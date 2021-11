Schwerer Verkehrsunfall in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach – Am 18.11.2021 gegen 18:15 Uhr befuhr eine 46-jährige Frau aus der Stadt Bad Kreuznach mit ihrem PKW die Straße Saline Theodorshalle (B 48) in Fahrtrichtung Bad Münster am Stein-Ebernburg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte sie dort verbotswidrig nach links auf den Parkplatz eines Restaurants abbiegen. Dabei übersah sie einen 17-jährigen Fahrer aus der Verbandsgemeinde Rüdesheim mit seinem Leichtkraftrad, welcher geradeaus in Richtung Bad Kreuznach fuhr. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der junge Mann von seinem Zweirad auf die Fahrbahn geschleudert und erlitt nicht unerhebliche Verletzungen. Glücklicherweise trug er einen Schutzhelm. Der junge Mann wird zunächst in ein Bad Kreuznacher Krankenhaus verbracht. Die Unfallverursacherin erlitt durch das Unfallgeschehen einen Schock und musste vor Ort betreut werden. Die B 48 musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme komplett gesperrt und der Verkehr über einen angrenzenden Parkplatz abgeleitet werden. Zur abschließenden Ermittlung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Diebstahl auf Baustelle im Waldgebiet Seesbach, oberhalb der L 230

Seesbach – Im Zeitraum vom Freitag, dem 12.11.2021, 15:00 Uhr, bis Montag, dem 15.11.2021, 13:00 Uhr, wurde auf einer Baustelle in Seesbach, oberhalb der L 230 im angrenzenden Waldgebiet, eine Holzwerkzeugkiste aufgebrochen. Aus dieser Holzwerkzeugkiste wurden mehrere Bauwerkzeuge (Winkelschleifer Bohrmaschine etc.) im Gesamtwert von 600,00 Euro entwendet. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Kirn unter der Telefonnummer 06752 – 1560 zu melden.

Betrugsversuch per Telefon

Eisenberg – Am 17.11.21, gegen 11:00 h erhielt eine ältere Frau einen Anruf eines angeblichen Rechtsanwaltes aus Hamburg. Dieser teilte mit, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall gehabt hätte. Dabei sei eine schwangere Frau und das ungeborene Kind verstorben. Die Geschädigte sollte eine Kaution bezahlen, um die Haft abzuwenden. Durch taktisch geschickte Gesprächsführung wurde die Seniorin davon überzeugt, einen fünfstelligen Betrag zu bezahlen. Dieser wurde gegen 12:00 h an einen Kurier übergeben, der wie folgt beschrieben wurde: sehr schlank und groß, deutsche Sprache, dunkle, mittellange Haare, Sweatshirt mit einem goldenen Symbol. Die Polizei rät aus diesen Gründen, Telefonate, bei welchen es zu ungewöhnlichen Forderungen und unglaubwürdigen Schilderungen kommt, so schnell wie möglich zu beenden. Bei Unsicherheiten sollen die Angerufenen anschließend schnellstmöglich eine bekannte Telefonnummer von Angehörigen oder Bekannten anrufen, um sich von dort die Geschichte bestätigen zu lassen oder Unterstützung zu finden. Auch die Polizei ist über die bekannten Telefonnummern der örtlich zuständigen Dienststellen jederzeit ansprechbar. Auch der Notruf der Polizei 110 darf in diesen Fällen angerufen werden

Trunkenheit im Straßenverkehr

Kirn – In den frühen Morgenstunden des 18.11. stellte eine Streife gegen kurz nach 4 Uhr im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle Atemalkoholgeruch beim 26-jährigen Fahrzeugführer fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 0,8 Promille. Den Fahrer aus der VG Kirn-Land erwartet nun im Rahmen des Ordnungswidrigkeitenverfahrens ein Bußgeld von 500EUR und ein einmonatiges Fahrverbot.

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Einselthum – Am Mittwoch, den 17.11.2021, kam es gegen 22:45 Uhr auf der B47 zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-Jähriger aus dem Donnersbergkreis wollte mit seinem PKW vom Wasserweg auf die B47 abbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt des von links kommenden Fahrzeugs eines 64-jährigen Fahrers. Durch die Kollision wurden beide Personen verletzt und mussten in verschiedenen Krankenhäusern stationär aufgenommen werden. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge waren infolge der starken Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die B47 voll gesperrt.