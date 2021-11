„Hallo, ich bin’s!“

Kaiserslautern (ots) – Einen mutmaßlichen Betrugsversuch hat eine Seniorin aus

dem Stadtgebiet am Mittwoch der Polizei gemeldet. Die 84-Jährige hatte kurz vor

Mittag einen merkwürdigen Anruf erhalten. Am Telefon meldete sich seine jüngere

weibliche Stimme mit den Worten „Hallo, ich bin’s!“

Weil die Seniorin zunächst glaubte, dass sie ihre Tochter in der Leitung hat,

nannte sie deren Vornamen und fragte, ob sie es sei – was die Anruferin

bestätigte. Im weiteren Gesprächsverlauf wurde der 84-Jährigen dann aber klar,

dass es sich unmöglich um ihre Tochter handeln konnte. Und als die Anruferin

dann vorgab, ein Problem zu haben und dringend Hilfe zu benötigen, beendete die

Seniorin das Telefonat, indem sie einfach auflegte. Anschließend meldete sie den

Anruf der Kripo. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Fettbrand mit fatalen Folgen

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Zwei Personen sind bei einem

Küchenbrand am Mittwoch leicht verletzt worden. Brandursache könnte eine

sogenannte Fettexplosion gewesen sein. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Gegen

13:30 Uhr rückten Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu dem

Mehrfamilienhaus aus, nachdem über Notruf dort ein Brand gemeldet worden war. Im

ersten Obergeschoss des Anwesens kam es nach dem aktuellen Stand der

Ermittlungen zu einem sogenannten Fettbrand, ausgehend von einer Pfanne, die auf

einem Herd stand. Den Ermittlungen nach versuchte die 50-jährige

Wohnungsinhaberin das brennende Öl mit Wasser zu löschen. Hierbei wurden die

Frau und ein anwesender Nachbar verletzt. Mit Brandverletzungen wurde die

50-Jährige ins Krankenhaus gebracht, der 80-jährige Nachbar wurde von Sanitätern

und einem Notarzt vor Ort versorgt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei

auf einen fünfstelligen Betrag. |erf

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Private An- und Verkäufe über

Online-Plattformen sind (leider) auch für Betrüger ein beliebter Tummelplatz.

Nicht nur, dass es hier immer wieder zu Betrugsdelikten kommt, weil entweder

verschickte Ware nicht bezahlt oder bezahlte Ware nicht verschickt wird, es gibt

auch noch andere Betrugsvarianten.

Eine Frau aus dem Landkreis meldete nun der Polizei über die Onlinewache, dass

sich bei der Abwicklung eines privaten Geschäfts über eine solche Plattform

unbekannte Täter die Zugangsdaten zu ihrem Bankkonto „ergaunert“ haben. Demnach

hatte sich auf ein Verkaufsangebot der 23-Jährigen ein Interessent gemeldet, der

vorgab, die inserierte Ware kaufen zu wollen. Er schickte der Frau einen Link zu

einem Internet-Portal, über das (angeblich) die Zahlung abgewickelt werden

sollte. Die 23-Jährige klickte den Link an und wurde aufgefordert, zur

Verifizierung ihre Bankdaten einzugeben – was die Frau auch tat. Mit diesen

Daten wurden dann allerdings sofort von ihrem Konto mehrere hundert Euro

abgebucht. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

In diesem Zusammenhang noch einmal unsere dringende Empfehlung: Vorsicht bei

unbekannten Internet-Links von unbekannten Absendern! Hier besteht nicht nur die

Gefahr, dass man sich beim Anklicken des Links Schadsoftware herunterlädt (zum

Beispiel ein Programm, das sämtliche Daten auf Handy, Laptop oder PC ausspäht),

sondern es könnte auch – wie im beschriebenen Fall – ein betrügerisches Portal

sein, über das private Daten und Zugänge zu Online-Konten abgegriffen werden.

|cri

Haustür aufgedrückt, Holztruhe gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Vermutlich einfach mit der Kraft seines Körpergewichts

hat sich ein Einbrecher in der Altenwoogstraße Zugang zu einem Wohnhaus

verschafft. Der Unbekannte nutzte die Tatsache, dass die Hauseingangstür nur ins

Schloss gezogen aber nicht verschlossen war, so dass er sie durch starkes

Drücken öffnen konnte.

Als die Bewohner am Mittwochabend nach Hause kamen, stellten sie fest, dass auf

jeder Etage in mehreren Zimmern das Licht eingeschaltet war. Offenbar hatten der

oder die Täter das ganze Haus abgesucht und in allen Räumen nach Beute Ausschau

gehalten. Gestohlen wurde ersten Überprüfungen zufolge eine kleine Holztruhe, in

der sich Münzgeld befand.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Tatzeit liegt zwischen

Dienstagnachmittag, 16 Uhr, und Mittwochabend, 21.30 Uhr. Zeugen, denen in

diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden.

|cri

Angriff mit Messer – Polizei sucht Verdächtigen

Kaiserslautern (ots) – Ein 37-Jähriger ist am Mittwochabend in der Friedenstraße

von einem Unbekannten mit einem Messer verletzt worden. Die Polizei bittet um

Hinweise.

Der 37-Jährige traf gegen 20 Uhr auf den Verdächtigen. Aus derzeit noch

ungeklärten Gründen kam es zwischen dem alkoholisierten Passanten und dem

unbekannten Mann zum Disput. Im Verlauf der Auseinandersetzung zückte der

Verdächtige ein Messer und attackierte damit den 37-Jährigen. Das Opfer wurde

leicht verletzt. Sanitäter versorgten den 37-Jährigen. Die polizeiliche Fahndung

nach dem Angreifer verlief erfolglos. Bei dem Täter soll es sich um einen dunkel

gekleideten Mann handeln. Der 37-Jährige vermutet, dass der Verdächtige

ausländischer Herkunft sein könnte. Er hat einen Oberlippenbart und trägt einen

Seitenscheitel. Zeugen, die Hinweise geben können oder den Vorfall beobachtet

haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

HU-Plakette und Zulassungsstempel gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Diebe hatten es zwischen Dienstag und Mittwoch an einem

VW Tiguan auf die HU-Plakette und den sogenannten Zulassungsstempel abgesehen.

Der Wagen parkte auf dem Messeplatz. Zur Mittagszeit bemerkte die Fahrerin, dass

die „Stempel“ am Nummernschild ihres Autos fehlten. Sie erstattete eine Anzeige

bei der Polizei. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges

wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150

mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Fußgängerin angefahren – Passantin stand möglicherweise unter Drogen

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Eine 21-Jährige ist am Donnerstagmorgen

in der Schulstraße von einem Bus angefahren worden. Die Frau trat einige Meter

nach einem Zebrastreifen vom Gehweg auf die Straße und damit unmittelbar vor den

fahrenden Bus. Sie wurde von dem Fahrzeug erfasst und stürzte. Die 21-Jährige

erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus

gebracht. Möglicherweise stand die Fußgängerin unter Drogeneinfluss. Die Polizei

fand bei ihr geringe Mengen Cannabis. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Die

21-Jährige erwartet wegen des Verdachts des unerlaubten Besitzes von

Betäubungsmitteln ein Strafverfahren. |erf

Ladendiebe flüchten

Kaiserslautern (ots) – Ein Mann hat am Mittwochabend in einem Geschäft in der

Fackelstraße versucht eine Winterjacke zu stehlen. Dabei wurde der Mann von

Mitarbeiterinnen des Bekleidungsgeschäftes beobachtet und angesprochen. Der

mutmaßliche Dieb gab die Jacke zurück. Als er aber seine Personalien angeben

sollte, ergriff der Täter die Flucht. Mit ihm rannte ein weiterer Mann aus dem

Geschäft. Die beiden Männer wurden wie folgt beschrieben. Der Mann, der die

Jacke klauen wollte war circa 1,80 Meter groß. Er hatte dunkle Augen und dunkle

Haare mit blonde Spitzen. Die Verkäuferinnen schätzen ihn auf circa 30 Jahre

alt. Er war komplett schwarz gekleidet. Sein Begleiter war etwas kleiner und

hatte einen großen, schwarzen Lederrucksack bei sich. Zeugen, die Hinweise geben

können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |elz