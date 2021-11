Landau: Die Polizei-News

Frontalzusammenstoß auf der B 10 (siehe Foto)

Annweiler (ots) – Am Mittwoch 17.11.21 befuhr gegen 10:30 Uhr ein 63-jähriger PKW-Fahrer die B10 von Pirmasens kommend in Richtung Landau. Unmittelbar nach Ausfahrt aus dem Barbarossatunnel in Höhe von Annweiler kam dieser aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem das Fahrzeug mehrmals in Schlangenlinien in die linke und rechte Seitenbegrenzung eingeschlagen war, kollidierte es mit einem entgegenkommenden PKW, welcher keine Möglichkeit zum Ausweichen mehr hatte.

Bei dem Frontalzusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer verletzt und kamen nach ärztlicher Erstversorgung zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Gesamtschaden in Höhe eines hohen vierstelligen Betrages.

Die Bundesstraße musste zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt werden. Die Sperrung dauert zur Zeit noch an und wird voraussichtlich gegen 14:00 Uhr beendet sein.

Unfall zwischen Bus und Auto

Landau (ots) – Ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Freitagvormittag 05.11.2021 um 9.30 Uhr in Landau. Eine 38-jährige Autofahrerin wollte in der Thomas-Nast-Straße rückwärts in eine Parklücke einparken als es zum Zusammenstoß mit einem Linienbus kam, der die Thomas- Nast- Straße aus Richtung Ferdinand-Koch-Straße befahren hatte. Beide Unfallbeteiligte beschuldigten sich gegenseitig den Unfall verursacht zu haben.

Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei in Landau zu melden.

Baggerschlüssel entwendet

Offenbach (ots) – Unbekannte Täter hielten sich am Wochenende zunächst unberechtigt in einem Baucontainer in der Enggasse in Offenbach auf und entwendeten anschließend den Schlüssel eines Baggers. Der Tatzeitraum erstreckt sich zwischen Freitag 16 Uhr und Montagmorgen 8 Uhr.

Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 06341/2870 oder per mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.