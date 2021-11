Nackter Mann sorgt für Verspätungen im Zugverkehr

Biebesheim (ots) – Im Bahnhof Biebesheim hat ein stark verwirrter 43-jähriger Mann für erhebliche Verspätungen im Zugverkehr gesorgt. Ein Lokführer hatte gegen 16.45 Uhr die Bundespolizeiinspektion Frankfurt informiert, dass sich im Bahnhof Biebesheim eine männliche Person im Gleisbereich aufhalten würde. Aufgrund dieser Meldung wurde der Bahnhof Biebesheim für den Zugverkehr gesperrt.

Als eine Streife der Bundespolizei eintraf, konnten die Beamten den Mann auf dem Bahnsteig antreffen. Nachdem sie ihn ansprachen, reagierte dieser überaus aggressiv und fing an sich auszuziehen. Als er dann splitternackt wieder ins Gleis springen wollte, konnten ihn die Beamten daran hindern. Da er um sich schlug mussten ihm Handfesseln angelegt werden.

Mit der Unterstützung von Kollegen der Hessischen Landespolizei konnte der Mann dann ohne weitere größeren Zwischenfälle vom Bahnsteig gebracht werden. Mit einem Rettungswagen wurde er letztlich in eine psychiatrische Klinik gebracht.

Die Gleissperrungen im Bahnhof Biebesheim konnten um 18.05 Uhr wieder aufgehoben werden. Durch den Vorfall kam es bei insgesamt 25 Zügen zu Verspätungen und 7 Züge mussten umgeleitet werden.

Darmstadt

Schule und Verteilerkästen mit Farbe beschmiert – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Ein bislang unbekannter Vandale war in der Nacht zum Donnerstag 18.11.21 in der Nieder-Ramstädter-Straße am Werk. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Gegen 3.30 Uhr wurde die Polizei über die Farbschmierereien informiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll ein bislang Unbekannter die Außenfassade einer dortigen Schule und drei Verteilerkästen mit schwarzer Farbe beschmiert haben und im Anschluss geflüchtet sein. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos. Derzeit können zur Schadenshöhe noch keine verlässlichen Angaben gemacht werden.

Der Flüchtige wurde auf 20 bis 30 Jahre alt geschätzt. Er soll zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß gewesen sein und dunkle Kleidung getragen haben.

Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise zum Flüchtigen geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Mit Müll beworfen und attackiert – Polizei sucht Zeugen

Dieburg (ots) – Nachdem am späten Mittwochabend 17.11.21 zwei bislang unbekannte Männer einen 35-Jährigen am Dieburger Bahnhof mit Müll beworfen haben und im Anschluss auf ihn losgegangen sind, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand stieg der 35 Jahre alte Mann gegen 23 Uhr aus einem Zug. Im Anschluss sollen zwei bislang unbekannte Männer im Bereich der dortigen Bushaltestellen den Mann mit Müll beworfen haben. Als der 35-Jährige offenbar nach dem Grund fragte, soll das Duo unvermittelt auf ihn losgegangen sein und mit Schlägen und Tritten unter anderem im Gesichtsbereich verletzt haben. Im Anschluss flüchtete das Duo unerkannt.

Eine im Anschluss durchgeführte Fahndung mit mehreren Streifen verlief bislang ergebnislos. Ein Rettungswagen brachte den 35 Jahre alten Mann im Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus.

Das Kommissariat 41 bei der Polizei in Dieburg ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer war zu diesem Zeitraum im Bereich des Bahnhofs und kann Angaben zum beschriebenen Fall machen? Wer kann sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Duo geben? Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu erreichen.

Einbruch in Weinhandlung – Wer kann Hinweise geben?

Modautal-Ernsthofen (ots) – Bereits am vergangenen Samstagabend 13.11.21 rückte eine Weinhandlung in der Herrngartenstraße in das Visier Krimineller. Die Polizei hofft in diesem Zusammenhang auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die bislang Unbekannten im Tatzeitraum zwischen 19 und 22 Uhr unter Einwirkung von Gewalt ins Innere des Geschäfts. Dort erbeuteten sie mehrere Hundert Euro Bargeld und suchten im Anschluss das Weite.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 41 bei der Polizei in Ober-Ramstadt sind mit dem Fall betraut und nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06154/6330-0 entgegen.

Graffitisprayer in Dieburg festgenommen

Dieburg (ots) – In der Nacht zum Donnerstag 18.11.2021, konnten in Dieburg 2 Graffitisprayer festgenommen werden. Die beiden Täter, eine 29-Jährige sowie ein 26-Jähriger aus Frankfurt, besprühten einen im Bahnhof Dieburg abgestellten Triebwagen der Dreieichbahn auf einer Fläche von ca. 45 qm mit Farbe. Zeugen beobachteten die Tat und verständigten daraufhin die Bundespolizei.

Die 29-jährige Tatverdächtige wurde noch vor Ort gegen 02:50 Uhr durch eine unterstützende Streife der Polizeistation Dieburg festgenommen, der 26-jährige Mittäter flüchtete in das Stadtgebiet. Im Rahmen einer gemeinsamen Fahndung der Bundes- sowie Landespolizei, bei der auch Diensthunde eingesetzt wurden, konnte der 26-Jährige jedoch wenig später ebenfalls gestellt und einer Streife der Bundespolizei übergeben werden.

Neben 20 Farbspraydosen konnten Handschuhe mit Farbanhaftungen gefunden und sichergestellt werden. Auch an den Jacken der beiden mutmaßlichen Täter wurden Anhaftungen der verwendeten Farbe festgestellt.

Die Schadenshöhe beläuft sich nach ersten Einschätzungen auf ca. 3.300 Euro. Nach Feststellung der Personalien und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Sachbeschädigung wurden beide Personen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Verkehrsunfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Kelsterbach (ots) – Am Dienstag 16.11.2021 zwischen 15:00-16:00 Uhr, kam es in Kelsterbach, in der Baugestraße 2b, auf dem Parkplatz vor einem Friseursalon, zu einer Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde ein schwarzer VW Golf im Bereich seines linken, hinteren Kotflügels/Stoßfängers. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.500 EUR geschätzt.

Unfallzeugen, oder Personen welche sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher/-hergang geben können, melden sich bitte, Polizeistation Kelsterbach unter Tel. 06107-7198-0.

Kreis Bergstraße

Weideumzäunung beschädigt – Zeugen gesucht

Rimbach (ots) – Nach der Beschädigung einer Weideumzäunung in Rimbach Albersbach haben die Beamten des Kommissariats 41 die Ermittlungen übernommen und suchen Zeugen. Wie erst später bei der Polizei bekannt wurde, haben bislang noch unbekannte Täter in der Nacht zum 30. Oktober 2021 mehrere Hundert Meter des Zauns beschädigt. Unter anderem waren Holzpfosten herausgerissen oder durchbrochen, der Zaun durchtrennt und Litzenleitern verbogen.

Der entstandene Sachschaden dürfte bei mehreren Hundert Euro liegen. Betroffen war eine Pferdekoppel am Tannenbuchelweg. Etwaige Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Zeugen nach Farbschmierereien gesucht

Bensheim (ots) – Wie jetzt erst bekannt wurde, haben bislang noch unbekannte Täter in der Zeit vom 05.11.- 06.11.2021 mit schwarzer Farbe mehrere Hauswände im Eichenweg und in der Straße “Im Ebertswinkel” im Stadtteil Fehlheim beschmiert. Die Kriminellen sprühten unter anderem Hakenkreuze an die Wände einer dortigen Grundschule und eines Mehrfamilienhauses.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht abschließend fest. Es muss von einem Tatzusammenhang ausgegangen werden. Zudem dürfte auch ein gleichgelagerter Fall Mitte Oktober (11.10. bis 12.10.) auf das Konto der Unbekannten gehen. Auch hier war die Grundschule im Visier gewesen.

Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Wem sind im Tatzeitraum verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise werden unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegengenommen.

