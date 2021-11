Einbruch in Rohbau,

Hofheim, Kirschgartenstraße, Dienstag, 16.11.2021, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 17.11.2021, 07:45 Uhr

(wie)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen unbekannte Täter in einen Rohbau in Hofheim ein. Der Bauherr eines Rohbaus in der Kirschgartenstraße rief am Mittwochmorgen die Polizei, da unbekannte Täter sich in der Nacht Zugang zu dem verschlossenen Gebäude verschafft hatten. Aus einem Kellerraum hatten die Diebe eine Heizungstherme entwendet. Augenscheinlich fehlten keine weiteren Gegenstände. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf ca. 7.000 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192/2079-0 entgegen.

Mountainbike in Hofheim gestohlen,

Hofheim, Elisabethenstraße, Mittwoch, 17.11.2021, 13:05 Uhr

(wie)Am Mittwoch wurde in Hofheim ein Mountainbike gestohlen. Ein 44-Jähriger hatte sein Mountainbike mit einem alarmgesicherten Schloss an einer Straßenlaterne in der Elisabethenstraße angekettet. Als er gegen 13:05 Uhr den Alarm des Schlosses hörte, lief er auf die Straße und sah nur noch einen Mann mit seinem Fahrrad davonfahren. Das Fahrradschloss war mit einem Bolzenschneider durchtrennt worden und lag noch an der Laterne. Der Dieb des roten 20-Zoll Mountainbikes der Marke „Specialized“ wurde als 16 bis 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß und mit dunkler Jacke mit Kapuze bekleidet, beschrieben. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06192/2079-0.

Aufgebrochener Zigarettenautomat,

Flörsheim a.M, Am alten Bach, Dienstag, 16.11.2021 bis Mittwoch, 17.11.2021 14:00 Uhr

(jg) In der Zeit von Dienstag, den 16.11.2021 auf Mittwoch, den 17.12.2021 ca. 14:00 Uhr, brachen unbekannte Täter einen freistehenden Zigarettenautomaten in Flörsheim auf. Durch einen zuständigen Mitarbeiter der Firma wurde der beschädigte Automat im Rahmen einer Kurierfahrt in der Straße „Am alten Bach“ vorgefunden. Der Mitarbeiter stellte fest, dass mehrere Zigarettenpackungen mit einem Warenwert von ca. 1594,00EUR entwendet wurden. Der Sachschaden an dem Automaten beläuft sich auf ca. 320EUR.

Die Polizei in Flörsheim bitten Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06145) 54760 zu melden.

Während Fußballspiel Kabine leergeräumt, Hofheim-Marxheim, Schloßstraße, Mittwoch, 17.11.2021, 19:30 Uhr – 21:00 Uhr

(fh)Am Mittwochabend kam es in Hofheim-Marxheim während eines Fußballspiels zum Diebstahl mehrerer Gegenstände und Bargeld aus einer Umkleidekabine. Im Zeitraum von 19:30 Uhr bis 21:00 Uhr fand auf dem „Sportpark Heide“ das A-Jugendspiel zwischen den Vereinen aus Hofheim-Marxheim und Unterliederbach statt. Während des Spiels suchten bislang unbekannte Diebe die unverschlossene Kabine der Gastmannschaft auf und entwendeten unter anderem Bargeld, Schuhe und Elektronikartikel im Wert von etwa 1.500 Euro. Im Anschluss flüchteten die Täter mit ihrer Beute.

Die Polizeistation in Hofheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0.