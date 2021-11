Polizei sucht Unfallstelle sowie Gefährdete (siehe Foto)

Edenkoben (ots) – Mit 2,6 Promille war Dienstagabend 16.11.2021, 19.30 Uhr ein 52 Jahre alter Sprinterfahrer mit auffälliger Fahrweise auf der A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs, weshalb Verkehrsteilnehmer die Polizei informierten. An der Hornbachspange konnte der Fahrer kontrolliert werden. Infolge der intensiven Alkoholfahne und des hohen Alkoholwertes musste die Blutprobe angeordnet werden. Der Führerschein wurde einkassiert.

Weil sein Fahrzeug einen frischen Unfallschaden im vorderen rechten Bereich hatte, sucht die Polizei Edenkoben nun Zeugen, die Hinweise auf die Unfallstelle geben können. Zudem sollen sich Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des 52-Jährigen gefährdet wurden, an die Polizei wenden. Die Telefonnummer der Polizei Edenkoben lautet 06323 9550.

Mit nassen Schuhsohlen von der Kupplung gerutscht

Edenkoben (ots) – Eine kuriose Ursache hatte ein Unfall am Dienstagabend (16.11.2021) kurz nach 19 Uhr. Ein 77-jähriger Autofahrer wollte mit seinem Fahrzeug in der Nonnenstraße rangieren, rutschte infolge nasser Schuhsolen von dem Kupplungspedal und kollidierte dabei mit einem geparkten Fahrzeug und dem angrenzenden Gartenzaun. Am Auto sowie an der Umfriedung entstand ein Sachschaden von über 500 Euro.

Schwerer Verkehrsunfall

Essingen (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit 4 schwer verletzten Personen kam es heute gegen 14:50 Uhr auf der L542 zwischen Essingen und Großfischlingen. Eine 45-jährige PKW Fahrerin fuhr in Richtung Essingen und kam aus noch ungeklärter Ursache auf etwas halber Strecke in den Gegenverkehr. Eine entgegenkommende 65-jährige PKW Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen. Es kam zu Frontalzusammenstoß.

Beide Fahrzeuge wurden jeweils rechts und links von der Fahrbahn in den Grünstreifen geschleudert. Im Fahrzeug der 45-jährigen PKW Fahrerin befanden sich noch zwei

14-jährige Jugendliche. Nach der Rettung durch die Feuerwehr wurden die Personen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Strecke war während der Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für etwa viereinhalb gesperrt.

Der Sachschaden wird auf etwa 16.000 Euro beziffert.