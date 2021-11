Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 17.11.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Bagger beschädigt

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 12.11.2021 17:00 Uhr bis 15.11.2021, 09:00 Uhr wurde ein, auf einem Firmengelände im Bruch in Bad Dürkheim, abgestellter Bagger von bislang unbekannten Tätern beschädigt. Die Seitenscheibe wurde eingeschlagen. Weiterhin wurde erfolglos versucht den Tankdeckel aufzuhebeln. Es entstand ein Sachschaden von 300 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Friedelsheim: Einbruchsversuch in Einfamilienhaus

Friedelsheim (ots) – Zu einem noch nicht bekannten Zeitpunkt innerhalb der letzten 4 Wochen, kam es zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus in der Maler Köster Straße in Friedelsheim. Bislang unbekannte Täter versuchten mit einem nicht bekannten Gegenstand zwei Fenster aufzuhebeln. Sie konnten jedoch nicht ins Gebäudeinnere vordringen. Die Hebelspuren konnten erst jetzt bei Fensterputzarbeiten festgestellt werden. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Freinsheim: Brand in Wohnhaus

Freinsheim (ots) – Am 16.11.2021 gegen 12:00 Uhr wurde ein Brand in einem Einfamilienhause in der Franz Lind Straße in Freinsheim gemeldet. Der Hauseigentümer stellte im Wohnzimmer eine enorme Hitze und rote Glut an einer Deckenleuchte fest. Die Freiwillige Feuerwehr entfernte Teile der Decke und konnte schließlich die glimmenden Deckenbalken löschen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nach aktuellen Ermittlungsstand dürfte es sich um einen technischen Defekt gehandelt haben. Es wurde keine Person verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 30.000 Euro.

Hettenleidelheim: Rauchentwicklung löst Feuerwehreinsatz aus

Hettenleidelheim, Dr.-Konrad-Adenauer-Platz – 16.11.2021, 17:20 Uhr (ots) – Gegen 17:20 Uhr wurde in einem Einfamilienhaus in Hettenleidelheim eine starke Rauchentwicklung gemeldet. Zunächst wurde ein Wohnhausbrand vermutet, was glücklicherweise aber nicht zutraf. Ein Verantwortlicher hatte ein Stück Holz zu nahe an einem Kaminofen abgelegt, sodass dieses rußte. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung gründlich. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.

Grünstadt: Falscher Polizeibeamter

Bereich Grünstadt (ots) – Ein 73-jähriger Mann aus dem Bereich Grünstadt wurde gestern Opfer eines dreisten Betrugs. Ein Anrufer, der sich als Polizeibeamter ausgab, verunsicherte den Mann, dass er Opfer einer Straftat werden könnte. Leider fiel er auf die Forderungen rein und stellte, wie es ihm dieser falsche Polizeibeamter auftrug, Wertsachen und Bargeld vor die Haustür zu stellen. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, kein Schmuck, Bargeld oder Wertsachen vor die Türe zu stellen. Es wird angeraten, bei solch unklaren Sachverhalten sofort die Polizei zu verständigen.

Weisenheim am Berg: Versuchter Diebstahl aus PKW

Weisenheim am Berg (ots) – Im Zeitraum von 14.11.2021 21:00 Uhr bis 15.11.2021, 09:00 Uhr wurde in der Leistadter Straße in Weisenheim am Berg die Seitenscheibe eines PKW eingeschlagen. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch Einschlagen eines Fensters in Fahrzeuginnere und durchwühlten den Innenraum. Entwendet wurde jedoch nichts. Es entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Haßloch: Traktor gesucht

Haßloch (ots) – Auf der Westrandstraße in Richtung Gewerbegebiet war ein Paketzusteller am Dienstagmorgen (16. Nov., 10 Uhr) mit einem Peugeot Transporter unterwegs, als er von einem entgegenkommenden Traktor touchiert wurde. Am Lieferwagen wurde der Außenspiegel beschädigt. Der Fahrer des grünen Traktors entfernte sich von der Unfallstelle, möglicherweise hat er von der Kollision nichts mitbekommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Haßloch unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

Haßloch: Um 80.000,- EUR betrogen

Polizei Haßloch (ots) – Im Internet recherchierte ein Mann aus dem Landkreis Bad Dürkheim nach einer Geldanlage und stieß auf eine vertrauenswürdig aussehende Seite einer Bank. In zwei Tranchen überwies er insgesamt 80.000,- EUR auf eine ausländische IBAN. Nach einigen Unregelmäßigkeiten bestätigte sich der Verdacht des 55-Jährigen einem Betrug aufgesessen zu sein. Chancen, das Geld zurück zu bekommen, bestehen kaum.

Forst: Mopedfahrer übersehen

Forst (ots) – Einen Mopedfahrer übersehen und die Vorfahrt missachtet hat am Montagmorgen (15. Nov, 7:50 Uhr) die Fahrerin eines Honda, als sie von der Weinstraße nach links in Richtung Wachenheim auf die L516 einbiegen wollte. Der 16-jährige Mopedfahrer stürzte nach der Kollision mit dem Auto und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen verbrachte ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden wurde auf 4.500,- EUR geschätzt. Die Unfallverursacherin muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

