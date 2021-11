Karlsruhe – 32-Jähriger wird dem Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe – Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und Polizeipräsidium Karlsruhe

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird am Donnerstag ein 32-jähriger

deutscher Staatsangehöriger dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht

vorgeführt.

Der Beschuldigte steht im Verdacht des unerlaubten Handeltreibens mit

Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens

wurde in einer vom Beschuldigten mitgenutzten Wohnung sowie in seiner Wohnung

Betäubungsmittel festgestellt. Bei den Durchsuchungen wurden insgesamt ca. 2

Kilogramm Marihuana, mehrere Marihuanapflanzen und weitere Beweismittel

aufgefunden.

Berghaus- 53-Jähriger zwischen Lkw und Pkw eingeklemmt

Karlsruhe – Schwere Verletzungen zog sich ein 53 Jahre alter Lkw-Fahrer

zu, als er am Donnerstagmorgen zwischen seinem Lkw und einem Pkw eingeklemmt

wurde.

Nach aktuellem Kenntnisstand verließ der Fahrer gegen 09:45 Uhr in der

Schlossgarten Straße sein Führerhaus. Hierbei vergaß er vermutlich die

Feststellbremse zu betätigen, weshalb sich das führerlose Fahrzeug in Bewegung

setzte. Der 53-Jährige versuchte noch das Fahrzeug mit Körperkraft aufzuhalten

wird jedoch von dem rollenden Lkw gegen einen geparkten Pkw gedrückt und

eingeklemmt. Hierbei wird er schwer verletzt und musste durch den alarmierten

Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 9.000 Euro geschätzt.

Neureut – Einbruch in Erdgeschosswohnung

Karlsruhe – Unbekannte Täter drangen am Mittwochabend in eine

Erdgeschosswohnung in Neureut, An der Vogelhardt ein und entwendeten Bargeld,

sowie zwei Laptops.

Zunächst warfen die Täter zwischen 17:40 Uhr und 21:00 Uhr ein Fenster im

Erdgeschoss des Hauses ein, durch das sie Zugang in die dort befindliche Wohnung

bekamen. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.

Karlsruhe – Gefährliche Körperverletzung am Werderplatz

Karlsruhe – Am Mittwochnachmittag ist gegen 16:15 Uhr ein 54-Jähriger

Opfer einer gefährlichen Körperverletzung am Werderplatz geworden. Nach

bisherigen Ermittlungen des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt, kam es

zwischen dem Mann und einem 21-Jährigen mutmaßlich wegen einer Zigarette zu

einer körperlichen Auseinandersetzung. Der Täter habe hierbei geschlagen und

getreten, aber auch einen Wäscheständer und eine Wodkaflasche als Waffe

eingesetzt. Hierbei erlitt der Geschädigte leichte Verletzungen. Der

Beschuldigte konnte kurz nach der Tat von Polizeibeamten vorläufig festgenommen

werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,5 Promille.

Gegen den 21-Jährigen wird eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung an

die Staatsanwaltschaft Karlsruhe vorgelegt.

Karlsruhe – Fußmatte vor Wohnungstür in Brand gesetzt

Karlsruhe – Ein bislang unbekannter Täter setzte am Donnerstagmorgen vor

einer Wohnungstür in Oberreut eine Fußmatte in Brand. Gegen 04.00 Uhr bemerkten

Nachbarn den bis dahin noch kleinen Brand und konnten diesen sofort löschen.

Anschließend verständigten sie die Berufsfeuerwehr Karlsruhe, die mit einem

Löschzug anrückte. Auch ein Rettungswagen wurde vorsorglich hinzugerufen.

Glücklicherweise waren vor Ort aber weder Löscharbeiten noch medizinische Hilfen

notwendig. Der geschätzte Sachschaden an der Fußmatte wird auf etwa 30 Euro

geschätzt. Die Kriminalpolizei Karlsruhe ermittelt nun wegen des Verdachts der

versuchten schweren Brandstiftung.

Zeugen wenden sich mit sachdienlichen Hinweisen bitte unter der Telefonnummer

0721 6665555 an den Kriminaldauerdienst in Karlsruhe.

Hambrücken – Pkw prallt gegen Hauswand

Karlsruhe – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagmorgen

auf der Bundesstraße 36, bei dem ein 36-jähriger Mann schwer verletzt wurde.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr die 20 Jahre alte Unfallverursacherin kurz

vor 06:15 Uhr auf der Landesstraße 560 von Graben-Neudorf kommend in Richtung

Mannheim. Nach Zeugenangaben soll sie kurz vor dem Einmündungsbereich zur B 36

ihr Fahrzeug stark beschleunigt haben um vermutlich bei Gelblicht noch den

Einmündungsbereich zu passieren. Hierbei verlor die junge Fahrerin die Kontrolle

über ihr Fahrzeug und kollidierte frontal mit einer Hausecke sowie mit einem

dort in der Nähe abgestellten Wohnanhänger.

Durch die Wucht des Aufpralls wird der Pkw der 20-Jährigen abgewiesen und auf

die Fahrbahn der L 560 zurückgeschleudert, wo er letztendlich quer zur Fahrbahn

zum Stehen kam. Ersthelfer gelang es zusammen mit der Fahrerin den schwer

verletzten Beifahrer über die Fahrertür zu retten.

Durch den alarmierten Rettungsdienst wurden die Unfallverursacher sowie der

schwer verletzte Beifahrer in eine Klinik gebracht. Aufgrund von ausgelaufenen

Betriebsstoffen musste die Fahrbahn durch eine Spezialfirma aufwendig gereinigt

werden. Für die Dauer der Unfall- und Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn für

mehrere Stunden gesperrt bleiben.

Karlsruhe – Stark alkoholisierte Fahrradfahrerin

Karlsruhe – Eine 51-Jährige Fahrradfahrerin, mit offenbar über zwei

Promille, zog am Donnerstagnacht durch Fahren starker Schlangenlinien die

Aufmerksamkeit einer Streifenbesatzung auf sich. Daraufhin wurde sie einer

Verkehrskontrolle sowie einem Atemalkoholtest unterzogen. Dieser ergab einen

Wert über zwei Promille, weshalb die Polizei die Dame zur Blutentnahme in ein

Krankenhaus brachte.

Nur durch Zufall konnte ein Sturz oder gar ein Unfall vermieden werde.

Karlsruhe – Klein-Lkw kontra Straßenbahn

Karlsruhe – In Höhe der Straßenbahnhaltestelle Eckener Straße kam es am

Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Klein-Lkw und einer

Straßenbahn, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Nach derzeitigen

Ermittlungen befuhr der 28-jährige Fahrer des VW Klein-Lkws gegen 15.05 Uhr die

Daxlander Straße in Richtung Rheinhafen und wollte kurz nach der

Straßenbahnhaltestelle Eckener Straße verbotener Weise über die dortige

Sperrfläche nach links wenden. Vermutlich übersah er hierbei die in die gleiche

Richtung fahrende Straßenbahn. Durch den Unfall entstand an dem Klein-Lkw ein

Sachschaden von geschätzten 2.000 Euro. Die Höhe des Schadens an der Straßenbahn

kann derzeit noch nicht beziffert werden.