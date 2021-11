Versuchter Raub auf Schnellrestaurant

Ludwigshafen (ots) – Am 17.11.2021, gegen 01:10 Uhr, betraten in der Bruchwiesenstraße zwei maskierte Männer ein unmittelbar neben einem Einkaufsmarkt befindliches Schnellrestaurant durch die offene Hintertür. Beide hatten ein Messer in der Hand, womit sie einen Mitarbeiter bedrohten und die Herausgabe von Bargeld forderten.

Nachdem ihnen kein Geld gegeben wurde, verließen sie das Restaurant ohne Beute und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Mitarbeiter erlitt einen Schock und wurde ärztlich versorgt.

Täterbeschreibung:

Der eine Täter war etwa Mitte 20 Jahre alt, circa 1,85 m groß und schlank. Er war mit einem Schal maskiert und trug schwarze Kleidung.

Der andere Täter war ebenfalls etwa Mitte 20 Jahre alt, circa 1,70 m groß und schlank. Er war auch mit einem Schal maskiert und hatte einen Bart.

Wer etwas gesehen hat und Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

Hund läuft in Auto – Hundehalter gesucht

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Ein 81-Jähriger teilte am Dienstag 16.11.2021 der Polizei mit, dass ihm in der Rheinstraße gegen 13:30 Uhr plötzlich ein freilaufender Hund in seinen roten BMW gerannt sei. Der Hund war weiß und hatte die Größe eines Schäferhundes. An seinem Auto entstand ein Schaden von etwa 800 Euro.

Ob der Hund verletzt ist, ist nicht bekannt. Der Hund sei mit seinem Besitzer weitergelaufen.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet den Hundehalter, sich zu melden bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Fensterscheibe von Bäckerei beschädigt

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – In der Zeit zwischen dem 15.11.2021, gegen 18:30 Uhr und dem 16.11.2021, gegen 10:45 Uhr, beschädigten unbekannte Täter die Frontfensterscheibe einer Bäckereifiliale in der Rohrlachstraße. Die Scheibe wurde punktuell durchlocht. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.

Einbruch in Kellerabteil

Ludwigshafen-Süd (ots) – In der Zeit zwischen dem 26.10.2021 um 00:00 Uhr und Montag 15.11.2021 gegen 20:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Yorckstraße ein. Sie stahlen einen Flachbildfernseher sowie einen Beamer. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer

0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.