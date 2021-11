Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: 62-Jähriger vermisst; hilflose Lage nicht ausgeschlossen – Öffentlichkeitsfahndung der Polizei

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis – Seit Mittwochnachmittag wird der 62-jährige

Johann G. vermisst. Er wurde zuletzt auf einer Therapiestation im Krankenhaus

des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden in Wiesloch behandelt. Der Vermisste,

wurde am Mittwoch gegen 13:30 Uhr zuletzt dort gesehen. Die bisherige

Vermisstensuche führte noch nicht zum Auffinden von Johann G. Da nicht

ausgeschlossen werden kann, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage

befindet, wird die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.

Wer Johann G. gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann,

wird gebeten, sich unter der Tel.: 0621 174 4444 an die Kriminalpolizei oder

unter 110 an den Polizeinotruf zu wenden. Außerdem nimmt auch jede andere

Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

Beschreibung:

Männlich, ca.170 cm groß, kräftige Statur, braune Augen, dunkle/ schmutzig

wirkende Jeans-Hose, Pullover, schwarze Winterjacke und schwarze Schuhe.

Entgegen des Lichtbilds hat Johann G mittlerweile ca. 10 cm langes/graues Haar

und einen grauen Vollbart, der möglicherweise ungepflegt erscheint

Ein Lichtbild des Vermissten finden Sie hier:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/wieslochrhein-neckar-kreis-vermisstenfahn

dung/

Laudenbach / Rhein-Neckar-Kreis: Kind von Unbekanntem erpresst – Polizei sucht Zeugen

Laudenbach / Rhein-Neckar-Kreis – Am Mittwochnachmittag gegen 16:15 Uhr

klingelte ein bisher unbekannter Mann an der Haustür eines Anwesens in der

Kleistraße. Zu der Zeit waren in dem Haus ein 9-Jähriger sowie dessen

13-jähriger Bruder. Da der 9-Jährige darauf wartete, zum Training abgeholt zu

werden, öffnete dieser die Tür. Er traf auf einen Mann, der ihm eine Zeitung in

die Hand drückte und dann von dem Kind forderte, diese zu bezahlen. Nachdem das

Kind zunächst äußerte, kein Bargeld zu haben, soll der Mann diesem gedroht

haben, dass etwas passiere, wenn er nicht bezahle. Der 9-Jährige war hierdurch

derart eingeschüchtert, dass er dem Mann 150.- Euro von seinem eigens Ersparten

übergab. Danach soll der Mann erklärt haben, dass der Vater des 9-Jährigen

gesagt habe, er solle ihm weitere 150.- Euro geben. Dies tat der 9-Jährige.

Danach verschwand der Mann in unbekannte Richtung. Wenige Minuten später soll

dann ein weiterer Mann geklingelt haben. Der 13-jährige Bruder war allerdings

mittlerweile auf den Vorfall aufmerksam geworden und hatte telefonisch die

Mutter verständigt.

Im selben Zeitraum soll ein männlicher Zeitungsausträger in der Nachbarschaft

unterwegs gewesen sein. Dieser wird wie folgt beschrieben: Etwa 25 bis 40 Jahre

alt, kurze dunkle Haare, fliehende Stirn, sowie kurzer Oberlippen- und Kinnbart.

Der Mann trug einen hellen MNS unter dem Kinn, eine graue/beige Jacke mit Kapuze

und eine dunkle Hose.

Ob es sich bei dem Mann um denselben handelt, der von dem Kind das Bargeld

erpresste, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeiposten Hemsbach. Dieser

bittet Zeugen, die diese oder eine andere verdächtige Person beobachtet haben,

sich an die Rufnummer 06201 71207 zu wenden.

Schriesheim / Rhein-Neckar-Kreis: Brennende Kerze sorgt für Balkonbrand

Schriesheim / Rhein-Neckar-Kreis – Auf dem Balkon eines Anwesens in der

St.-Wolfgang-Straße kam es am Mittwochabend gegen 23:10 Uhr zum Brand eines

Balkons. Die 40-jährige Bewohnerin der dazugehörigen Wohnung hatte am Abend eine

Kerze in einem Glasgefäß auf den Boden des Balkons gestellt und war in die

Wohnung gegangen, ohne die Kerze zu löschen. Das Glasgefäß erhitzte sich durch

die abbrennende Kerze und zersprang. Auf dem Boden liegende Schaumstoffplatten

entzündeten sich und das Feuer griff auf die Dämmung der Balkonwand über. Eine

Nachbarin bemerkte den Brand, verständigte die Feuerwehr und half der

40-Jährigen beim Löschen des Brandes. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden

beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang eindringlich daraufhin, keine offenen

Feuerquellen unbeaufsichtigt zu lassen.

Hirschberg / Rhein-Neckar-Kreis: Mercedes in Vollbrand

Hirschberg / Rhein-Neckar-Kreis – Im Ortsteil Leutershausen kam es heute

Morgen gegen 02:10 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz in der Großsachsener

Straße zum Brand eines PKW. Ein Zeuge hatte die Polizei informiert. Bei Ankunft

von Polizei und Feuerwehr stand der Mercedes bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr

Hirschberg war mit einem Löschzug vor Ort und konnte das Feuer löschen, der

stark beeinträchtigte PKW musste danach abgeschleppt werden. Zur Brandursache

ist bisher noch nichts bekannt.

Der Polizeiposten Schriesheim hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zeugen können sich dort unter der Rufnummer 06203 61301 wenden.

Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis: Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus; Pressemitteilung Nr.2

Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis – Am Donnerstag gegen 12:30 Uhr wurde die

Polizei verständigt, nachdem im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der

Preysingstraße ein Feuer ausgebrochen wäre. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte

vor Ort drang dunkler Rauch aus dem oberen Teil des Gebäudes. Die Bewohner des

Mehrfamilienhauses hatten ihre Wohnungen bereits selbstständig verlassen. Sie

waren allesamt unverletzt. Die Feuerwehr konnte die betreffende Wohnung im

Dachgeschoss schnell lokalisieren und die Rauchentwicklung eindämmen. Zu einem

Feuer kam es offenbar nicht. Ersten Ermittlungen zufolge vergaß der 32-jährige

Wohnungsinhaber sein Essen auf dem Herd. Ein Sachschaden entstand nicht. Die

Bewohner konnten nach Abschluss der Maßnahmen wieder in ihre Wohnungen

zurückkehren.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Einbruch in Wohnhaus – Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis – Zwischen Dienstagabend, 17 Uhr und

Mittwochvormittag, 10 Uhr, versuchte ein bisher unbekannter Täter eine

Terrassentür an einem Wohnhaus im Friedrich-Ebert-Ring aufzuhebeln. Der Täter

gelangte allerdings nicht in die Wohnung, sodass es beim Einbruchsversuchs blieb

und ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro entstand. Die Ermittlungsgruppe

Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat unter Beteiligung der

zentralen Kriminaltechnik die Ermittlungen wegen versuchten Einbruchsdiebstahls

übernommen. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden unter

der Telefonnummer 06201/1003-0 beim Polizeirevier Weinheim entgegengenommen.

Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis: Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus; Pressemitteilung Nr.1

Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis – In der Preysingstraße brach am

Donnerstagmittag ein Feuer im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses aus. Nach

derzeitigem Ermittlungsstand dürfte angebranntes Essen brandursächlich gewesen

sein. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht. Feuerwehr und Polizei sind noch vor

Ort. Weitere Informationen liegen derzeit noch nicht vor.

St. Leon-Rot/BAB 6/Mühlhausen: 70-jähriger Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle und verursacht Verkehrsunfall – Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

St. Leon-Rot/BAB 6/Mühlhausen – Ein 70-jähriger Mann flüchtete am

Mittwochmittag auf der A 6 bei St. Leon-Rot vor einer Polizeikontrolle und

verursachte während seiner Flucht auf der B 39 bei Mühlhausen einen

Verkehrsunfall.

Der Mann fiel einer Polizeistreife gegen 12.30 Uhr in Höhe der Rastanlage

„Hockenheim“ auf, als er mit seinem Peugeot in Richtung Heilbronn unterwegs war.

Nachdem die Beamten ihn überholt und mittels Leuchtschrift zum Folgen

aufgefordert hatten, verlangsamte er seine Fahrt deutlich, folgte dem

Polizeifahrzeug jedoch nur zögerlich. Als er auf den Parkplatz „Weißer Stock“

geleitet wurde, wechselte er zunächst auf die Ausfahrt, fuhr dann jedoch wieder

auf die Autobahn zurück, wechselte auf die Mittelspur und gab Gas. Die

Polizisten folgten dem Fahrzeug, das nun mit hoher Geschwindigkeit in Richtung

Heilbronn davonraste. An der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg verließ er die

Autobahn, wobei er in der Ausfahrt einen Verkehrsteilnehmer auf dem

Standstreifen überholte und in den Grünstreifen geriet. An der Einmündung zur B

39 missachtete er das Rotlicht der Ampel und setzte seine Flucht mit einer

Geschwindigkeit von bis zu 180 km/h in Richtung Mühlhausen fort. Mehrfach

überholte er in Kurven Fahrzeugkolonnen und gefährdete andere

Verkehrsteilnehmer. Dabei kam es mehrmals fast zu Frontalzusammenstößen. Um

weitere Gefährdungen von Unbeteiligten zu vermeiden, brachen die Beamten die

weitere Verfolgung ab und verloren in der weiteren Folge den Peugeot aus den

Augen. Der 70-Jährige fuhr jedoch mit unangepasster Geschwindigkeit weiter,

wobei er an der Abzweigung Mühlhausen/Östringen die Kontrolle über sein Fahrzeug

verlor, auf die Verkehrsinsel auffuhrt, mit einem Verkehrszeichen kollidierte

und schließlich zum Stillstand kam. Als die Streifenbesatzung, die dem Peugeot

zuvor gefolgt war, die Unfallstelle erreichte, erkannten die Beamten das

Fahrzeug, das sie zuvor verfolgt hatten. Der Fahrer stand neben dem Fahrzeug und

war an der hinteren Tür in Fahrzeug gebeugt. Da er auf Ansprache der Polizisten

keinerlei Reaktion zeigte, ergriffen ihn diese, brachten ihn zu Boden und legten

ihm Handschließen an. Hiergegen setzte er sich heftigst zur Wehr.

Bei einer weiteren Überprüfung des 70-Jährigen wurde festgestellt, dass dieser

per Haftbefehl gesucht wurde. Er führte mehrere Waffen, gefälschte

Ausweispapiere sowie einen gefälschten Führerschein mit sich.

Gegen den Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Teilnahme an einem

verbotenen Kraftfahrzeugrennen, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Fahrens

ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und

verkehrsrechtliche Vorschriften ermittelt. Er wurde zwischenzeitlich in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Fahrweise des Mannes geben können

sowie Geschädigte, die durch den 70-Jährigen gefährdet worden waren, werden

gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu melden.

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf Supermarktparkplatz verursacht und geflüchtet

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis – Am Mittwoch kam es gegen 09:05 Uhr auf dem

Parkplatz des Rewe/Aldi in der Seestraße zu einer Unfallflucht. Die Beifahrerin

eines Peugeots beschädigte beim Öffnen der Beifahrertür einen geparkten Nissan.

Der 29-Jährige Fahrer des Nissans bemerkte den Zusammenstoß, sprach den Fahrer

des Peugeots an und schaute nach dem entstandenen Schaden. Nachdem er mehrere

frische Unfallspuren entdeckt hatte, verständigte der 29-Jährige die Polizei.

Nach kurzer Wartezeit fuhren die Unfallverursacher allerdings einfach davon,

ohne vorher einen Personalienaustausch vorgenommen zu haben. Der Geschädigte

konnte sich allerdings das Kennzeichen notieren, sodass die hinzugerufen Beamten

den Fahrer, sowie seine Beifahrerin, kurze Zeit später zu Hause antreffen

konnten. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch Gegenstand der

Ermittlungen.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall an roter Ampel

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch

gegen 20:10 Uhr in der Güterbahnhofstraße. Ein 51-Jähriger Opel Fahrer musste

verkehrsbedingt an der Kreuzung Güterbahnhofstraße/Odenwaldstraße an einer roten

Ampel halten. Dies bemerkte eine 34-Jährige Frau, welche ebenfalls einen Opel

fuhr, zu spät und fuhr auf das Auto des Mannes auf. Verletzt wurde

glücklicherweise niemand, der Sachschaden beträgt rund 2.000 EUR.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Bei Überholversuch kollidiert – Zeugen gesucht!

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch

gegen 18:45 Uhr in der Eschelbacher Straße. Der 37-Jähriger Fahrer eines

VW-Transporters war auf der Eschelbacher Straße unterwegs, als er auf zwischen

den Hausnummern 7 und 3 nach rechts auf ein dortiges Grundstück abbiegen wollte.

Hierbei setzte er seinen Blinker und scherte etwas nach links aus um besser nach

rechts auf den Parkplatz fahren zu können. Während des Abbiegevorgangs wollte

ein 27-Jähriger Toyota-Fahrer den VW rechts überholen und beide Fahrzeuge

kollidierten daraufhin. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund

3.000 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, werden

gebeten sich beim Polizeirevier Sinsheim, unter der Telefonnummer 07261-6900, zu

melden.