstadt – Am Mittwochabend um 20 Uhr kam es in der Römerstraße

zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 33 und 46 Jahren.

Die Männer gerieten zunächst in einen verbalen Streit, in dessen Verlauf

insbesondere der 33-Jährige handgreiflich wurde und dem 46-jährigen Mann

mehrfach ins Gesicht schlug, sodass dieser zu Boden fiel. Letztlich erlitten

beide alkoholisierten Männer leichte Verletzungen. Das Polizeirevier

Heidelberg-Süd ermittelt nun wegen Körperverletzung. Zeugen, welche den Vorfall

beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 06221/3418-0 bei der Polizei

zu melden.eitung zu bleiben und eine

Zahlenkombination auf ihrem Telefon einzugeben. Die nichtsahnende Frau folgte

den Anweisungen der Trickbetrüger zunächst, erinnerte sich dann jedoch an die

Betrugsmasche. Sie beendete umgehend das Gespräch und verständigte sofort die

Polizei. Zu einem Schadenseintritt kam es glücklicherweise nicht.

Ebenfalls am Mittwoch, im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 22:00 Uhr, wurde auch das

Polizeirevier Sinsheim verständigt und über insgesamt vier derart verdächtige

Telefonanrufe informiert. In allen genannten Fällen hatten sich die

Trickbetrüger auch hier als angebliche Polizeibeamte vorgestellt. Dieses Mal

wollten sie die Betroffenen über einen angeblichen Polizeieinsatz in der

Nachbarschaft in Kenntnis setzen. Die Unbekannten forderten die Hausbesitzer im

Alter zwischen 64 Jahren und 85 Jahren auf, ihre Fenster sowie Rollläden

geschlossen zu halten. In allen genannten Fällen wurden die Telefongespräche

unmittelbar im Anschluss beendet. Zu weiteren Anrufen seitens der Betrüger kam

es nicht. Keinem der Betroffenen entstand ein Schaden.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts

des versuchten Trickbetrugs aufgenommen.

Bitte beachten Sie folgende Warnhinweise:

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie

einfach auf oder bitten Sie eine Vertrauensperson zu dem

Gespräch dazu.

einfach auf oder bitten Sie eine Vertrauensperson zu dem Gespräch dazu. Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel

Polizisten, den Dienstausweis.

Polizisten, den Dienstausweis. Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der

die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer

der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die

Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher

währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten. Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen

Verhältnissen preis.

Verhältnissen preis. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Heidelberg-Südstadt: körperliche Auseinandersetzung auf der Straße – Zeugen gesucht

Heidelberg-Südstadt – Am Mittwochabend um 20 Uhr kam es in der Römerstraße

zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 33 und 46 Jahren.

Die Männer gerieten zunächst in einen verbalen Streit, in dessen Verlauf

insbesondere der 33-Jährige handgreiflich wurde und dem 46-jährigen Mann

mehrfach ins Gesicht schlug, sodass dieser zu Boden fiel. Letztlich erlitten

beide alkoholisierten Männer leichte Verletzungen. Das Polizeirevier

Heidelberg-Süd ermittelt nun wegen Körperverletzung. Zeugen, welche den Vorfall

beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 06221/3418-0 bei der Polizei

zu melden.