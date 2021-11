Raubüberfall in Wohnung – 19-Jähriger Bewohner verletzt

Fritzlar (ots) – 17.11.2021, 23:01 Uhr – In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Marktplatz brachen zwei unbekannte Täter ein und raubten von den Bewohnern mehrere hundert Euro Bargeld. Die beiden unbekannten männlichen Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zugang zu dem Hausflur des Mehrfamilienhauses. Hier brachen sie mit körperlicher Gewalt die Tür zu einer Wohnung auf und betraten diese. Sie begaben sich offenbar gezielt in das Zimmer eines 19-Jährigen und ein Täter schlug umgehend auf ihn ein.

Die Mutter des 19-Jährigen und wurde durch die Geräusche aufmerksam und wollte nachschauen, was denn in der Wohnung los sei. Sie wurde im Flur von dem zweiten Täter abgefangen und mit einer Schusswaffe bedroht. Die Täter forderten von dem 19-Jährigen Bargeld, woraufhin dieser ihnen mehrere hundert Euro aushändigte. Mit ihrer Beute verließen die Täter die Wohnung und flüchteten in unbekannte Richtung.

Der 19-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in das Klinikum Kassel eingeliefert. Durch die Schläge erlitt er Prellungen und Hämatome.

Die beiden männlichen Täter werden wie folgt beschrieben:

Sie sind kräftig und ca. 180 cm groß und ca. 30 Jahre alt. Während der Tat trugen sie dunkel Sturmhauben.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Versuchter Einbruch in “Dorfladen”

Borken-Großenenglis (ots) – 13.11.2021, 13:00 Uhr bis 15.11.2021, 07:00 Uhr – In den “Dorfladen” in der Kalbsburger Straße versuchten unbekannte Täter am vergangenen Wochenende einzubrechen. Sie verursachten hierbei 200 Euro Sachschaden.

Die Täter begaben sich zu der Haupteingangstür und versuchten diese mit Werkzeugen und körperlicher Kraft aufzubrechen. Dies gelang ihnen nicht. Die Tür wurde jedoch beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Vermehrte Betrugsfälle durch zum Teil falsche Inkassounternehmen

Homberg (ots) – Mai bis November 2021 Seit Mai dieses Jahres wurden bei der Kriminalpolizei im Schwalm-Eder-Kreis bisher 30 Anzeigen wegen versuchten Betruges durch Inkassobüros erstattet. Die unbekannten Täter geben sich in einem Schreiben als eines von mehreren, zum Teil fiktiven, deutschen Inkassobüro aus, welches im Auftrag einer angeblichen Lotto/Jackpot-Gesellschaft einen ausstehenden Zahlungsbetrag einfordert.

Teilweise werden die Geschädigten auch telefonisch durch die Täter kontaktiert und im Gespräch zu einer Zahlung aufgefordert. Die unrechtmäßige Forderung der verschiedenen Inkassobüros lag hierbei stets zwischen 250 und 700 Euro.

Die Konten, auf welche die Zahlungen überwiesen werden sollen, befinden sich in Griechenland, sowie der Tschechischen und der Slowakischen Republik.

Mittlerweile versuchen die Täter die Geschädigten nicht zu einer direkten Überweisung auf die bekannten ausländischen Konten zu bewegen, da diese bereits auf diversen Online-Foren hinreichend bekannt sind, sondern versuchen die Kontodaten der GS durch ein SEPA-Lastschriftmandat zu erhalten. Dank der aufmerksamen Bürger ist es bisher zu keiner Zahlung gekommen.

Tipps der Polizei:

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen – legen Sie einfach auf – Überprüfen Sie ob eine berechtigte Zahlungsforderung besteht. – Haben Sie bei einer Lottogesellschaft gespielt? – Schauen Sie nach, wohin das Geld überwiesen werden soll, bei Überweisungen ins Ausland ist Vorsicht geboten. –

Überprüfen Sie das angegebene Inkassounternehmen auf der Seite: www.verbraucherzentrale-brandenburg.de/schwarzliste-inkasso

