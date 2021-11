Heidelberg: Unfall mit Rettungswagen – rund 9000 Euro Sachschaden

Heidelberg (ots) – Am Dienstagnachmittag gegen 16:15 Uhr befuhr eine 61-Jährige

mit ihrem Peugeot die Speyerer Straße stadtauswärts und nutzte hierzu den

rechten von drei Fahrspuren. Kurz vor der Kreuzung zum Czernyring kam von hinten

ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn angefahren. Die

61-Jährige bog daraufhin nach rechts in Richtung Czernyring ab, um den Weg frei

zu machen. Als der Rettungswagen allerdings ebenfalls nach rechts abbiegen

wollte, musste die 61-Jährige mit ihrem Wagen erneut rangieren. Hierbei

kollidierte sie mit dem Einsatzfahrzeug. An dem Peugeot der 61-Jährigen entstand

ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro, an dem Rettungswagen hingegen ein

Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Glücklicherweise wurde bei dem

Zusammenstoß niemand verletzt.