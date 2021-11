Am Bahnhof Flörsheim unsittlich belästigt, Flörsheim, Bahnhofstraße, Dienstag, 16.11.2021, 22:30 Uhr

(wie)Am späten Dienstagabend wurde eine Frau am Bahnhof Flörsheim sexuell belästigt. Eine 24-Jährige stand gegen 22:30 Uhr auf Gleis 2 des Bahnhofs am Fahrkartenautomat. Der unbekannte Täter näherte sich der jungen Frau von hinten und berührte sie unsittlich. Als diese sich umdrehte und die Hand hob, flüchtete der Sittenstrolch durch die Unterführung in Richtung Bahnhofstraße. Er wurde beschrieben als 17 bis 20 Jahre alt, 170 cm groß mit schmaler Statur. Er hatte schwarze, kurze, glatte Haare, braune Augen und ein südasiatisches Erscheinungsbild. Bekleidet war der Täter mit einer dünnen Daunenjacke und einer dunkelblauen Jeans. Hinweise nimmt die Polizei in Flörsheim unter der Rufnummer 06145/5476-0 entgegen.

Einbruch in Gaststätte,

Liederbach, Höchster Straße, Dienstag, 16.11.2021, 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr

(wie)Am späten Dienstagabend wurde in eine Gaststätte in Liederbach eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster der Gaststätte in der Höchster Straße auf und gelangten so in das Innere. Dort wurden mehrere Schubladen geöffnet und mehrere Hundert Euro Bargeld entwendet. Danach flohen die Täter unerkannt. Am Dienstagmittag hatte die Polizei bereits einen versuchten Einbruch in eine Gaststätte in der Straße „Im Kohlruß“ aufgenommen. Dort gelangten die Täter augenscheinlich nicht ins Innere und es wurde nichts entwendet. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06195/6749-0.

Zwei Verletzte bei Zusammenstoß auf der B455, Kelkheim, Bundesstraße 455, Dienstag, 16.11.2021, 20:40 Uhr

(wie)Bei einem Zusammenstoß zweier PKW wurden am Dienstagabend zwei Menschen auf der B 455 verletzt. Ein 50-Jähriger befuhr mit seinem Landrover die B455 von Eppstein in Richtung Königstein. Kurz nach der Abfahrt Fischbach kam er wegen eines Hustenanfalls von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem entgegenkommenden Jaguar eines 26-Jährigen, der beim Ausweichversuch auch gegen die Leitplanke stieß. Beide Fahrzeugführer wurden bei der Kollision verletzt, der 26-Jährige musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 55.000 EUR.

Zeuge einer Verkehrsunfallflucht gesucht, Eschborn, Untertorstraße, Dienstag, 16.11.2021, 14:50 Uhr

(wie)Nach einer Unfallflucht in Eschborn wird ein Zeuge gesucht, der dem Geschädigten das Kennzeichen des Verursachers mitgeteilt hatte. In der Untertorstraße war ein weißer Toyota Aygo vor einem Restaurant beschädigt worden. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und sich das Kennzeichen des Verursachers gemerkt. Die Polizei bittet diesen Zeugen, sich beim Regionalen Verkehrsdienst unter der Rufnummer 06190/9360-0 zu melden.