Trunkenheit und Medikamenteneinnahme am Steuer

Bingen, 18.11., Stadtstraße FR Bingen Ost, 02:45 Uhr. Bei einer Streifenfahrt stießen die Beamten auf einen 52-jährigen Fahrer, der gerade einen Reifen an seinem PKW wechselte. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss und wirkte durch die Einnahme von Schlaftabletten benommen. Aufgrund seines Zustands wurde er mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz

Bingen, 17.11., Mainzer Straße, 19:40 Uhr. Bei einer Streifenfahrt wurde ein vorausfahrender Alfa Romeo mit rumänischem Kennzeichen angehalten. Bei der Befragung und Sichtung der Dokumente stellte sich heraus, dass der Fahrer seinen Wohnsitz ununterbrochen in Deutschland hat, aber keine Kfz-Steuer hierzulande entrichtet. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen den 25-Jährigen eingeleitet. Der junge Mann versprach, sich umgehend mit der Zulassungsstelle in Verbindung setzen zu wollen.

Unfallflucht II

Bingen, 16.11., Mainzer Straße, 15:00-15:20 Uhr. Eine 46-Jährige parkte ihren Opel Zafira während ihres Einkaufs auf dem Supermarkt-Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Mainzer Straße. Als sie zurückkehrte, machte sie ein Zeuge auf eine Unfallflucht durch einen älteren Fahrer eines Opel Insignias aufmerksam. Dank des Zeugen konnte der Flüchtige ermittelt werden.

Verkehrsunfall mit Flucht

Bacharach, B9 Koblenzer Straße, 16.11., 19:00 Uhr – 17.11., 10:45 Uhr. Eine Frau parkte einen schwarzen Opel Corsa neueren Modelles auf dem Parkplatz an der Bundesstraße 9, zwischen Zoll- und Kranenstraße, mit dem Heck zur Fahrbahn. Als sie zum PKW zurückkehrte, waren der vordere Kotflügel und die Stoßstange eingedellt und zerkratzt. Es fanden sich gelbe Anhaftungen am Fahrzeug, wahrscheinlich von einem Firmenfahrzeug mit gelber Beschriftung. Die Polizei bittet um Zeugen-Hinweise!

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen, 17.11., Mainzer Straße, 08:00 Uhr. Eine 43-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades geriet in eine Verkehrskontrolle und konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Mainz-Neustadt, Einbruch in Rohbau, Baumaschinen und Werkzeug entwendet

Mittwoch, 17.11.- Donnerstag, 18.11.2021

Vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Rohbau in der Wallaustraße in Mainz. Dort entwenden sie aus einem Materiallager Werkzeuge und Maschinen im fünfstelligen Bereich. Zum Transport des Diebesgutes verwendeten der oder die Täter einen eigens dafür bereitgestellten Einkaufwagen. Vor Ort wurde durch die Mainzer Polizei eine Spurensuche durchgeführt und die Ermittlungen aufgenommen.

Mainz-Oberstadt, Einbruch in Bürogebäude

Mainz-Obe – Mittwoch, 17.11.- Donnerstag, 18.11.2021

Vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, brechen bislang unbekannte

Täter in ein Bürogebäude Am Pulverturm in Mainz ein. Im Gebäude wurde

anschließend das Inventar durchsucht und eine Geldkassette mit Bargeld

entwendet. Wie der oder Täter in das Gebäude gelangten, wird derzeit noch

ermittelt. An mehreren Fenstern konnten durch die Mainzer Polizei Spuren

gesichert werden. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass der oder

Unbekannten durch eines der Fenster in das Objekt gelangten, die Ermittlungen

dauern an.

20-jähriger rastet aus – Mittwoch, 17.11.2021, 11:25 Uhr

Am Mittwochmittag kam es zu einem größeren Einsatz der Mainzer Polizei. Der

20-jährige spätere Beschuldigte war als Beifahrer mit seiner 23-jährigen

Lebensgefährtin in einem Pkw unterwegs. Im Auto kam es zu Streitigkeiten, worauf

die 23-jährige gegen 11:25 Uhr auf das Gelände eines Busunternehmens fuhr, um

anzuhalten. Hier schlug der 20-Jährige zunächst auf das Armaturenbrett des Pkw

ein und dann mit der Faust seiner Lebensgefährtin ins Gesicht. Nachdem der

20-Jährige ausgestiegen war, flüchtete die Lebensgefährtin mit dem Auto.

Anschließend entlud der junge Mann seine Aggressionen an einem geparkten Bus,

woraufhin er von zwei Mitarbeitern des Busunternehmens zur Rede gestellt werden

sollte. Die beiden Männer traktierte der 20-Jährige dann ebenfalls mehrfach

massiv mit den Fäusten und flüchtete hiernach zu fuß. Kurze Zeit später wurde

der Schläger durch einen Mitarbeiter des Busunternehmens in der Hattenbergstraße

gesichtet. Bei der anschließenden Personenkontrolle durch die alarmierten

Funkstreifen der Polizeiinspektion Mainz 2, zog der junge Mann eine Pistole,

warf sie aber in der Folge von sich. Die eingesetzten Polizeikräfte mussten das

Distanz-Elektroimpulsgerät (Taser) gegen den Beschuldigten einsetzen. Bei einer

Durchsuchung des Mannes, konnten ein Messer, ein Schlagstock und geringe Mengen

Drogen aufgefunden und sichergestellt werden. Bei der Anschließenden Fahrt zur

Polizeidienststelle beleidigte und bedrohte der 20-Jährige die Polizeibeamtinnen

und -beamte unter anderem damit sie „abzuknallen“. Im Anschluss musste der

20-jährige auf Grund seines psychischen Zustandes in eine Klinik eingeliefert

werden. Der bereits polizeilich bekannte junge Mann muss sich nun wegen

Körperverletzung in mehreren Fällen, Beleidigung, Bedrohung, sowie Verstößen

gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz verantworten.