Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit Linienbus

Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagabend gegen 17:30 Uhr befuhr

ein Linienbus die Neuhofer Straße in Fahrtrichtung Dilsberg. An der Einmündung

zur Mückenlocher Straße wollte der 32-jährige Busfahrer nach rechts in diese

einbiegen. Hierzu scherte er derart weit nach links aus, dass er bereits die

Parkfläche der gegenüberliegenden Bushaltestelle touchierte. Beim anschließenden

Abbiegen übersah der 32-Jährige dann allerdings einen 19-Jährigen, der mit

seinem VW ebenfalls in Richtung Dilsberg unterwegs war und in diesem Moment

seitlich an dem Bus vorbeifuhr. Der VW-Fahrer hatte das Fahrmanöver des

Busfahrers offenbar missverstanden. Beim Abbiegen kam es schließlich zur

Kollision beider Fahrzeuge. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An den

Fahrzeugen entstand jedoch ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 6000 Euro.

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Unter Drogeneinfluss mit Auto unterwegs

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag fiel

den Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarau gegen 00:20 Uhr ein Fahrzeug

auf der Mannheimer Landstraße auf. Bei einer anschließend durchgeführten

Verkehrskontrolle zur Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit ergaben sich Hinweise,

dass der 21-Jährige Kia-Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Nachdem ein

Vortest positiv auf Betäubungsmittel ausgefallen war, wurde dem jungen Mann ein

freiwilliger Urin-Test angeboten, welchem er zustimmte. Bei dem Test wurde der

21-Jährige positiv auf Cannabis-Beeinflussung getestet und anschließend zu einer

Blutentnahme auf das Polizeirevier Mannheim-Neckarau verbracht. Er muss mit

einer empfindlichen Geldbuße, sowie einem Fahrverbot rechnen.

Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis: LKW kommt von Fahrbahn ab – 47-jährige Fahrerin unverletzt

Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagabend gegen 21:30 Uhr befuhr

eine 47-jährige mit ihrem LKW (bis 3,5 t) die Bahnhofsstraße von Bammental

kommend in Fahrtrichtung Kleingemünd. An der Kreuzung zur Friedensbrücke bog die

47-Jährige nach rechts auf diese ab und nutzte hierfür den linken von zwei

Fahrspuren. Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit blieb die Frau

mit ihrem LKW an der Bordsteinkante hängen und verlor durch das Gegenlenken die

Kontrolle über ihr Fahrzeug. Infolgedessen kam sie von der Fahrbahn ab, prallte

mit der rechten Fahrzeugseite gegen eine dort befindliche Mauer und kam wenige

Meter weiter zum Stehen. Die 47-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Am

Fahrzeug entstand hingegen Totalschaden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe

wurde zudem der Bauhof Neckargemünd verständigt. Während der Unfallaufnahme war

die rechte Fahrspur zeitweise gesperrt. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es

allerdings nicht. Die Höhe des Gesamtsachschadens ist derzeit noch nicht

bekannt.

Das Polizeirevier Neckargemünd hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter verursacht Verkehrsunfall und flüchtet – Polizei bittet um Hinweise

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagabend gegen 20 Uhr parkte ein

31-Jähriger sein Daimler in der Ottstraße auf Höhe der Hausnummer 2. Als er rund

eine Stunde später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er die

Beschädigungen an seinem Wagen fest. Vermutlich beim Ausparken streifte ein

bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den hinteren linken Kotflügel des

Daimlers und flüchtete anschließend, ohne seine Pflichten als Unfallverursacher

nachzukommen. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit auf rund 1500 Euro

geschätzt.

Hinweise auf den Unfallverursacher liegen bislang nicht vor, weshalb das

Polizeirevier Hockenheim nun nach Zeugen sucht, die möglicherweise sachdienliche

Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Tel.: 06205 28600 zu

melden.

Eppelheim, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter E-Mountainbike-Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Eppelheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr befuhr

ein 25-Jähriger mit seinem Ford die Wieblinger Straße in Richtung

Wieblingen/Pfaffengrund. An der Kreuzung zur Hebelstraße kam aus dieser ein

bislang unbekannter E-Bike-Fahrer, missachtete die Vorfahrt des 25-Jährigen und

überquerte plötzlich die Straße. Der Ford-Fahrer konnte einen Zusammenstoß mit

dem Unbekannten, der zudem kein Licht an seinem Zweirad eingeschaltet hatte,

nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall stürzte der Radfahrer auf die

Motorhaube und anschließend auf die Fahrbahn. Der Autofahrer stieg sofort aus,

um sich nach dem Wohlergehen des Unbekannten zu erkundigen. Nachdem der

25-Jährige dem scheinbar unverletzten Mann wieder auf die Beine half, parkte er

sein Auto am Fahrbahnrand. Diesen Moment nutzte der Unbekannte offenbar aus,

nahm sein Zweirad und flüchtete von der Unfallstelle, ohne seine

Versicherungsdaten mit dem 25-Jährigen auszutauschen. Der Ford-Fahrer fuhr

daraufhin auf das nächstgelegene Polizeirevier und erstattete Strafanzeige. An

seinem Wagen entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Beschreibung des Unfallbeteiligten:

Männlich, ca. 190 cm groß, blonde/gelockte Haare von ca. 5 cm Länge,

dunkelblonder Vollbart, athletische Figur und schwarze Bekleidung. Bei dem

Fahrrad soll es sich um ein schwarzes E-Mountainbike gehandelt haben mit grünen

Streifen auf dem Akku-Pack.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der

Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche

Hinweise zu dem gesuchten Mann und dessen Fahrrad sowie dessen weitere

Fluchtrichtung geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Tel.: 06221

34180 zu melden.

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Rote Ampel missachtet und Unfall verursacht – rund 9.000 EUR Sachschaden

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag

gegen 21 Uhr an der Kreuzung Mannheimer Landstraße/ Mannheimer Straße. Ein

35-Jähriger Toyota-Fahrer befuhr die Mannheimer Landstraße in Fahrtrichtung B36,

als er an der Kreuzung zur Mannheimer Straße das Rotlicht der dortigen Ampel

missachtete und mit einer 67-Jährigen Opel-Fahrerin kollidierte, welche von der

Mannheimer Straße nach links in die Mannheimer Landstraße abbiegen wollte.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Sachschaden beträgt rund 9.000 EUR.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden.

Rauenberg / Rhein-Neckar-Kreis: In Doppelhaushälfte eingebrochen – Polizei sucht Zeugen

Rauenberg / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Ortsteil Malschenberg kam es im

Zeitraum vom 08.11.2021 bis zum 16.11.2021 zu einem Einbruch in eine

Doppelhaushälfte in der Rosenstraße. Der oder die unbekannten Täter schlugen ein

Fenster im Erdgeschoss des Anwesens ein, um so in das Haus zu gelangen.

Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Der Sachschaden beläuft

sich auf etwa 300.- Euro.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die

Ermittlungen in dieser Sache übernommen. Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige

Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, können sich an den Kriminaldauerdienst

unter der Rufnummer 0621 174 – 4444 wenden.

Ladenburg / Rhein-Neckar-Kreis: Radmuttern an Rettungswagen gelöst, zwei Personen leicht verletzt

Ladenburg / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gestern Morgen gegen 09:00 Uhr kam es zu

einem Unfall auf der L 597. Ein Rettungswagen fuhr während einer Einsatzfahrt

von Hirschberg kommend in Richtung Mannheim, als sich kurz vor der

Anschlussstelle Ladenburg-Ost plötzlich hinten links die Zwillingsräder lösten

und in den Gegenverkehr geschleudert wurden. Eines der Räder landete außerhalb

der Fahrbahn, das zweite traf frontal auf den Mercedes eines 40-Jährigen, der

sich auf der Gegenfahrbahn befand. Der 40-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Auch der 25-jährige Fahrer des Rettungswagens wurde leicht verletzt. Der

Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Der Rettungswagen musste abgeschleppt werden. Erste Ermittlungen des

Verkehrsdienstes Mannheim ergaben den Verdacht, dass durch eine unbekannte

Person die Radmuttern am Rettungswagen gelöst worden waren. Die Beamten

ermitteln nun wegen Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Meckesheim: Unfallflucht auf Volksbank-Parkplatz; erste Hinweise auf Verursacherfahrzeug; Zeugen gesucht

Meckesheim (ots) – Ein bislang unbekannter Autofahrer prallte am Dienstagmorgen,

gegen 7.40 Uhr, auf dem Parkplatz der Volksbank in der Friedrichstraße beim

Vorwärtseinparken zunächst gegen ein Schild und beim anschließenden Zurücksetzen

gegen einen geparkten Citroen. Dabei dürfte ein Gesamtschaden von mehreren

tausend Euro entstanden sein.

Nach den bisherigen Erkenntnissen soll der verantwortliche Fahrer anschließend

ausgestiegen sein und den Schaden begutachtet haben. Seine Fahrt setzte er

daraufhin fort.

Bei dessen Kleinwagen soll es sich um einen hellen oder weißen Renault gehandelt

haben, der sowohl im Front- als auch im Heckbereich deutlich beschädigt sein

dürfte.

Zeugen, die Hinweise Unfallverursacher und/oder dessen Fahrzeug geben können,

werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Meckesheim, Tel.: 06226/1336 oder dem

Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0 in Verbindung zu setzen.

Waibstadt: Unfall auf B 292 unter Drogeneinfluss; Auto abgeschleppt; Blutentnahme

Waibstadt (ots) – Dass weitere, zeitnah durchgeführte Drogenkontrollen absolut

notwendig sind, wie der Leiter des Polizeireviers Sinsheim, Polizeirat Adrian

Harz, im Nachgang zur Drogengroßkontrolle am Montagnachmittag auf der B 292

ankündigte, verdeutlicht ein Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der B 292 bei

Waibstadt eindrucksvoll.

Nur etwas mehr als 24 Stunden nach der Großkontrolle kam kurz vor 22 Uhr ein

20-jähriger Audi-Fahrer zwischen den Anschlussstellen Neidensteiner Straße und

Hauptstraße, aus zunächst unbekannten Gründen, ins Schleudern und daraufhin von

der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug schleuderte anschließend auf die Fahrbahn zurück

und blieb dort erheblich beschädigt stehen.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten erste Anzeichen auf eine

Drogenbeeinflussung fest. Ein Vortest bestätigte den Verdacht auf Kokain und

Cannabiskonsum. Wie stark die Drogenbeeinflussung jedoch tatsächlich war, wird

das Ergebnis der Blutprobe zeigen.

Der Audi wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf rund 5.000.- Euro

geschätzt. Ob und in welcher Höhe Flurschaden entstand, wird noch über die

Straßenmeisterei Neckarbischofsheim zu klären sein.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Sinsheim dauern an.