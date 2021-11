Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 17.11.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Berauscht zur Arbeit

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Dienstag, 17.11.2021, um 10:45 Uhr, wurde ein 34-jähriger Mann mit seinem E-Scooter in der Speyerdorfer Straße in 67433 Neustadt durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Neustadt einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dieser befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle. Im Rahmen der Kontrolle des Mannes konnten bei diesem Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Des Weiteren gab dieser an, vor circa zwei Tagen Marihuana konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Drogenvortest reagiert letztlich positiv auf die Stoffgruppen THC und Kokain. Der Neustadter musste schließlich im weiteren Verlauf eine Blutprobe abgeben. Der E-Scooter wurde an einen fahrtüchtigen Bekannten ausgehändigt. Der 34-Jährige muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeiten, sowie einem Strafverfahren verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Neustadt: Trunkenheitsfahrt – Vermutlich ein Glas Wein zu viel

Neustadt/Weinstraße (ots) – Vermutlich ein Glas Wein zu viel trank eine 37jährige Fahrzeugführerin am Abend des 16.11.2021. Diese wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße in der Landauer Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrollmaßnahmen nahmen die eingesetzten Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch bei der Fahrzeugführerin wahr. Auf Nachfrage gab diese an, lediglich ein Glas Wein getrunken zu haben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille. Die Landauerin wurde zwecks der Entnahme einer Blutprobe zur hiesigen Dienststelle verbracht. Zudem wurde ihr Führerschein beschlagnahmt. Nun muss sich die Fahrzeugführerin in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Des Weitern wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Neustadt: Nach Verkehrsunfallflucht Führerschein weg

Neustadt/Weinstraße (ots) – Ein ungewöhnlicher Unfall mit anschließender Flucht ereignete sich am 15.11.2021 gegen 19:30 Uhr im Steinkreisel B38 / Mußbach. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 56-jähriger Radfahrer von der Branchweilerhofstraße in den Steinkreisel ein, während sich von der B38 aus Richtung BAB ein 37-jähriger Autofahrer dem Kreisel näherte und auch in den Kreisel einfahren wollte. Bei der Einfahrt in den Kreisel kam es zu einer Berührung mit dem Fahrrad des 56-Jährigen, der ins Wanken kam aber nicht stürzte. Obwohl der unverletzte Radfahrer deutlich auf sich aufmerksam machte, setzte der 37-Jährige seine Fahrt Richtung Neustadt fort. Die alarmierte Polizei konnte den Autofahrer schließlich am Strohmarkt mit entsprechenden Spuren am Fahrzeug antreffen. Obwohl kein Alkohol oder Drogenkonsum im Spiel war, wurde der Führerschein zum Zwecke der Einziehung einbehalten. Scheinbar hatte der Autofahrer den Zusammenstoß bemerkt. Über die Einziehung entscheidet nun die Staatsanwaltschaft.

Neustadt: Fahrradfahrer mit über drei Promille unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots) – Ein 37-jähriger Mann befuhr am 14.11.2021 gegen 23:45 Uhr die Karl-Helfferich-Straße mit seinem Fahrrad. Aufmerksam wurde die Polizei auf den Mann, weil er ohne die erforderliche Beleuchtung unterwegs war. Zudem fuhr der Mann in Schlangenlinien und benötigte die gesamte Straßenbreite. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 3,15 Promille. Der 37-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und durfte danach nach Hause.

