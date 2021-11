Mitsubishi gestohlen,

Wiesbaden, Hildastraße, 14.11.2021, 17.30 Uhr bis 15.11.2021, 08.45 Uhr

(pl)Autodiebe haben zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen in Wiesbaden

einen in der Hildastraße abgestellten braunen Mitsubishi ASX im Wert von rund

20.000 Euro gestohlen. Das besagte Fahrzeug konnte am 17.11.2021 gegen 08:30 Uhr

im Bereich der Johannes-Maaß-Straße festgestellt werden. Der Mitsubishi wurde

zunächst für weitere Ermittlungen durch die Polizei sichergestellt.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei nimmt Hinweise zu dem Diebstahl oder der

Weiteren Nutzung des Fahrzeugs unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Lenkräder aus drei Fahrzeugen ausgebaut, Wiesbaden, Dotzheimer Straße,

15.11.2021, 16.00 Uhr bis 16.11.2021, 08.00 Uhr,

(pl)Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen waren in der Dotzheimer Straße

Autoaufbrecher zugange, welche es auf die Lenkräder dreier geparkter BMW

abgesehen hatten. Die Täter schlugen jeweils eine Seitenscheibe der betroffenen

Pkw ein und bauten anschließend die Lenkräder aus. Aus zwei Fahrzeugen wurden

darüber hinaus auch noch die interaktiven Cockpits entwendet. Der verursachte

Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Schmuckstücke aus Einfamilienhaus gestohlen, Wiesbaden-Dotzheim, Wiesbadener

Straße, 16.11.2021, 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr,

(pl)Am Dienstag wurde ein Einfamilienhaus in der Wiesbadener Straße von Dieben

heimgesucht. Die Täter drangen zwischen 11.00 Uhr und 16.00 Uhr in das Wohnhaus

ein und stahlen aus dem Schlafzimmer diverse Schmuckstücke. Hinweise nimmt das

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Katalysatoren abmontiert und gestohlen, Wiesbaden-Schierstein, Saarstraße,

Wiesbaden-Südost, Balthasar-Neumann-Straße, Festgestellt: 16.11.2021,

(pl)In Wiesbaden wurden in den vergangenen Tagen die Katalysatoren von zwei

geparkten Pkw ausgebaut und entwendet. Die betroffenen Pkw waren in der

Saarstraße in Schierstein und in der Balthasar-Neumann-Straße abgestellt. Beide

Diebstähle wurden im Verlauf des Dienstages festgestellt. Der verursachte

Gesamtschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt das 5.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Verdacht der Brandstiftung auf Kleingartenanlage, Wiesbaden-Biebrich,

Villacher Straße Dienstag, 16.11.2021, 15:00 Uhr bis 17:45 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Brand auf einer Kleingartenanlage in

Biebrich, die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus. Ersten Ermittlungen

der Polizei zufolge kletterten unbekannte Täter zwischen 15:00 Uhr und 17:15 Uhr

über einen Zaun auf das Grundstück und setzten dort mehrere Holzscheite in

Brand. Das Feuer breitete sich aus und beschädigte Teile des Zaunes, sowie die

Rückseite einer Gartenhütte und angrenzende Bäume. Insgesamt entstand

Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Spuren an der Brandstelle deuten auf eine

vorsätzliche Brandstiftung hin.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und nimmt

Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Unbekannter Toter im Rhein,

Wiesbaden-Biebrich, Rheingaustraße, Mittwoch, 17.11.2021, 08:30 Uhr

(he)Heute Morgen wurde der Polizei gegen 08:30 Uhr eine leblose Person gemeldet,

welche im Bereich des Biebricher Rheinufers im Wasser treiben würde. Sofort

wurden Einsatzkräfte wie Feuerwehr, Wasserschutzpolizei, Rettungsdienst sowie

Streifen der Wiesbadener Polizei zur genannten Örtlichkeit entsandt. Es wurde

festgestellt, dass es sich um den Leichnam einer männlichen Person handelt,

welcher augenscheinlich schon längere Zeit im Wasser trieb. Zum gegenwärtigen

Zeitpunkt liegen zur Identität des Verstorbenen keinerlei Hinweise vor.

Ebenfalls kann zu einer möglichen Todesursache keine Aussage getroffen werden.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei wurde hinzugezogen und hat die Ermittlungen

übernommen. Im Rahmen der Ermittlungen ist die Durchführung einer Obduktion

geplant.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Täter flüchten nach Einbruch in Kiosk, Schlangenbad,

Rheingauer Straße, Dienstag, 16.11.2021, 21:30 Uhr bis 21:45 Uhr

(fh)Am Dienstagabend sind Einbrecher in einen Kiosk in der Rheingauer Straße in

Schlangenbad eingebrochen und haben dabei die Kasse und Zigaretten gestohlen.

Die Täter schlugen eine Scheibe des Kioskes ein, um sich so Zutritt zu dem Laden

zu verschaffen. Im Anschluss flüchteten die Einbrecher mit mehreren

Zigarettenstangen und der Kasse in unbekannte Richtung. Der Wert des erlangten

Gutes und der entstandene Sachschaden werden jeweils auf mehrere Tausend Euro

geschätzt.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der

Telefonnummer (06124) 7078- entgegen.

Bei Einbruch überrascht, Niedernhausen, Weißdornweg, Dienstag, 16.11.2021,

18:00 Uhr

(fh)Am Dienstagabend überraschte eine Hausbewohnerin in der Straße „Weißdornweg“

in Niedernhausen einen Einbrecher und konnte diesen so in die Flucht schlagen.

Gegen 18:00 Uhr vernahm die 82-Jährige ein ungewöhnliches Geräusch und den

Schein einer Taschenlampe aus Richtung ihres Wohnzimmers. Als sie nach dem

Rechten schauen wollte, stellte sie eine offenstehende Terrassentür fest. Der

Einbrecher, welcher zuvor die Tür aufgebrochen hatte, war bereits geflüchtet. Es

entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Dem Täter gelang es aufgrund

der eiligen Flucht keine Gegenstände zu entwenden.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit den zuständigen Ermittlern der

Polizeidirektion Rheingau-Taunus unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in

Verbindung zu setzen.

Frau vor Supermarkt abgelenkt und bestohlen, Idstein, Limburger Straße,

Dienstag, 16.11.2021, 15:00 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag wurde eine 60 Jahre alte Frau vor einem Idsteiner

Einkaufsmarkt in der Limburger Straße auf dreiste Art und Weise um ihre

Geldbörse gebracht. Die Dame aus dem Rhein-Lahn-Kreis habe sich zum Einräumen

ihrer Einkäufe neben ihrem Fahrzeug aufgehalten. Hierbei sei sie von einem

unbekannten Mann angesprochen und abgelenkt worden. Dem Täter gelang es dabei

unbemerkt, die Geldbörse der 60-Jährigen samt Inhalt zu stehlen. Im Anschluss

flüchtete der dunkelhaarige Mann, welcher etwa 40-50 Jahre alt und etwa 165 cm

bis 170 cm groß gewesen sein soll. Laut der Geschädigten habe der Täter ein

„südländisches Erscheinungsbild“ gehabt. Weiterhin soll er einen dunkelroten

Pullover getragen haben.

Polizeistation Idstein überwacht den Schulweg, Idstein, Auf der Au, Mittwoch,

17.11.2021, 08:15 Uhr bis 09:15 Uhr

(fh)Am Mittwochmorgen führte eine Streife der Polizeistation Idstein vor der

Grundschule „Auf der Au“ mehrere Verkehrskontrollen im Sinne der

Schulwegüberwachung durch. Die Beamtinnen und Beamten hatten ihr Augenmerk auf

Verstöße rund um den fließenden und ruhenden Verkehr gelegt. Insgesamt wurden 13

Pkw einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellte die Polizei neben einem nicht

angelegten Sicherheitsgurt und zwei Fällen von mangelnder Sicherung von

Kindersitzen auch ein Fehlverhalten an einem Fußgängerüberweg fest. Hierbei

wurde Fußgängern keine Überquerung des Zebrastreifens ermöglicht. In allen

Fällen leiteten die Beamten Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und führten

aufklärende Gespräche mit den Verantwortlichen durch. Insgesamt verhielt sich

der Großteil der Verkehrsteilnehmer erfreulicherweise rücksichtsvoll.