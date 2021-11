Der SC Freiburg hat sich seinen Weg durch die zweite und erste Bundesliga hart erkämpft.

Seit dem Gesamtsieg der zweiten Liga in der Saison 2015/16 spielt das Team unter den deutschen Top-Klubs und konnte sich dabei meist im Mittelfeld halten. Obwohl die Saison 2020/21 lediglich mit dem 10. Platz abgeschlossen wurde, schafft es das Team jedoch in der aktuellen Spielzeit zu absoluten Spitzenleistungen. Schon bei Testspielen konnte das Team einen guten Eindruck hinterlassen, nun macht es in den ersten Spieltagen eine besonders gute Figur. Hat der einstige Underdog nun vielleicht sogar eine Chance auf den Titel?

Bis an die Bundesliga-Spitze

Über Jahrzehnte ist die Herrenmannschaft des SC Freiburg immer wieder zwischen den unterschiedlichen Ligen hin- und hergewechselt. Schaffte man endlich den Aufstieg in die Bundesliga, folgte wenige Saisons später wieder der Abstieg – und umgekehrt. Seit einem hervorragenden Auswärtssieg gegen den SC Paderborn 07 in der zweiten Bundesliga 2015/16 konnte sich der Verein mit einem 1:2 wieder in die erste Liga hinaufkatapultieren und hat sie seither nicht mehr verlassen.

Der Weg blieb jedoch steinig, denn die Konkurrenz im deutschen Spitzenfußball ist bekanntlich groß und vielseitig. Über die Jahre konnte sich das Team immer wieder innerhalb des Mittelfelds bewegen und schaffte damit die Plätze 7 (Saison 2016/17), 15 (Saison 2017/18), 13 (Saison 2018/19), 8 (Saison 2019/20) und 10 (Saison 2020/21) zu belegen. Damit würde man nicht vermuten, dass der SC Freiburg zum gefährlichen Gegner für den Rekordmeister FC Bayern München werden könnte. Nun hat sich der Club aus Baden-Württemberg jedoch ordentlich ins Zeug gelegt und befindet sich nach zehn Spieltagen auf dem dritten Platz der Tabelle hinter Borussia Dortmund und dem Favoriten aus München.

Ungeschlagen am 10. Spieltag

Nach zehn Spieltagen hat der SC Freiburg allerdings nicht nur die Top 3 der Liga erreicht, sondern auch das Unglaubliche geschafft: Der Verein war in den ersten zehn Pflichtspielen ungeschlagen und konnte erst Anfang November vom FC Bayern mit einem 2:1 bezwungen werden. Von den angesprochenen ersten zehn Spielen wurden insgesamt sechs gewonnen, vier konnten mit Unentschieden beendet werden. Sowohl der FC Bayern München als auch Borussia Dortmund mussten bis dahin bereits Niederlagen einstecken. Aber selbst, wenn die Bayern das Team in die Schranken weisen konnten, bleibt der Traum für das Finale immer noch offen.

Trotz der hervorragenden Leistungen der letzten Wochen sehen Experten das Team dennoch nicht als deutscher Meister nach Hause gehen, denn die Münchner werden nach neun hintereinander gewonnenen Saisons nur schwer vom Siegertreppchen zu stoßen sein. Darum sehen Buchmacher den SC Freiburg zwar als einen der großen Clubs im Rennen um den Titel, wenn man beim in Deutschland lizenzierten Wettanbieter Betano auf die Freiburger Wetten will, gibt es wie bei Bayer Leverkusen mit einer Quote von 200.00 auf den Meistertitel eine hohe Gewinnchance – im Umkehrschluss sehen die Experten Freiburg nur an vierter beziehungsweise fünfter Stelle (Stand: 09.11.2021) in der Liste der Favoriten – es wäre also eine ordentliche Überraschung, wenn die Meisterschale doch nach Freiburg gehen würde.

Herausforderungen für den SC Freiburg

Noch ist die Bundesliga in vollem Gange und wer sich den Titel als deutscher Meister verdienen möchte, muss etwas länger als die ersten Spiele durchhalten. Der SC Freiburg darf sich aber so oder so bereits auf die Schulter klopfen, denn die Ergebnisse der letzten Wochen sind unerwartet gut. Abgesehen von den sechs Siegen, vier Unentschieden und der einen Niederlage konnte das Team insgesamt bereits 18 Tore schießen und musste nur neun Gegentreffer einstecken. Die Differenz von neun Toren ist also mehr als beachtlich für den ehemaligen Zweitligisten.

Insgesamt folgen noch über 20 Spieltage, bis der deutsche Meister 2021/22 gekürt wird. Viele Fans und Experten gehen davon aus, dass sich der FC Bayern München auch zum zehnten Mal wieder über den Titel freuen darf. Doch der SC Freiburg hat in den ersten Spieltagen seine Rolle als Underdog hinter sich gelassen und befindet sich derzeit in der Top 3 der Tabelle. Bisher ist das Team noch ungeschlagen, jetzt muss die Glückssträhne nur weiter anhalten!