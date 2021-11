Angegriffen und geschlagen

Kaiserslautern (ots) – Eine Auseinandersetzung endete in der Nacht zu Mittwoch

für einen 47-Jährigen im Krankenhaus. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen

war der Mann am Busbahnhof von drei Männern angegriffen und geschlagen worden.

Zeugenaussagen zufolge hatten die Männer schon wenige Tage zuvor am selben Ort

eine Auseinandersetzung. Der 47-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus

gebracht. Die Polizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können oder die

Auseinandersetzung beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |elz

26 Beanstandungen bei Kontrolle

Kaiserslautern (ots) – In der Zollamtstraße hat die Polizei am Dienstag eine

Verkehrskontrolle durchgeführt. Von 9 bis 12 Uhr nahmen Beamte hier die

vorbeikommenden Fahrzeuge ins Visier. In dieser Zeit wurden insgesamt 15 (!)

Autofahrer erwischt, die während der Fahrt ihr Handy nutzten – ohne

Freisprecheinrichtung. Zusätzlich mussten die Beamten sechs Mängelberichte, fünf

kostenpflichtige Verwarnungen und Ordnungswidrigkeitsanzeigen ausstellen. Die

Gründe: Mängel in der Beleuchtung und/oder keine Warnweste mitgeführt. |elz

Mann fällt durch waghalsige Fahrweise auf

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Dienstag einen Autofahrer aus dem

Verkehr gezogen, der durch eine waghalsige Fahrweise aufgefallen ist. Die

Beamten suchen Zeugen, die möglicherweise gefährdet wurden oder die Hinweise zur

Fahrweise des 78-Jährigen geben können.

Kurz vor 20 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer der Polizei, dass auf der Straße

zwischen Otterbach und Kaiserslautern ein Fahrzeug stadteinwärts fahre. Der

Fahrer sei mit seinem Wagen bereits mehrfach in den Gegenverkehr geraten. Es sei

auch schon zu gefährlichen Verkehrssituationen gekommen. Im Stadtgebiet stoppte

eine Polizeistreife das Auto. Der 78-Jährige führte einen Atemalkoholtest durch.

Das Ergebnis lautete: 0,0 Promille. Hinweise auf einen Drogenkonsum oder eine

andere Beeinflussung durch irgendwelche Substanzen ergaben sich ebenfalls nicht.

Stattdessen fiel der Mann durch seine Orientierungslosigkeit auf. Er wirkte

verwirrt. Außerdem gab er an, dass er im Dunkeln nicht so gut sehe. Vorsorglich

stellte die Polizei den Führerschein des 78-Jährigen sicher. Die Polizisten

brachten den Mann nach Hause. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen des Verdachts

der Straßenverkehrsgefährdung. Der 78-Jährige muss damit rechnen, dass ihm die

Fahrerlaubnisbehörde den Führerschein entziehen wird. Zeugen, denen der

Autofahrer am Dienstagabend aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

24-Jähriger sitzt jetzt hinter Gittern

Kaiserslautern (ots) – Einen per Haftbefehl gesuchten Mann hat die Polizei am

Dienstag im Stadtgebiet festgenommen. Einem Polizeibeamten war der Gesuchte auf

seinem Weg zum Dienst im Vorbeifahren aufgefallen. Er informierte sofort die

Kollegen über den Aufenthaltsort des Mannes – eine Streife rückte aus und nahm

den 24-Jährigen fest.

Bei der obligatorischen Durchsuchung nach der Festnahme wurden bei dem Mann noch

eine kleine Menge Haschisch sowie Krankenkassen- und EC-Karten fremder Personen

gefunden. Der 24-Jährige gab an, die Karten gefunden zu haben, zu dem Rauschgift

äußerte er sich nicht. Die Sachen wurden sichergestellt, die weiteren

Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen

Verdachts der Unterschlagung laufen.

Da der Mann die ausstehende Geldstrafe von mehreren hundert Euro nicht bezahlen

konnte, wurde er ins nächste Gefängnis gebracht, wo er nun eine

Ersatzfreiheitsstrafe von 65 Tagen absitzt. Zu der Geldstrafe war der 24-Jährige

wegen einer Sachbeschädigung verurteilt worden, hatte sie aber nicht bezahlt.

|cri

Unfallort und Zeugen einer Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Kaiserslautern – Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg (ots) – Die Polizei

beschlagnahmte am Dienstagabend den Führerschein eines Autofahrers, weil er

durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen ist. Zwischen Katzweiler und Sambach

(Kreis Kaiserslautern) war es gegen 21:30 Uhr zu gefährlichen

Verkehrssituationen gekommen. Verkehrsteilnehmer alarmierten die Polizei. Kurz

vor Siegelbach stoppte eine Streife den 82-jährigen Fahrer. An seinem Wagen

stellten die Beamten einen „frischen“ Unfallschaden fest. Wo und wann er den

Unfall verursachte, ist aktuell nicht geklärt. Der Mann gab an, dass er am

Dienstag von Saarbrücken nach Otterbach gefahren sei. Weil der

Gesundheitszustand des 82-Jährigen Anlass zur Sorge gab, wurde vorsorglich ein

Rettungswagen hinzugerufen. Sanitäter kümmerten sich um den Mann. Die Polizei

beschlagnahmte seinen Führerschein und ließ seinen Wagen abschleppen. Den

82-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen des Verdachts der

Fahrerflucht und der Straßenverkehrsgefährdung. Die Beamten suchen Zeugen, denen

der Mann durch seine Fahrweise aufgefallen ist oder die Hinweise zu einem Unfall

geben können. Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer

0631 369 2150 entgegen. |erf

Vorsicht vor dubiosen Job-Angeboten! (FOTO)

Kaiserslautern (ots) – Es sind Stellenanzeigen im Stil von „einfacher Job ohne

große Anforderungen“ oder „gute Nebenverdienst-Möglichkeiten“, die immer wieder

in den Angeboten von Online- und Printmedien auftauchen. Aber auch, wer auf

Jobsuche ist, sollte bei solchen Anzeigen misstrauisch bleiben! Nicht selten

stecken hinter solchen „verlockenden“ Angeboten kriminelle Machenschaften – und

wer sich darauf einlässt, läuft Gefahr, selbst Straftaten zu begehen oder sich

in finanzielle und juristische Schwierigkeiten zu bringen.

Hinter den Auftraggebern stecken mitunter Kriminelle, die auf der Suche nach

potenziellen Opfern sind, die für sie als sogenannte „Warenagenten“ illegale

Zwischenhändler-Geschäfte erledigen. Das heißt: Der „Job“ besteht beispielsweise

darin, Pakete per Post zu empfangen und an festgelegte Adressaten weiter zu

verschicken – häufig sogar ohne den Inhalt der Pakete zu kennen. Als Verdienst

wird den Warenagenten ein bestimmter Geldbetrag pro verschicktem Paket

versprochen.

Doch: Achtung! – Hinter diesen „Geschäften“ könnten sich beispielsweise

Betrügereien mit ergaunerten Kontaktdaten verbergen, die zum Beispiel über

Phishing-Mails oder gehackte Kundenkonten „geklaut“ wurden. Mit diesen Daten

bestellen die Auftraggeber unter falschem Namen hochwertige Produkte im

Internet, lassen diese aber nicht an ihre eigene Adresse schicken, sondern an

die ihrer Warenagenten. Die „unwissenden“ Agenten leiten die Ware dann an die

ihnen vorgegebene Adresse weiter – nichtsahnend, dass die Betrüger im

Hintergrund mit falschen Daten arbeiten und die Ware nicht bezahlen.

Die Folgen: Nicht nur, dass sich die Warenagenten damit selbst strafbar machen –

es entstehen Kosten durch den Weiterversand der Päckchen und möglicherweise auch

noch Geldforderungen von den ursprünglichen Herstellern und Händlern, die auf

die Bezahlung der verschickten Ware warten.

Auch eine Frau aus Kaiserslautern hat nun diese Erfahrung gemacht. Sie war auf

ein solches Online-Jobangebot eingegangen und hatte über mehrere Wochen hinweg

zahlreiche Pakete erhalten und weiter verschickt. Weil sie für ihre „Arbeit“ von

ihren Auftraggebern nicht den versprochenen Verdienst erhielt, wandte sich die

Frau vor einigen Tagen an die Polizei und erstattete Anzeige. Am Dienstag

meldete sich die 23-Jährige erneut – diesmal hatte sie zu einem der

weitergeleiteten Pakete auch noch eine Mahnung in Höhe von mehreren hundert Euro

erhalten, weil der Inhalt nicht bezahlt worden war. Die weiteren Ermittlungen

laufen.

Mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie im Internet auf der Seite

www.polizei-beratung.de unter: https://s.rlp.de/0i3Xs |cri

Ins Gesicht gespuckt

Kaiserslautern (ots) – Weil er einem 55-Jährigen ins Gesicht gespuckt habe,

ermittelt die Polizei gegen einen Mann wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Am Dienstag gerieten die beiden Männer und ein Begleiter des 50-jährigen

Verdächtigen in Streit. In einem Supermarkt begann die zunächst verbale

Auseinandersetzung, weil der 55-Jährigen den jüngeren auf die Einhaltung des

Abstandsgebots nach den Corona-Regeln hinwies. Der 50-Jährige reagierte

aggressiv. Mit seinem Begleiter folgte er dem 55-Jährigen, als dieser bereits

den Markt verlassen hatte. Im Hilgardring kam es dann zur erneuten

Konfrontation, in deren Verlauf der Verdächtige dem 55-Jährigen ins Gesicht

gespuckt haben soll. Der Geschädigte informierte die Polizei, die den

50-Jährigen und seinen Begleiter ausfindig machte. Der Verdächtige blickt nun

einem Strafverfahren entgegen. |erf

Diebe nutzen Unpässlichkeit aus

Kaiserslautern (ots) – Den Diebstahl ihrer Geldbörse hat eine junge Frau aus dem

Landkreis am Montag bei der Polizei angezeigt. Tatort war nach Angaben der

18-Jährigen eine Disco in Kaiserslautern, die sie in der Nacht von Freitag auf

Samstag besucht hatte.

Das Pikante daran: Der Geldbeutel wurde der Frau – so ihre eigene Einschätzung –

in dem Moment gestohlen, als sie kurzzeitig bewusstlos war.

Demnach hatte die 18-Jährige offenbar zu viel Alkohol getrunken, war während

ihres Besuchs in dem Lokal in der Zollamtstraße umgekippt und hatte für kurze

Zeit das Bewusstsein verloren. Als sie wieder zu sich kam, stellte sie fest,

dass in der Zwischenzeit jemand ihre umgehängte Tasche geöffnet und daraus die

Geldbörse gestohlen hatte. Darin befanden sich: Personalausweis, Führerschein,

EC-Karte, Krankenversicherungskarte und Bargeld. Hinweise bitte an die

Kriminalpolizei unter Telefon 0631 / 369 – 2620. |cri

Passanten mit Faustschlägen attackiert

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei fahndet nach zwei Männern, die in der Nacht

zum Mittwoch einen 20-Jährigen im Bereich des Stiftsplatzes attackiert haben.

Die Verdächtigten rempelten gegen 1 Uhr den Passanten zunächst an, dann

verpassten sie ihm mehrere Faustschläge. Der leicht Verletzte flüchtete sich in

eine Gaststätte und brachte sich dort in Sicherheit. Eine Bekannte des Mannes

alarmierte den Rettungsdienst. Sanitäter brachten den Mann ins Krankenhaus. Die

beiden Täter flüchteten unerkannt. Sie sind zwischen 22 und 28 Jahre alt. Einer

der beiden war unter anderem mit einer schwarzen Daunenjacke und einem roten

Oberteil bekleidet, der andere trug eine grüne Militärjacke. Zeugen, die

Hinweise geben können oder die den Angriff beobachtet haben, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |erf

Ladendieb flüchtet übers Feld

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Ein Ladendieb gab am Montagabend Fersengeld. Aus

einem Supermarkt in der Rosenhofstraße flüchtete er über ein Feld. Der

Unbekannte ließ aus dem Markt Lebensmittel mitgehen. Er entkam unerkannt,

weshalb die Polizei um Hinweise bittet. Der Flüchtige hat kurze, dunkelbraune

Haare, war mit einer schwarzen Jogginghose bekleidet. Auffällig waren weiße

Applikationen an der Hose. Außerdem trug er einen roten Pullover und eine dunkle

Fleecejacke. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Mutter mit Messer bedroht

Kaiserslautern (ots) – Ein 33-Jähriger hat am Dienstag seine Mutter mit einem

Springmesser bedroht. Das Messer setzte er nicht gegen die Frau ein. Eine

alarmierte Polizeistreife bewegte den Mann dazu, die Klinge wegzulegen. Die

Beamten stellten das verbotene Messer sicher. Verletzt wurde niemand. Dem

33-Jährigen, der nicht gemeinsam mit seiner Mutter wohnt, wurde ein Platzverweis

erteilt. Die Polizei leitete gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren ein. |erf

Reifen platt gestochen – Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstagvormittag in der

Mainzer Straße etwas beobachtet haben. Hier haben sich Unbekannte an einem

Dienstfahrzeug zu schaffen gemacht, das in Höhe des Hauses Nummer 6 am

Straßenrand abgestellt war.

Die Beamten waren in anderer Angelegenheit unterwegs und hatten den VW Bus

verlassen; als sie zurückkehrten stellten sie fest, dass in der Zwischenzeit ein

Reifen plattgestochen wurde. Die Tatzeit liegt in etwa zwischen 10.55 und 11.05

Uhr.

Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung laufen. Hinweise auf mögliche Täter

nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150

entgegen. |cri