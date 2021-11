Mannheim-Wallstadt: PKW gefährdet Radfahrer – Zeugen gesucht

Mannheim-Wallstadt (ots) – Am Freitagnachmittag gegen 13 Uhr kam in der

Storchenstraße im Bereich des Fahrradwegs auf Höhe des Vogelstangsees zu einer

Gefährdung eines Fahrradfahrers. Nach bisherigen Ermittlungen soll eine

Mini-Fahrerin dem 14-jährigen Radfahrer zunächst dicht aufgefahren sein und ihn

dann gefährlich überholt haben. Beim Überholen kam es zum Zusammenstoß zwischen

Fahrrad und PKW, wodurch der 14-Jährige glücklicherweise nicht verletzt wurde.

Sowohl am Mini, als auch am Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Dieser

beläuft sich insgesamt auf 100 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen des

Verdachts der Verkehrsunfallflucht, Nötigung und Straßenverkehrsgefährdung.

Zeugen, welche den Verkehrsvorgang beobachtet haben, werden gebeten, sich mit

dem Verkehrsdienst Mannheim unter 0621/174-4066 in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Oststadt: Radfahrerin missachtet Rotlicht und wird von PKW erfasst

Mannheim-Oststadt (ots) – Am frühen Dienstagabend gegen 17 Uhr fuhr eine

29-jährige Fahrradfahrerin über den Fußgängerüberweg in der Schubertstraße,

obwohl die Ampelanlage für sie rot zeigte. Ein von der Wilhelm-Varnolt-Allee

kommender 77-jähriger VW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, wodurch

es zum Zusammenstoß zwischen der Radfahrerin und dem PKW kam. Durch den Sturz

wurde die 29-Jährige leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein

nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden im dreistelligen

Bereich.

Mannheim-Sandhofen: Von der Fahrbahn abgekommen und Unfall verursacht

Mannheim-Sandhofen (ots) – Am Dienstagabend gegen 21:30 Uhr kam ein 24-jähriger

Mann mit seinem Hyundai im Viernheimer Weg von der Fahrbahn ab und kollidierte

mit einem am Straßenrand abgestellten VW. Durch den Unfall verletzte sich die

23-jährige Beifahrerin des Hyundai-Fahrers leicht. Der Sachschaden beläuft sich

auf 15.000 Euro. Die genaue Unfallursache ist noch nicht bekannt und wird im

Rahmen der Ermittlungen weiter geklärt.