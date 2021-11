Mit Teleskopschlagstock zugeschlagen

Witzenhausen (ots) – Am Dienstagmorgen 16.11.2021 kam es zu einer Körperverletzung unter Schülern. Gegen 09:23 Uhr wurde ein 19-Jähriger aus Witzenhausen von einem ebenfalls 19-Jährigen aus Kassel vor dem Gelände der Beruflichen Schulen in Witzenhausen abgepasst und mittels eines Teleskopschlagstockes verletzt.

Der 19-Jährige Tatverdächtige schlug dem Geschädigten auf die Hand und verletzte ihm zusätzlich noch am Kopf und am Knie, worauf dieser zur Versorgung der Verletzungen in das Krankenhaus gebracht wurde. Hintergrund und Motiv waren nach ersten Erkenntnissen Unstimmigkeiten hinsichtlich einer Frau.

Feuerwehrauto gerät in Graben – 3 Einsatzkräfte leicht verletzt

(ots) – Nachträglich gemeldet wurde ein Unfall mit einem Feuerwehrauto, zu dem es bereits am Sonntagnachmittag 14.11.2021 in der Gemarkung von Trubenhausen gekommen war. Im Rahmen eines Feuerwehreinsatzes war der aus Witzenhausen stammende 64-jährige Fahrer des Einsatzwagens gegen 16.00 Uhr mit dem Gefährt von der Straße abgekommen und in den angrenzenden Graben geraten.

Dabei kollidierte das Einsatzfahrzeug mit einem Wasserdurchlass, wodurch ein Schaden von 1.000 Euro entstand. Zudem erlitten 3 Einsatzkräfte der Feuerwehr leichte Verletzungen.

Unbekannte Diebe klauen Plakat der “Rolling Stones”

Am Dienstagnachmittag 16.11.2021 haben unbekannte Täter zwischen 13-15.00 Uhr in der Walburger Straße in Witzenhausen vor einem Ladengeschäft aus einem Aufsteller ein Plakat der Band “Rolling Stones” geklaut.

Der Warenwert des Plakates liegt bei 10-15 Euro. Die Polizei in Witzenhausen ermittelt wegen Diebstahl und bittet um Hinweise unter 05542/9304-0.

Einbruch in Baucontainer

Um 02:34 Uhr begaben sich vergangene Nacht zwei Täter zu einem Bürobaucontainer im Einmündungsbereich der L 3463 und der B 27 (Abzweig nach Wendershausen). Dort hebelten Sie den Container auf und entwendeten aus diesem einen Drucker der Marke “Canon” im Wert von 70 EUR. Der Sachschaden wird mit ca. 100 EUR angegeben. Zur Tatzeit betraten zwei Täter mit Stirnlampe, Brechstange und Rucksack ausgestattet das Gelände.

Einer der Täter trug ein helles Oberteil und eine helle Basecap. Der andere Täter war etwas korpulenter und bekleidet mit einem hellen Oberteil mit Kapuze.

Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter 05542/93040 entgegen.

Polizei Eschwege

Versuchter Einbruch in einen Aufenthaltsraum

Nachträglich angezeigt wurde der versuchte Einbruch in ein Gebäude auf dem Gelände des Freibades in der Rothesteinstraße in Bad Sooden-Allendorf. Bereits zwischen dem 05.11.21 und dem 08.11.21 wurde versucht, die Tür zum Aufenthaltsraum gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR.

Hinweise: 05652/9279430.

Trickdiebstahl

Am 16.11.21 verschafften sich in den frühen Morgenstunden zwei unbekannte Täterinnen unter einem Vorwand Zutritt zu der Wohnung einer 76-Jährigen in der Straße “St. Annen” in Bad Sooden-Allendorf. Die beiden Frauen gaben sich gegenüber der 76-Jährigen als Pflegedienst aus. Während eine der Täterinnen die Geschädigte ablenkte, “bediente” sich die andere am Portmonee und entwendete Bargeld in Höhe von ca. 50 EUR.

Hinweise: 05651/9250.

Fahrraddiebstahl

Zwischen dem 13.11.21, 13:00 Uhr und dem 16.11.21, 12:30 Uhr wurde in der Straße “Am Sommerberg” in Oberdünzebach ein schwarzes Mountainbike “Sachsenrad” (E-Bike) entwendet. Zuvor hebelten unbekannte Täter eine Tür eines Carportanbaus auf, um an das E-Bike zu gelangen. Dabei wurde die Tür leicht beschädigt.

Der Schaden wird mit ca. 1.100 EUR angegeben. Hinweise: 057651/9250.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen