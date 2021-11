Freinsheim: Romantischer Winterabend bei Kerzenschein und Wein am 04. Dezember 2021

Freinsheim – Die Adventszeit sollte wie in jedem Jahr (trotz aller Einschränkungen) das sein, was sie immer auszeichnete: Frieden, Besinnlichkeit, Romantik, Freude an Gemeinsamkeit, die wir alle so sehr brauchen. Von all dem wird Ihnen dieser Konzertabend bei einem Gläschen Wein und natürlich beliebten Melodien ein Lächeln ins Gesicht zaubern und die richtige Adventsstimmung eröffnen.

Samstag, 04.12.2021, 19 Uhr, Zehntscheune des Von-Busch-Hofes, Freinsheim.

Kartenreservierung unter Tel.: 06353/7705 oder i-Punkt Tel.: 06353/989294, Email: vgilcher@gmx.de