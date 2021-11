Lambrecht: Verkehrsunfall durch Missachtung der Vorfahrt

Lambrecht (ots) – Am Mittwoch, 17.11.2021, um 05:40 Uhr kam es im Einmündungsbereich Hauptstraße/Bahnhofstraße in Lambrecht zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW.

Eine 23-jährige Fahrzeugführerin aus Lambrecht wollte mit ihrem Fahrzeug von der Bahnhofstraße in die Hauptstraße nach links einbiegen. In diesem Moment bog jedoch ein 56-Jähriger mit seinem Fahrzeug von der Hauptstraße in die Bahnhofstraße ein. Im Einmündungsbereich kam es sodann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Für die 23-Jährige galt das Zeichen 206 (Stopp-Schild), weshalb diesen ihren Unfallgegner hätte passieren lassen müssen. Die Unfallverursacherin muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 4000 Euro.