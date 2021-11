Einsatz gegen Drogenhändler – 12 Strafverfahren

Germersheim (ots) – Die Rauschgiftermittlungsgruppe Germersheim der Kriminalinspektion Landau und die zuständige Staatsanwaltschaft Landau ermitteln seit Frühsommer 2021 gegen Drogenhändler in der Germersheimer Innenstadt. Insbesondere die Parkanlage im Bereich des Fachmarktzentrums geriet in den Fokus der Ermittlungsbehörden.

Aus umfangreichen Ermittlungen ergaben sich insgesamt 12 Strafverfahren. Im Rahmen dieser Verfahren wurden 9 Wohnungen durchsucht und Betäubungsmittel beschlagnahmt.

Zwei Tatverdächtige im Alter von 20 und 22 Jahren wurden wegen des dringenden Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft genommen.

Ganz offensiv wird die Polizeiinspektion Germersheim zur Bekämpfung der Straßen- und Betäubungsmittelkriminalität in der Germersheimer Innenstadt Präsenz zeigen. Mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei vom Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik sowie mit Personal des Ordnungsamtes der Stadt Germersheim werden insbesondere die Parkanlagen kontrolliert und der Szene entgegengewirkt.

Gleich zwei berauschte Autofahrer

Germersheim/Bellheim (ots) – Am Dienstag 16.11.2021 gingen der Polizei bei Verkehrskontrollen gleich 2 berauschte Autofahrer ins Netz. Zunächst kontrollierten die Beamten um 16 Uhr einen 37-jährigen Autofahrer in der August-Keiler-Straße in Germersheim. Dabei stellten sie fest, dass dieser offenbar unter dem Einfluss von Kokain stand.

Um 23 Uhr wurde von den Beamten in der Hauptstraße in Bellheim ein 24-jähriger Autofahrer unter dem Einfluss von Cannabis kontrolliert. Für beide Verkehrsteilnehmer war die Fahrt beendet und eine Blutprobe auf der Polizeiinspektion die Folge. Dazu müssen sie mit einem empfindlichen Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro rechnen.

Nach Ladendiebstahl direkt ins Gefängnis

Rülzheim (ots) – Ein 45-jähriger Ladendieb kam gestern auf die schlechte Idee, aus einem Einkaufsmarkt in Rülzheim diverse Artikel zu stehlen. Die verständigte Polizei stellte bei den Ermittlungen nämlich fest, dass gegen ihn noch ein offener Haftbefehl bestand. Daher wurde er direkt nach dem Diebstahl in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Verkehrskontrollen

Germersheim (ots) – Am Donnerstagmorgen 04.11.2021 führten Germersheimer Polizisten in der Rheinbrückenstraße Verkehrskontrollen durch. Dabei wurden 2 Autofahrer mit dem Handy am Ohr erwischt, 2 weitere hatten ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt.

Ein 28-jähriger Autofahrer war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Seine Fahrt war somit beendet und ein Strafverfahren die Folge.

Einbruch in Zollpavilion

Berg (ots) – Unbekannte Täter verschafften sich am 16.11.2021 um 02:25 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Zollpavillion in der Hagenbacher Straße. Die Täter, die vorwiegend Zigaretten und Bargeld entwendeten, wurden beim Verlassen des Hauses von einem Zeugen beobachtet.

Die Täter konnten jedoch unmittelbar in einem schwarzen PKW in Richtung Frankreich flüchten. Ein Zusammenhang mit dem in der gleichen Nacht stattgefundenen Einbruch in Schweigen-Rechtenbach ist anzunehmen.

PKW entwendet und wieder zurückgebracht

Kandel (ots) – Mit einem ganz mysteriösen Sachverhalt sahen die Polizeibeamten sich am Montag 15.11.2021 konfrontiert. Der 27-jähriger Anzeigenerstatter teilte mit, dass er sein Fahrzeug, BMW 5er Reihe, weiß, am 14.11.2021 um 16:00 Uhr in der Röntgenstraße parkend abgestellt hatte. Als er am 15.11.2021 um 07:00 Uhr zurück zu dem Fahrzeug kam, stand es verändert in der Parklücke. Nachweislich dürften ca. 80km mit dem Fahrzeug zurückgelegt worden sein.

Aus dem Innenraum wurden persönliche Gegenstände, die später im Ortsbereich Steinweiler aufgefunden wurden, entwendet. Im Fahrzeuginnenraum konnten Spurenträger des unberechtigten Nutzers sichergestellt werden. Die Auswertung hierzu dauert an. Der unbekannte Nutzer muss das Fahrzeug mit einem im Fahrzeug befindlichen Zweitschlüssel genutzt haben.

In Kellerraum eingebrochen

Kandel (ots) – Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht auf den 15.11.2021 gewaltsam Zugang zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Straße “Am Wasserturm”. Hier wurden mehrere Parzellen aufgehebelt und mehrere Schränke durchwühlt.

Nach gerauchtem Joint noch positiv getestet

Berg (ots) – Am Montag 15.11.2021 wurde um 10:45 Uhr ein französischer Verkehrsteilnehmer im Bereich Mühläcker kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle konnten deutliche Anzeichen auf einen Betäubungsmitteleinfluss festgestellt werden.

Mit den Auffälligkeiten konfrontiert, gab der Fahrer an, 5 Tage zuvor einen Joint geraucht zu haben. In einem Schnelltest war der Betroffene jedoch immer noch positiv und es wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Fenster aufgehebelt

Lingenfeld (ots) – Am Montag 15.11.2021 brachen bislang unbekannte Täter zwischen 06 und 19 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße “Im Nonnenwaldeck” in Lingenfeld ein. Dazu hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so in das Haus. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Germersheim unter 07274/9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.