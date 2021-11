Karlsruhe – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe: 37-Jähriger wird dem Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe (ots) – Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird am Mittwoch

ein 37-jähriger georgischer Staatsangehöriger dem Haftrichter beim zuständigen

Amtsgericht vorgeführt. Dem Mann wird u.a. räuberischer Diebstahl vorgeworfen.

Der Beschuldigte soll am Dienstagabend zwei Parfüms im Wert von ca. 370 Euro aus

einem Einkaufscenter in der Innenstadt entwendet haben. Als er versucht habe,

das Geschäft ohne zu bezahlen zu verlassen, sei dieser durch den dortigen

Ladendetektiv angehalten worden. Hierbei soll der Tatverdächtige den

Ladendetektiv an dessen rechten Handgelenk gegriffen und dieses verdreht habe,

um sich im Besitz des Diebesguts zu halten. Zusammen mit weiteren

hinzugekommenen Personen gelang es schließlich, den Beschuldigten zu

überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Karlsruhe – 8-Jährige von Unbekanntem angegangen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Zu einem Vorfall am Montagnachmittag im Bereich des

Klosterwegs sucht die Polizei Zeugen. Nach Angaben der 8-Jährigen war sie kurz

vor 17.00 Uhr auf dem Nachhauseweg. Sie ging vom Karl-Wilhelm-Platz in die

Parkstraße in Richtung Klosterweg. In Höhe der Einmündung sei ihr ein

unbekannter Mann entgegengekommen, habe sie an beiden Händen genommen und ihr

gesagt, dass sie mitkommen solle. Der Unbekannte habe sie dann zu einem in der

Nähe geparkten Pkw geführt. Daraufhin hätten zwei jugendliche Mädchen, die auf

die Situation aufmerksam wurden, den Mann angesprochen worauf dieser das Kind

losließ. Dieser sei daraufhin in einen schwarzen Pkw eingestiegen und mit hoher

Geschwindigkeit davongefahren. Hierbei soll es beinahe zu einem Zusammenstoß mit

einem weißen Pkw gekommen sein. Die 8-Jährige ging dann in Richtung Hagsfelder

Allee wo sie von einer Erziehungsberechtigen abgeholt wurde, die die Polizei

verständigte. Die beiden jugendlichen Mädchen seien nach dem Vorfall

weitergegangen.

Der Unbekannte wurde als Mitte 50, braune Hautfarbe und groß beschrieben. Er

hatte eine tiefe Stimme, war dunkel gekleidet und trug eine Kapuze und einen

blauen Mund-Nasen-Schutz. Auffällig war, dass der Mann nach Alkohol roch und

eine Tätowierung in Form eines Blattes an einer Hand hatte. Bei dem Pkw soll es

sich um einen schwarzen Kleinwagen gehandelt haben.

Die Polizei sucht nun Zeugen, insbesondere die beiden jugendlichen Mädchen, die

den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Unbekannten geben können.

Diese werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon

0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Zeugen nach Verkehrsunfall auf der L559 gesucht

Karlsruhe (ots) – Bereits am Sonntag gegen 11:15 Uhr kam es zu einem

Verkehrsunfall auf der L559 mit anschließender Unfallflucht. Die Polizei ist

daher auf der Suche nach Zeugen.

Eine 21-jährige Ford-Fahrerin war von Jöhlingen kommend in Fahrtrichtung

Weingarten unterwegs, als ihr ein bislang unbekanntes Auto entgegen kam, welches

sich inmitten eines Überholvorgangs befand. Um einem Zusammenstoß entgegen zu

wirken, wich die 21-Jährige dem unbekannten Pkw aus und kollidierte

infolgedessen mit der Leitplanke. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund

3.500 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer

0721/967180, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe / Stutensee – Korrektur: Nach Verkehrsunfall mit Kind unerlaubt von Unfallörtlichkeit entfernt

Karlsruhe (ots) – In der um 14:01 Uhr veröffentlichten Meldung hat sich ein

Fehler eingeschlichen. Die Örtlichkeit des Verkehrsunfalls ist Stutensee – nicht

wie in der Überschrift angegeben Karlsruhe. Wir bitten um Korrektur.

Zustieg in letzter Sekunde – Zugbegleiter will Mitfahrt verhindern

Mannheim/Karlsruhe (ots) – Dienstagmorgen (16. November) hat ein 33-jähriger

Deutscher in letzter Sekunde versucht, in einen ICE Richtung Karlsruhe zu

steigen. Da sich bei dem abfahrbereiten Zug am Mannheimer Hauptbahnhof jedoch

bereits die Türen schlossen, versuchte der 23-jährige deutsche Zugbegleiter den

Zustieg durch einen Fußtritt zu verhindern.

Dem 33-Jährigen gelang es dennoch einzusteigen. Bei einer anschließenden

Rangelei verletzte sich der Zugbegleiter am Finger, konnte seinen Dienst aber

fortsetzen. Der 33-Jährige blieb unverletzt.

Beim nächsten Halt am Karlsruher Hauptbahnhof wurde die Bundespolizei

hinzugezogen. Diese ermittelt nun wegen des Verdachts der wechselseitigen

Körperverletzung.

Wie sich die Auseinandersetzung im Einzelnen zugetragen hat ist Gegenstand der

Ermittlungen. Hierfür werden auch die Videoaufnahmen der Kameraüberwachung am

Mannheimer Hauptbahnhof herangezogen. Der 33-jährige Deutsche nahm durch seinen

späten Zustieg eine betriebsstörende Handlung vor, was ein ordnungswidriges

Verhalten darstellt. Auch dies wird nun geprüft.

Weitere Zeugen des Vorfalls können sich unter 0721 120160 oder über das

Onlineformular unter www.bundespolizei.de jederzeit bei der Bundespolizei

melden.

Diebstahl im ICE – hochwertige Kameraausrüstung entwendet

Karlsruhe (ots) – Dienstagmorgen (16. November) ist ein 21-jähriger Geschädigter

auf der Dienststelle der Bundespolizei erschienen, um den Diebstahl seiner mehr

als 12.000 Euro teuren Kameraausrüstung anzuzeigen.

Der junge Mann befand sich im ICE auf der Fahrt von Berlin nach Karlsruhe.

Seinen Rucksack mit der Kameraausrüstung deponierte er über sich in der

Gepäckablage. Erst beim Ausstieg in Karlsruhe bemerkte er, dass der Rucksack

nicht mehr an seinem Platz und schließlich unauffindbar war.

Im Verdacht steht nun eine unbekannte Person, die sich in der Sitzreihe hinter

dem jungen Mann befand und den Zug in Frankfurt verließ. Angaben zu dieser

Person konnte der 21-Jährige jedoch nicht machen.

Gerade beim Ein- und Ausstiegsvorgang nutzen Diebe das Gedränge, um unbemerkt an

Gepäck oder Wertgegenstände zu gelangen. Die Bundespolizei appelliert daher an

alle Reisenden: „Behalten Sie ihr Gepäck regelmäßig im Blick. Gerade beim Ein-

und Aussteigen entstehen häufig Tatgelegenheiten für Diebe.“

Karlsruhe – Nach Verkehrsunfall mit Kind unerlaubt von Unfallörtlichkeit entfernt

Karlsruhe (ots) – Am Freitag gegen 07:15 Uhr übersah eine bislang unbekannte

Autofahrerin ein 14-jähriges Kind, welches mit seinem Fahrrad den Gehweg entlang

der Hauptstraße befuhr. Infolgedessen kam es zur Kollision. Der Radfahrer

stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Auch entstand ein geringer

Sachschaden an dem Rad des 14-Jährigen.

Zwar erkundigte sich die bislang unbekannte Pkw-Fahrerin nach dem Wohlbefinden

des Jungen. Im Anschluss entfernte sich die Frau jedoch – ohne Kontaktdaten oder

Personalien auszutauschen – von der Unfallörtlichkeit.

Bei der mutmaßlichen Unfallverursacherin soll es sich um eine blonde Frau

handeln, welche in einem weißen Kombi unterwegs war.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer

0721/96718-0, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt in Verbindung zu setzen.

Waghäusel – Unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilgenommen

Karlsruhe (ots) – Eine alkoholisierte 57-Jährige Autofahrerin wurde am Mittwoch

gegen 01:50 Uhr in Waghäusel aus dem Straßenverkehr gezogen.

Gegen 01:50 Uhr fiel die Autofahrerin einer Streifenwagenbesatzung des

Polizeirevier Philippsburg aufgrund ihrer auffälligen Fahrweise auf. Bei der

anschließenden Kontrolle ergaben sich Verdachtsmomente für eine alkoholische

Beeinflussung. Der vor Ort durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von

1,92 Promille. Die Fahrerin musste die Beamten für eine Blutprobe ins Bruchsaler

Krankenhaus begleiten. Ihr Führerschein wurde einbehalten.

Eggenstein-Leopoldshafen – Kinder warfen Steine auf Bundesstraße 36 – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein Lkw-Fahrer meldete Dienstagmittag gegen 13:10 Uhr Kinder

die Steine auf die B36 in Höhe Sportplatzweg von der Brücke geworfen haben

sollen. Hierbei wurde das Windschild des Lkw durch einen Stein beschädigt. Es

entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 1000,00 Euro.

Zeugen oder weitere Geschädigte, die Angaben zu den Kindern machen können,

werden gebeten sich unter Telefon 0721/967180 beim Polizeirevier

Karlsruhe-Waldstadt zu melden.

Ettlingen- Unfall auf B 3 sorgt für langen Stau

Karlsruhe (ots) – Ein Verletzter, drei beschädigte Fahrzeuge sowie ein

Sachschaden von rund 30.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls der sich

am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 3 ereignet hat.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr ein 52 Jahre alter Lkw-Fahrer gegen 06:45 Uhr

auf der Landesstraße 566 und bog im Einmündungsbereich zur B 3 nach rechts in

Richtung Malsch ab. Ein aus Richtung Malsch kommender Lkw-Fahrer erkannte die

Situation, bremste sein Fahrzeug ab um dem 52-Jährigen das Abbiegen zu

ermöglichen. Ein aus Karlsruhe kommender 56-Jähriger erkannte die Situation zu

spät und prallte mit seinem Pkw gegen die vordere Achse des Lkws. Im weiteren

Verlauf schleuderte der Pkw nach links und verkeilte sich zwischen beiden Lkws.

Der 56-Jähriger wurde dabei mittelschwer verletzt und musste durch den

alarmierten Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Für die

Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten blieb die Richtungsfahrbahn bis 10:25 Uhr

gesperrt.

Während der Unfallaufnahme ereignete aus auf der B 3, aus Richtung Karlsruhe

kommend ein Folgeunfall, bei dem glücklicherweise geringer Sachschaden entstand.

Bruchsal – Starke Rauchentwicklung im Frei- und Hallenbad

Bruchsal (ots) – Am Mittwochmorgen kam es im Bruchsaler Frei- und Hallenbad zu

einer starken Rauchentwicklung, weshalb die Feuerwehr Bruchsal mit insgesamt 55

Einsatzkräften ausrückte. Unter Einsatz von Atemschutzträgern suchten sie nach

der Ursache der Rauchentwicklung, welche schließlich in einem Kriechgang im

Kellergeschoss lokalisiert werden konnte. Dort war ein plastikummantelter

Kompressor oder ein anderes elektrisches Bauteil vermutlich infolge eines

technischen Defekts in Brand geraten. Im Anschluss wurde das Kellergeschoss

mittels Drucklüfter vom Rauch befreit. Über die Höhe des entstandenen

Sachschadens an dem Elektrogerät sowie des Kriechgangs ist derzeit noch nicht

bekannt.

Ubstadt-Weiher – Jogger von Hund angegriffen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Bereits am Sonntag wurde ein Jogger auf dem Rußgrabenweg in

Ubstadt von einem Hund angegriffen und schwer verletzt. Der Hundehalter ging

nach einem kurzen Gespräch einfach weiter.

Ein 63-jähriger Mann joggte am Sonntag, gegen 17 Uhr, auf dem Feldweg vom

Erlenhof Richtung Schleicherhof. Ihm kam ein Mann entgegen, der mit drei Hunden

unterwegs war. Einer der Hunde, der kleinere helle Hund, biss den Jogger

unvermittelt ins Bein. Dieser strauchelte und stürzte zu Boden. Hierbei

verletzte er sich zusätzlich schwer an der Schulter. Der Hundehalter forderte

den Verletzten auf, aufzustehen und verweigerte die Angabe seines Namens

gegenüber dem Geschädigten. Dann ging der Mann mit den Hunden einfach weiter

Richtung Bruchsal.

Der 63-Jährige konnte den Hundehalter beschreiben. Es handelte sich wohl um

einen ungefähr 40 Jahre alten Europäer, der ungefähr 175 cm groß war. Er trug

eine Brille und hatte eine leicht untersetzte Statur. Bekleidet war er mit einer

schwarzen Hose und einem blaugrauen Anorak. Auffällig war eine rote Schirmmütze.

Er führte drei Hunde mit. Zwei mittelgroße, schwarze Mischlingshunde und einen

kleineren Hund mit hellem Fell. Einer der größeren und der kleine helle Hund

waren angeleint. Der dritte Hund lief frei.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Schönborn unter der Telefonnummer

07253/80260 entgegen.

Von privater Seite wird eine Belohnung zur Ermittlung des Hundehalters in

Aussicht gestellt. Dies erfolgt unter Ausschluss einer Rechtspflicht der

Polizei.

Bad Schönborn/Kronau – Alkoholisierter Fahrer flieht vor Polizei und verursacht Verkehrsunfall – Polizei sucht Zeugen

Bad Schönborn/Kronau (ots) – Ein 21-Jähriger alkoholisierter Pkw-Fahrer lieferte

sich in der Nacht zum Samstag gegen 01:00 Uhr in Langenbrücken eine

Verfolgungsfahrt mit der Polizei und verursachte einen Verkehrsunfall. Hierzu

sucht die Polizei noch Zeugen.

Zunächst war einer Streifenwagenbesatzung ein schwarzer BMW mit überhöhter

Geschwindigkeit aufgefallen, der auf der Hauptstraße in Langenbrücken in

Richtung Mingolsheim fuhr. Beim Versuch, den Fahrer anzuhalten und ihn im

Anschluss zu kontrollieren, beschleunigte dieser sein Fahrzeug auf bis zu

teilweise 160 km/h und floh über die Landstraße 555 in Richtung Kronau. Der

21-Jährige Fahrer geriet im Verlauf der Verfolgungsfahrt immer wieder in den

Gegenverkehr und wich einem Lkw nur knapp aus.

Kurz nach Überqueren der Ampel am Ortseingang von Kronau geriet der Fahrer wohl

aufgrund seiner Alkoholisierung und der überhöhten Geschwindigkeit rechts von

der Fahrbahn ab. Hierbei streifte er einen Verteiler- sowie einen Schaltkasten.

Der Wagen kippte in der Folge auf die Fahrerseite und kam erst nach etwa 150

Metern wieder auf den Rädern zum Stehen.

Bei dem 21-Jährigen Fahrer, der sich in der anschließenden Kontrolle kooperativ

zeigte, wurde ein Atemalkoholvortest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von

1,68 Promille, weshalb der Fahrer eine Blutprobe und seinen Führerschein auf dem

Polizeirevier abgeben musste.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 07253 80260 mit dem

Polizeirevier Bad Schönborn in Verbindung zu setzen